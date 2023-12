No hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla… pues llegó la fecha de acudir al Congreso del Estado, tal y como el gobernador Rubén Rocha Moya había adelantado que haría luego de haber postergado la mesa de trabajo y haber dado un informe al pueblo.

Este martes compareció ante los legisladores locales para cumplir con la cita pactada para, por segunda vez, en menos de una semana, presentar su 2do. Informe de Trabajo atendiendo la Constitución y los cánones de la política.

El ejercicio duró más de cuatro horas. Ahí el Dr. Rocha Moya explicó a detalle las principales obras que se han venido realizando a lo largo de este 2023. También respondió las dudas de los diputados de los distintos partidos.

El gobernador es un gran político. Tiene experiencia, escuela y estirpe. Tiene una excelente mano izquierda y olfato, prueba de ello la dio con el uso de la tribuna para hablarle al pueblo sinaloense. A los líderes de colonias, a los campesinos, a los estudiantes y a la comunidad universitaria de la UAS.

El segundo KO en menos de una semana. El primero, con el informe en palacio en el que el Dr. Rocha Moya demostró ocupar las calles y el escenario de la narrativa. El segundo, este madruguete político pues la fecha de la reunión no la soltaron tan pronto para evitar tiempo a nuevas movilizaciones del PAS-UAS. El Gobernador y su equipo estaban preparados.

Diputados de Morena, el PT, PAS y PAN, grupo plural e independientes tuvieron oportunidad de cuestionar al mandatario.

Las preguntas e intervenciones fueron tranquilas. Reconocimiento al ejercicio de gobierno y cuestionamientos que permitieron al gobernador ampliar su participación. Hubo autocrítica, y me parece loable el admitir lo que se debe mejorar, las asignaturas pendientes y la curva de aprendizaje en temas nunca antes implementados como el del nuevo esquema de comercialización de granos.

Como era de esperarse, en la intervención sesgada del grupo parlamentario del PAS, hubo cuestionamientos “duros” que el mandatario con datos y hechos, refutó sin inmutarse. Una caricatura de preguntas pasistas que derivaron en el anuncio de una nueva clínica IMSS Bienestar, en las cifras más bajas en feminicidios en los tres sexenios recientes y la inversión histórica en lotes para desplazados por violencia.

El balance final, destaca las obras con sentido social, la inversión humanista en el que sin importar los números se pone a las personas en el centro de la política pública. El jardín forense (CERTIDH) para Culiacán, que anunció para Mazatlán y Ahome también, pensiones a personas discapacitadas, los implantes cocleares, las cirugías de corazón para niños y niñas, la atención de diabetes infantil, el aterrizaje del CRIT Sinaloa y muchas más obras de infraestructura de amplio beneficio a poblaciones marginadas y en estado de vulnerabilidad.

Hay mucho para comentar, pero todo el ruido generado desde un grupo de universitarios ampliamente ligados al PAS y que están en la dirigencia de la UAS, queda también diluido en el firme compromiso del gobernador de apoyar a Casa Rosalina con el pago oportuno de los aguinaldos, eso sí, pidió que se respeten los derechos laborales de maestros y trabajadores en general; en teoría, una petición noble. El discurso de ataque a la universidad es desactivado en cada ocasión.

Juan de Dios “hace falta en Culiacán”

Juan de Dios Gámez el alcalde más joven de Culiacán rindió su segundo informe de labores. En un acto con sociedad civil, vecinos de El Mirador, Sanalona, Loma de Rodriguera entre otras más; empresarios, diputados y autoridades de los tres niveles de gobierno, el presidente municipal presentó los resultados de este su segundo año de labores al frente de la capital sinaloense; destacando las obras de infraestructura, con una inversión de 78 mdp, entre ellas la pavimentación de más de 300 calles en la ciudad y zonas rurales.

Lo interesante es que Juan de Dios Gámez presentó su informe en siete ejes; combate a la corrupción a través de un gobierno eficiente, eficaz y transparente; ciudad ordenada y sostenible; bienestar social; bienestar económico; servicios públicos de calidad; cultura de la paz y bienestar infantil.

Más allá de la rendición de cuentas; podríamos analizar el acto en sí.

Juan de Dios Gámez Mendívil para quienes dudaban de él, ha dado catedra de su buena organización, sabe hacer política sin fanfarronear, teje finamente y tiene el respaldo de la clase empresarial en la capital. Pudimos observar a Don Enrique Coppel Luken y a su lado a Manuel Clouthier, Diego y Héctor Ley. En representación de los productores sinaloense estuvo Marte Vega de Fundación Produce; etc. Sin distingo de colores supo reunir a ex alcaldes de la capital. Buena operación del alcalde.

En representación del gobernador, el secretario general Enrique Inzunza Cázarez admitió identificarse con el alcalde y su inspiración en valores de republicanismo y democracia, al tiempo que le reconoció su humildad.

Personalmente celebro la parte en la que, en su intervención, señaló a la capital sinaloense de ser tierra fértil para que germine la cultura y se nos deje de estigmatizar como lo que no somos.

Al final, puso la guinda con una frase que deja sin duda, mensaje político: “Juan de Dios hace falta en Culiacán”.

Juan de Dios Gámez

