Nadie está satisfecho con los resultados de la Selección Mexicana de Futbol en Qatar el año pasado. Su actuación fue patética. Un resultado que no se merece la afición mexicana, una de las mejores del mundo. ¿Qué falló? Pasan las semanas, pasan los meses, nadie dice nada, nadie hace algo. No existe la mínima crítica, mucho menos la autocrítica. La crisis se extiende al futbol femenil y a las otras categorías. Ni entrenador nacional tenemos.

Directivos, dueños de equipos, entrenadores y algunos jugadores nadan de a muertito. Que el tiempo pase, que las cosas se olviden, para que todo siga igual. Conservar sus nichos de poder y de negocios. De prevalecer esta actitud, el fútbol mexicano seguirá hundido en la mediocridad y la vergüenza.

En 2026, México será sede, junto con Estados Unidos y Canadá, del próximo Mundial de futbol. Un gran evento y un gran negocio. De no tomar medidas reales, desde ahora anticipamos un desempeño mediocre de nuestra selección. Un papel secundario al que desempeñen las selecciones de Estados Unidos y de Canadá, principalmente la primera, cuyo desarrollo en la última década es notable.

¿Quiénes integrarán la Selección que nos representará en 2026? ¿Será una selección de cuotas y de cuates? Si no pasa nada, en 2026, la Selección estará integrada por un puñado de jugadores que participen minutos o estén en la banca en equipos de media tabla en ligas europeas. A éstos se sumarán las cuotas de los equipos grandes, más los cuates del entrenador en turno.

El futbol mexicano profesional sobrevive en esta lamentable situación, porque así les conviene a un puñado de directivos, dueños de equipos, entrenadores y hasta jugadores. Les va muy bien con un modelo de negocios del siglo pasado. Son parásitos de una liga mediocre sin descenso, ni ascenso, donde se intercambian jugadores como estampas.

Si la madurez de un futbolista profesional va de los 25 a los 30 años, el grueso de jugadores de la selección del 2026 tienen ahora de 20 a 24 años. ¿Qué vamos a hacer para identificarlos, seleccionarlos y prepararlos? ¿Dónde están esos once muchachos que pueden llenarnos de orgullo? No lo sé. De lo que sí estoy seguro es que debe buscarse con más interés en las fuerzas básicas de los equipos, en las ligas de ascenso y en el futbol amateaur. No pierdo la esperanza de que en un llano esté el 10, que desde hace años no tenemos en la selección.

Obvio, los futbolistas profesionales son atletas de alto rendimiento, con actitudes y aptitudes especiales para este deporte. A esas cualidades deportivas debe agregarse el amor a la camiseta. No hablo de un nacionalismo trasnochado o patriotero, sino de carácter y mística. Me niego a pensar que entre 30 millones de jóvenes no podamos encontrar once que nos representen dignamente, a la altura de la historía, calidad y afición a este deporte.

En México, el uútbol profesional, la liga de futbol y por supuesto, la FIFA, son asuntos de particulares. Esto no impide que la autoridad establezca normas y parámetros deportivos, laborales y mercantiles, en diversas leyes y ordenamientos como la Ley Federal del Deporte y Cultura Física .

En este sexenio, el beisbol está de moda, por la afición del presidente López Obrador, pero el futbol es el deporte más popular en México y por tanto, un asunto de carácter público ante la cual la autoridad debe regular y garantizar derechos y obligaciones de los participantes en el futbol profesional, del amateur luego hablamos. Los aficionados tenemos el derecho de opinar de nuestro deporte preferido. Eso pienso yo... Usted ¿qué opina?

