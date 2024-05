El lunes quedaron campeonas las Rayadas de Monterrey en un partido emocionante contra las Águilas del América. Al final del partido se vio como las jugadoras del Monterrey le hicieron “pasillo” a las jugadoras del América mientras pasaban a recoger su reconocimiento. Después las jugadoras del América hicieron lo mismo mientras pasaban las Rayadas por el trofeo que las acreditaba como campeonas. Hace mucho no me tocaba ver, al menos en el futbol, ese tipo de manifestaciones de reconocimiento de los rivales.

Bueno esto pasa con la mayoría de las personas porque el presidente del América, Santiago Baños, saludó de mala manera a José Antonio Noriega de los Rayados señal que no es tan bueno en las derrotas. Lo más chistoso es que Baños como jugador llegó a Monterrey a lesionarse, jugar (y mal) pocos partidos y luego irse sin pena ni gloria después de varias temporadas becado. Así son algunos de mal agradecidos.

Recuerdo cuando la Liga Mexicana de Futbol quitó la premiación al subcampeón por la actitud del equipo de Tigres cuando les entregaron la medalla del segundo lugar. Basta recordar a jugador más mala leche del futbol mexicano, Nahuel Guzmán haciendo show cuando le entregaron la medalla. Mal ejemplo para todos los que ven los juegos y una demostración de lo mal perdedor que puede ser alguien ególatra.

En algún momento de la vida practique Jiu Jitsu y a pesar de llaves y chokes , al final la “chocas” con el compañero hayas ganado o perdido. Aunque el deporte tiene contacto al final todos tan amigos como siempre.

No veo que esto vaya a pasar en las próximas elecciones, sobre todo en las locales de Nuevo León. Se ha tenido un golpeteo político bastante fuerte y los atacados ya están respondiendo. Cada miércoles se presentaba un “consultor” de Movimiento Ciudadano acusando al candidato de la Coalición Fuerza y Corazón por México de una cosa u otra. Duro y dale durante las semanas de campaña caía algo.

Desde la semana pasada han salido múltiples acusaciones que tienen que ver con el gobernador Samuel García que han sido publicadas en El Norte, periódico local del Grupo Reforma, pero también en otros medios como el periódico El País de España. Y no solo es una acusación sino varias que cuestionan el enriquecimiento súbito de las compañías de las que es socio. El gobernador ha salido en sus redes sociales con la explicación sobre lo que es acusado. García ha pedido derecho de audiencia o réplica, pero creo que en el rollo de las notas periodísticas no es tan común.

En redes sociales hay acusaciones de varios “influencers” que publican una nota que parece copia sobre una acusación de una persona que se supone que “trancearon” los del PRI y le quitaron su compañía, bueno eso en conjunto con la familia política de su hermano. Al final, parece que trasladaron un pleito familiar a uno político del que se tiene poca certeza.

También hay acusaciones de compra de votos por parte del vocero de una diputada local a una lideresa de colonia que al parecer está acostumbrada a que le paguen y como parecía que no le pagarían, les monto un “cuatro” y el video llego curiosamente a la candidata del MC.

De todas estas acusaciones, pesan más las que le han hecho a Samuel García, que en ocasiones parece promotor de campaña de MC y que parece que se está llevando entre las patas a su esposa, candidata por Monterrey.

Vemos en las encuestas de medios conocidos que el candidato de la Coalición va arriba de la candidata del MC. Mañana se reunirán todos los que representan al voto duro de la Coalición en el cierre de Campaña en la Arena Monterrey y eso seguramente impulsará más el voto. He visto a los más panistas apoyando al candidato de la coalición, aunque no hayan jugado en el mismo equipo antes. Si logran transmitir ese mensaje de unidad mañana, seguramente se tendrá una batalla bastante buena y con un muy probable resultado que no le gustará a los del MC.

¿Usted cree que si pierde MC podrían aceptar políticamente la derrota? Yo lo veo poco probable.

Galimatias

Qué pena que a Máynez se le haya olvidado el luto por lo que paso en su cierre de campaña en Nuevo León y se haya ido a Guadalajara a donde no verán mal su participación en la pachanga después de haber “sufrido” por y con las víctimas del accidente.

Qué pena que no haya pasado una semana y los candidatos naranjas se hayan ido al Pilo’s a grabar un cóver del corrido de Monterrey. Pensé en algún momento que acusarían a los que celebrarían los cierres de campaña en Nuevo León, pero después del panchangon en el bar de Guadalupe, Nuevo León, sería incongruente pedir luto.