Primoz Roglič causó gran sensación en la penúltima jornada del Giro de Italia. El esloveno de Jumbo-Visma ganó la cronoescalada hacia el Monte Lussari, a pesar de que en un momento tuvo problemas con su cadena, y sacó a Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) de la maglia rosa. El británico perdió cuarenta segundos en la cronoescalada, quedando catorce segundos por detrás de su rival esloveno en la general.

La vigésima etapa fue casi una carrera en casa para el corredor de Jumbo-Visma , porque la subida final no estaba lejos de la frontera eslovena. “Se siente genial. No se trata solo de la victoria, se trata de la gente”, dijo Roglič sobre la multitud entusiasta. “La energía aquí es genial. El público me dio vatios extra. Un momento verdaderamente memorable”.

Una imagen impactante durante la jornada, fue la del cambio de bicicleta de Geraint Thomas. El portador de la maglia rosa, se tomó su tiempo después de los primeros kilómetros llanos para cambiar de bicicleta. El británico se lo tomó con calma y hasta cambió de casco. Sus competidores directos, Primoz Roglič y Joao Almeida (UAE Team), también cambiaron de bici en este puesto, pero tardaron la mitad de tiempo en hacerlo. Aún así, en el primer punto intermedio, justo después del cambio, Thomas estaba solo dos segundos por detrás de Roglič. El británico incluso se encontraba por delante de Almeida.

Roglič voló en la última subida, imponiendo un ritmo endemoniado. El esloveno superaba por más de medio minuto a Thomas, sin embargo, no mucho después, el líder de Jumbo-Visma sufrió un problema mecánico y se quedó con los pies en el suelo durante unos segundos. Sin embargo, su mecánico pudo darle el empuje necesario para que Roglič pudiera volver a ponerse en marcha en las rampas empinadas.

Por un momento, el incidente de la cadena pareció ser una repetición del drama en La Planche des Belles Filles para Roglic, cuando vio que la victoria final en el Tour se le escurría entre los dedos en el último minuto. Sin embargo, el ciclista de 33 años logró recuperarse y marcó el mejor tiempo en el último punto intermedio, también fue el número uno en la meta. “Se me cayó la cadena. Cosas así pueden pasar, pero al final pude volver a ponerla y seguir adelante”, dijo Roglič con calma.

Era cuestión entonces de esperar a Thomas, el último corredor en la carretera. El británico lo dio todo, pero concedió cuarenta segundos a Roglic sobre la línea de meta. Fueron catorce segundos demasiado para que el británico se quedara con la rosa. Después de 20 etapas, Primoz Roglič portará el jersey rosa de líder mañana, listo para celebrar su victoria después de tres semanas de tormentas por Italia.

Mañana se correrá la última etapa en Roma. Normalmente es una procesión para celebrar al líder con un sprint al final para los velocistas, pero el nuevo portador de la maglia rosa se mantiene cauteloso. “Todavía falta un día. Tengo que mantener la concentración porque es un circuito técnico. Todavía no ha terminado el Giro, pero pinta muy bien”, concluyó con cautela. Sin duda el circuito en Roma será un espectáculo, pero no esperamos que cambie la clasificación general.