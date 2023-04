IRREVERENTE

Te platico algo que saben solo tres personas. Tú serás la 4a y no debe de haber una 5a.

Ni se te ocurra enredar a alguien más en esto. ¿De acuerdo? Okay. ¡Arre!

Mariana Rodríguez Cantú está a punto de convertirse en el equivalente en Nuevo León a la Imelda Marcos versión 2.

Si para saber quién es Imelda Remedios Visitación Romuáldez y Trinidad Viuda de Marcos necesitas consultar a Google, házme un favor: bríncate hasta el CAJÓN DE SASTRE. Gracias.

MI PLÁTICA CON MAURICIO FERNÁNDEZ

Ayer, en mi plática con Mauricio Fernández, a la hora de hablar de políticos en ruta a la alcaldía de San Pedro Garza García, no me sorprendió que en esa larga lista NO apareciera la esposa del gobernador Samuel García.

Mauricio es un ave de las tempestades y aunque se declaró en reserva debido a sus proyectos culturales y también a su salud, me dijo abiertamente que sí le interesa contender por 5a vez en el proceso electoral del otrora municipio modelo de América Latina, y también me dijo que sí lo está considerando.

Antes de hacerle esa pregunta le pedí que en su respuesta le quitara lo que otros medios habían publicado hasta ese momento de que “iría” por la alcaldía... y congruente con su forma de ser, lo hizo:

Mauricio Fernández Garza, “El Alcalde” del documental vuelto película, SÍ quiere serlo nuevamente de su municipio.

Se va a esperar a que arranquen los procesos electorales, por ahí de octubre próximo, pero sus dos afirmaciones estoy seguro de que hicieron cambiar de planes a quienes quieren lo mismo que él por el lado del PAN.

Así como NO le pregunté por Mariana Rodríguez, Luis Susarrey, Niño de Rivera y Lorenia Canavati, Mauricio NO mencionó a Mariana Rodríguez Cantú.

Mi omisión por Lorenia fue porque ella está mostrando que tiene varias cartas políticas por las cuales contender por esa alcaldía:

El MC es la más visible, aunque si de verdad quisiera ir ese cargo, habría otras opciones para vestirse de sus colores.

Volviendo a Mariana, su rol político protagónico es un rumor local, que a mí me causa temor y resquemor.

Aunque, si para contender por cualquier cargo público la popularidad en las encuestas manda, Mariana tiene méritos suficientes.

Hoy por hoy, a los electores mexicanos -y de otros países- la capacidad les vale madre.

Sucede en México, al igual que en Colombia, Perú, Chile, Argentina e incluso en Brasil.

Es más, sucedió en la mismita cuna de la democracia moderna: Estados Unidos, donde Trump se la creyó a tal grado, que a pesar de arrastrar una demanda tras otra, ahí lo tienen, moviéndole para buscar ser el candidato del partido republicano contra Biden... o el que sea del lado de los demócratas.

LA SALUD DEL PRESIDENTE

Hubo a quienes solo les faltó dar la ubicación de la sucursal de Gayosso y el número de la capilla donde estarían velándose los restos del presidente López Obrador.

Así de aviesos y arriesgados fueron algunos de los muchos rumores que se desataron tras darse a conocer que tuvo una recaída de su salud durante su viaje a la península de Yucatán.

El resquemor, alentado desde la presidencia y alimentando a todo lo que da el resultante temor generalizado.

Solo a los alucinados les convendría que en los obituarios de la prestigiada funeraria apareciera el nombre del presidente.

Me tocó ver por ahí cierta foto de Andrés Manuel con unas manchas en sus sienes y el diagnóstico de un diletante médico afirmando que he ahí una prueba del infarto cerebral sufrido por el personaje.

En serio, en México no estamos para ocuparnos de tanta babosada, aunque finalmente, todo esto es consecuencia de la libertad de expresión, de la que millones abusan al creer que su acceso a las redes sociales equivale a un titulo de periodismo o a años y años en el oficio.