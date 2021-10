Humildad de Francisco frente a soberbia de AMLO

“Nada es tan bajo y vil como ser altivo con el humilde.” Lucio Anneo Séneca

En la historia reciente de nuestro país, no se tiene registro que algún expresidente hubiere tenido tal fijación con el pasado como ocurre con Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Su rencor y resentimiento es tan grande como la soberbia con la que se ha conducido para exigir a la Iglesia Católica y a la Monarquía española una disculpa pública a los pueblos originarios que padecieron a partir de la Conquista de 1521. El Papa Francisco no tuvo complicación para saciar ese capricho, pero no ha recibido la misma respuesta de los españoles, a quienes ha tildado de soberbios por ello. Pero entonces, cabe preguntar: ¿Quién es más soberbio; quien se niega a pedir perdón, o quien exige se lo pidan?

El revisionismo histórico, ha sido una actividad recurrente en lo que va del actual régimen. Tenemos un presidente que todos los días se coloca frente al púlpito para evocar algún pasaje histórico, aunque en no pocas ocasiones se equivoque como cuando “casó” a don Benito Juárez con Carmelita Romero Rubio, siendo que su esposa en realidad fue doña Margarita Maza.

Su obsesión superó cualquier confín en octubre de 2020 cuando se dispuso enviar una carta al Papa Francisco enviando a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller , para insistir en que la Iglesia Católica debía ofrecer una disculpa pública a los pueblos originarios “que padecieron de las más oprobiosas atrocidades para saquear sus bienes y tierras y someterlos, desde la Conquista de 1521 hasta el pasado reciente”.

El más alto representante de la Iglesia Católica, el Papa Francisco , quedó una vez más de manifiesto al escribir una carta y dirigirla a López Obrador, tal como se la había solicitado, con motivo del 200 Aniversario de la Independencia de México . El Pontífice reconoció “los errores del pasado” y reiteró su petición de “perdón por los pecados personales y sociales” cometidos por la Iglesia durante la conquista y evangelización del actual México, aunque ello significara reiterar la disculpa que ya había expresado en julio de 2015 en su viaje a Bolivia, cuando pidió “humildemente perdón” no sólo por “las ofensas de la propia Iglesia sino por los crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada conquista de América”.

La misma disculpa ya había sido formulada por el Papa Juan Pablo II, quien en octubre de 1992 pidió perdón a las poblaciones americanas por las “injusticias” cometidas contra sus antepasados.

Pero la solicitud de perdón que AMLO se quedó esperando fue la del Gobierno español y su Monarquía, que se niegan a disculparse por algo que para ellos ha sido motivo de orgullo, refiriéndose a la evangelización en América. De hecho, esa negativa ha derivado ya en una mala relación con aquel país, al que AMLO ha tildado de soberbio desde que no encontró eco en la carta que en 2019 envió al Rey Felipe VI para incitarlo a pedir perdón a México.

En la nación ibérica, el tema ha sido abordado insistentemente en los últimos días y se han registrado posiciones encontradas; siendo las más severas las expresadas por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien se dijo sorprendida de que el Papa Francisco se disculpara con México por los “pecados” que cometió la Iglesia Católica durante la conquista española, “sorprende que un católico que habla español cuestione el legado español en el continente americano”, asentó.

Pero no paró ahí, y arremetió contra el mandatario mexicano, señaló que “el indigenismo es el nuevo comunismo” como el nuevo movimiento que pone en cuestión el legado español en América, un legado que, en su opinión, se cuenta “entre los mayores hitos de la historia”, caracterizado por “el mestizaje y fusión de culturas que nos han hecho tan fuertes”.

“Es una nueva leyenda negra la que se está transmitiendo”, lamentó Ayuso, quien mencionó al presidente mexicano López Obrador, cuyo objetivo es “deshacer el legado de España y promover ese indigenismo por el que pretende que los ciudadanos, a través de las revoluciones y la desinformación, se unan a un proyecto que solo trae más miseria y pobreza”.

Otro muy duro crítico fue el expresidente del Gobierno de España, José María Aznar, quien ni siquiera esperó ser interrogado sobre el tema, e interrumpió un pronunciamiento que se hacía sobre otro asunto en el marco de la Convención Nacional del Partido Popular, para advertir: “no voy a engrosar las filas de los que piden perdón lo diga quien lo diga”, tampoco “por defender la nación española, la importancia de la historia española, con sus claros y oscuros, aciertos y errores.

Además, hay que mencionar que la representación española declinó participar en los festejos por el 200 Aniversario de la independencia de México y canceló a última hora su presencia en el Zócalo de la Ciudad de México.

Al perder vigencia el pasado lunes la solicitud de AMLO , tras la conmemoración del 200 Aniversario de la independencia. Cabe hacerse preguntas como:

¿Para quién era importante la solicitud de perdón del santo pontífice?

¿Cuál era el objetivo de ello?

¿Qué cambió para el pueblo mexicano la carta con las disculpas del Papa Francisco?

¿Era necesario poner en riesgo la relación con el Gobierno y la Monarquía Española?

¿Qué ganó México y los mexicanos?

Trasciende que la esposa del presidente estaría detrás de ese revisionismo histórico que emprendió López Obrador. Yo no lo podría afirmar. Lo cierto es que sí llama la atención el protagonismo que le concedió AMLO en este tema, al ser ella y no el canciller Marcelo Ebrard, por ejemplo, la encargada de ir directamente al Vaticano a entregar la carta, y luego ser también ella la primera en calificar el gesto del Papa Francisco, con estas palabras:

“Ofrecer disculpas es un acto de grandeza. El perdón no se le niega a nadie, hayamos tenido conciencia o no de una ofensa. El perdón dignifica al ser humano. Da paz. Gracias al Papa Francisco por brindar las debidas disculpas al pueblo de México por los abusos cometidos en los siglos pasados”. Beatriz Gutiérrez Müller

Así pues, quedó plasmada la humildad del Papa Francisco, frente a la soberbia de quien vive en Palacio Nacional.

