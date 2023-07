IRREVERENTE

Les platico:

Más de 12 horas de filas que le dan la vuelta varias veces a los edificios del Instituto de Control Vehicular.

Cinco empleados para atender a miles y miles de personas en el replaqueo de vehículos y en resumen: un soberano desmadre.

Claro, también está el hecho de que los mexicanos solemos dejar las cosas para hacerlas en el último momento, pero aún así, la tecnología de la cual tanto alardea el gobernador Samuel García, podría aligerar el desmadre que todavía se vive a estas horas en los Centros de Control Vehicular para el replaqueo de vehículos.

Todos los días ha sido la misma cosa, lo cual revela la falta de capacidad organizativa del gobierno de NL.

“Samuel qué poca madre”.

“Samuel, qué poca madre la tuya. Cinco empleados en cada CCV para atender a miles y miles de personas”, así se expresó Esther García Vallejo y cuando lo dijo, la multitud a su alrededor la vitoreó.

“Seguro que a estas horas, mientras perdemos un día entero con este trámite, te la has de estar pasando de poca madre en la albercota de tu casa con vista a la Sierra Madre”, dijo Roberto Elías Garza y también fue vitoreado.

Ante la desgracia, la gente de México suele hacer mofa. Eso se sabe en todo el mundo.

Así, cada vez que una persona salía airosa del engorrosísimo trámite, alzaba victoriosa las nuevas placas y la gente le aplaudía.

Dos empleados encargados del área de replaqueo.

Una para atender a quienes portaban licencias vencidas.

Dos para recibir pagos.

“No jodan, esto es una méndiga burla, porque seguramente cientos o miles de burócratas del Estado baboseando en otros lados, cuando el gobernador, Mariana o alguien de sus equipos podría enviar a escuadrones completos de empleados para atender al gentío”, expresó a voz en cuello Minerva Esparza y al igual que sus otros dos compañeros de suplicio, fue vitoreada por la multitud.

“Y para acabarla de joder, terminando aquí, después de 12 horas o más, a pagar el estacionamiento, cosa en la que tampoco el gobierno de Samuel hizo maldita la cosa porque cuando menos podría habernos condonado ese pago”, al habla, Gloria González de Pérez.

“Con todo y que nos están haciendo descuentos, con esta lana que estamos pagando y a fin de mes, no nos va a quedar otra cosa que comer placas, porque ni pa´l super”, dijo Manuela Torres Garza, y arrancó estruendosos ¡Bravos! de la enardecida audiencia.

Caos en el replaqueo de vehículos/Foto: Gabriela Kalifa

¿Y la tecnología, apá?

“Seguro que hay tecnología para que uno pueda pagar todos estos trámites online y como sucede en Estados Unidos, ya pagados, el gobierno podría enviarnos las nuevas placas por mensajería. Eso es tecnología, no estos métodos de la edad de piedra que el gobierno del nuevo Nuevo León nos está recetando”, Felipe Gallegos, vecino de San Pedro Garza García.

Alcaldes no le seguirán el juego al gobernador.

La gente se volcó sobre los módulos de Control Vehicular porque varios voceros y otros oficiosos del gobierno del Estado difundieron la versión de que a partir del 1 de julio, los vehículos que no porten las nuevas placas serán cargados por las grúas a los corralones.

Pero personalmente hablé con algunos de los alcaldes del bloque opositor al gobernador Samuel y me dijeron que estaban analizando la conveniencia de no aplicar tales medidas.

Los opositores al gobierno de Samuel son los alcaldes de Apodaca, Guadalupe, San Nicolás, El Carmen, Juárez, Pesquería y otros.

También personalmente hablé con uno de los directores operativos de Tránsito y Movilidad de Monterrey y me aseguró a las 4 de la tarde, que hasta esa hora no tenían instrucciones de sus superiores para ordenar la anunciada cacería sobre los vehículos con placas antiguas.

Por cierto, el alcalde de Monterrey -Luis Donaldo Colosio Riojas- es del mismo partido del gobernador Samuel: el MC.

Ahí les va otra: busqué a funcionarios del área de Policía y Movilidad de Santa Catarina, cuyo alcalde, Jesús Nava, brincó del PAN al MC y me encontré con la misma versión: no hay instrucciones de recoger a los vehículos que no hayan renovado sus placas.

40% sigue con placas vencidas

Dos empleados indiscretos de uno de los módulos del CCV me dijeron -con la condición de no revelar sus nombres- que a las 4 de la tarde de hoy, más del 40% de los vehículos registrados en el padrón estatal, NO HA RENOVADO SUS PLACAS.

Caos en el replaqueo de vehículos/Foto: Gabriela Kalifa

Caos en el replaqueo de vehículos/Foto: Gabriela Kalifa