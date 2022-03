Sasha-De Llano: la fama como común denominador por décadas

Armando Vega Gil, bajista de un grupo mexicano de rock, moría a causa de suicidio en abril del 2019. El motivo: una acusación de “acoso sexual” vía redes sociales de un hecho supuestamente ocurrido muchos años antes, en el marco de aquel movimiento feminista #MeToo, donde las redes sociales vía las acusadoras o viceversa se convirtieron en una suerte de Torquemada del Siglo XXI. Ese fue un caso extremo, pero (y ojo, sin descartar o dar por hecho ninguna versión de acoso y/o abuso, que no tendría yo evidencias en un sentido ni en otro) se han venido destruyendo reputaciones con solo dichos y declaraciones hechas virales, como lo fue en su momento del señor tenor español (y en parte mexicano cómo el mismo se considera) Plácido Domingo.

Sé perfectamente que han salido a la luz casos espeluznantes, como los sistemáticos abusos por parte de un entrenador (ya preso y sentenciado) en el equipo se gimnasia olímpica de los Estados Unidos, pero quién nos dice que no se puede caer en el abuso en la coyuntura, en la fácil destrucción de reputaciones e incluso de vidas. Esto viene al caso por las recientes declaraciones de la cantante Sasha Sokol, quien luego de más de 30 años de coincidir las versiones tanto de Luis de Llano y ella misma sobre su relación sentimental cuando ella era una niña prácticamente y él ya un señor hecho y derecho, además de su manager en el icónico grupo Timbiriche, cambió la suya intempestiva y radicalmente; justo la tarde del pasado martes 8 de marzo, en pleno día internacional de la mujer.

Cuidado, porque la fama es adictiva para algunos, y así cómo su relación de pareja duró cuatro años, cómo ella misma lo repitió apenas, en tiempos en que gracias al señor De Llano gozaba en la cima de la fama, hoy no es imposible que vuelva a tener esa fama ya casi por completo perdida, así sea por 15 minutos, a costa de dañar al señor De Llano, que todos quienes lo conocen mantienen una percepción de él como un gran ser humano. Luis de Llano Macedo tiene hijos, unos ya mayores, de su primer matrimonio, y lo más preocupante, dos jovencitas producto de su actual pareja. ¿Se imaginan el golpe a esa familia por las palabras con olor a naftalina de la señora Sasha “Sokol”?

Ojalá no se caiga en utilizar la noble causa de señalar y acusar a los abusadores, para que sobre todo estos actos aminoren en lo más posible, pero también ojalá no se caiga en la tentación de atraer reflectores contando verdades a medias o de plano, quien puede estar seguro, mentiras viles. La fama es para algunos cómo una droga, y me permitiré citar un ejemplo: la actriz Claudia Ramírez, de fama en los años 80 del Siglo pasado, de un día para otro se erigió en feroz antilopezobradorista, actriz de calidad, pero una completa ignorante en temas de Estado, se colgó del nicho de mercado opositor al gobierno, hecho que la sacó del baúl de los olvidos vía la red social Twitter. Al poco tiempo, tenía de nuevo lo ya muy poco probable para ella: un papel protagónico en una importante telenovela. En fin, insisto, ojalá que el camino del infierno no se llene de piedras en forma de buenas intenciones, en cuanto al tan espinoso y delicado tema del acoso/abuso sexual se refiere, eso puede hacer también daño en un sentido inverso.

Ginés Sánchez en Twitter: @ginesacapulco