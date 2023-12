“La palabra pecado de diseño es casi demasiado benevolente”, dicen en Spiegel. La verdad de las cosas, es horrible el Amber , prototipo de coche eléctrico, del que se burla la gente en redes sociales: lo llaman “el asesino de Tesla”. Enseguida la descripción de la imagen que algún redactor de ese sitio de internet alemán ha hecho:

“Los faros parecen dos ojos saltones”.

“El frente está extrañamente arrugado”.

“Los neumáticos y las ventanillas laterales parecen absurdamente pequeños”.

“Por las proporciones parece que algo salió mal al traducir el dibujo del modelo a la realidad”.

“Nadie podría haber construido un coche así a propósito, ¿verdad?”.

¿Quién ha construido el Amber? Al parecer, el fabricante de automóviles Avtotor encargó su desarrollo a la Universidad Politécnica de Moscú. Y aunque nadie lo crea, el feo diseño parece plagiado. Es casi idéntico al horrible Fiat Multipla:

Feo Fiat

¿En qué se relacionan dos coches espantosos con las elecciones presidenciales mexicanas?

En que los plagios siempre son malos. Veamos. La oposición pensó que con una copia femenina del Vicente Fox del año 2000 tendría una posibilidad de derrotar a Morena en 2024.

Buscaron y buscaron los líderes de tres partidos, PRI, PAN y PRD; los empresarios enojados con AMLO, como Claudio X. González, y algunos estrategas famosos —Jorge G. Castañeda y su tocayo Suárez Vélez—. Después de mucho análisis encontraron a la Fox que buscaban: deslenguada, sin cultura, imprudente, ocurrente. En efecto, Xóchitl Gálvez.

Pero doña X. resultó la peor candidata del mundo. ¿Por qué a Fox sí lo aceptó el electorado y a Xóchitl, en cambio, se le rechaza? Porque el México de hace más de 20 años es diferente al actual.

La sociedad mexicana en el año 2000 no deseaba que continuara en el poder el viejo PRI. Ahora la mayoría apoya la continuidad de Morena en el gobierno.

Está también como elemento explicatorio el de las muy distintas candidaturas del partido en el poder. En el 2000 el PRI presentó a un político que jamas supo hacer las cosas correctamente, Francisco Labastida . En la actualidad, Morena ha nominado a una mujer, Claudia Sheinbaum , que sabe planear, organizar y ejecutar sin errores el enorme proyecto que es una campaña presidencial.

. En la actualidad, Morena ha nominado a una mujer, , que sabe planear, organizar y ejecutar sin errores el enorme proyecto que es una campaña presidencial. Y las candidaturas opositoras cuentan. Vicente Fox era un papanatas, pero sin duda un papanatas divertido, sobre todo porque enfrentaba a un Labastida absolutamente anodino que aburría al público. Xóchitl Gálvez de ninguna manera llega a los extremos de bobería de Fox, pero carece de la atractiva sofisticación intelectual de su rival Sheinbaum, así que sumada tan desastrosa comparación a los malos y muy vulgares chistes de la candidata de la alianza PRI, PAN, PRD, termina por caer mal, verdaderamente mal.

En el mercado de los coches eléctricos, el feo Amber ruso, copia del espantoso Fiat Multipla, ni como broma podrá competir con los elegantes modelos de Tesla.

En la contienda electoral presidencial mexicana, la fallida Xóchitl, pésima copia del zopenco Fox, no solo no podrá —ya no pudo, de plano— darle pelea a la más que preparada Claudia, sino que doña X será la responsable de la peor derrota de dos partidos que fueron grandes, PRI y PAN, uno de los cuales desaparecerá… No se puede concluir otra cosa de las enormes ventajas de Sheinbaum en las encuestas.