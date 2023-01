Un sabio amigo del sector empresarial —su sabiduría no proviene de los negocios, sino de su afición al ciclismo—, escandalizado me envió por WhatsApp un documento de la consultora Integralia, fundada y dirigida por un verdadero delincuente electoral, Luis Carlos Ugalde.

El documento presenta un análisis —bastante malito— acerca de 10 riesgos políticos para 2023 que preocupan a Ugalde y a sus acólitos y acólitas, la gran mayoría del ITAM.

Le dije a mi amigo empresario y ciclista que el mayor riesgo político es el 11, no mencionado por el equipo de analistas de Integralia:

Riesgo número 11: “El mayor riesgo político es que tú, hombre sensato, le hagas caso al presidente del INE (IFE) que se robó las elecciones de 2006 y que, por lo tanto, es cómplice de la principal estrategia de Felipe Calderón para lograr la legitimidad que no le dieron las urnas, la guerra contra el narco, que como sabemos desde hace un par de años —gracias a investigaciones realizadas en Estados Unidos— dirigió y diseñó un empleado del cártel de Sinaloa, Genaro García Luna, hoy preso en Estados Unidos acusado de tan grave delito”.

Pero ese riesgo político y los 10 mencionados por Luis Carlos Ugalde sin duda serán superados por el pueblo de México que no se deja engañar por gente que cometió grandes delitos electorales, como el expresidente del IFE (INE).

En algunos casos, desde luego, para que tragarse las mentiras de cierta comentocracia a la sociedad le ayudará lo que hagan la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el titular del poder ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador. Vayamos punto por punto.

Riesgo número 1: “El oficialismo intensifica los embates contra la autonomía y eficacia del Instituto Nacional Electoral”.

No hay tales embates, sino nada más una reforma legal que llegará a la corte suprema y en la que 11 ministros y ministras decidirán si es constitucional o no, y se hará lo que estas personas decidan. Les menciono porque su responsabilidad será enorme este 2023:

Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la SCJN.

Jorge Mario Pardo Rebolledo, presidente de la primera sala.

Alberto Pérez Dayán, presidente de la segunda sala.

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

Ana Margarita Ríos Farjat.

Yasmín Esquivel Mossa.

Loretta Ortiz Ahlf.

Juan Luis González Alcántara Carrancá.

Javier Laynez Potisek.

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

Luis María Aguilar Morales.

Riesgo número 2: “Los grupos criminales aprovechan los procesos electorales para imponer o extender acuerdos con las nuevas administraciones a fin de operar con impunidad”.

Ese riesgo es mayor en Coahuila, donde el peor PRI de la nación podría ganar la gubernatura. Es así porque Morena se equivocó con una encuesta mal hecha: no midió lo que debía medir, y entonces dio la candidatura al aspirante con negativos gigantescos, Armando Guadiana, y le quitó la oportunidad de participar por el partido de izquierda a quien tenía más posibilidades de crecer, Ricardo Mejía. Por lo demás, hay dudas acerca de la ética del gobernador priista Miguel Riquelme y del candidato del tricolor, Manolo Jiménez. Este será un proceso electoral que manchará al PAN si va en alianza con el priismo.

El PRI del Estado de México, a pesar de su historia, ahora mismo es más decente. Lo ha demostrado el actual gobernador, Alfredo del Mazo, y este partido tiene una candidata honorable, Alejandra del Moral. Tristemente para Del Moral, va abajo en las encuestas. La favorita para ser gobernadora mexiquense, Delfina Gómez, de Morena, es una mujer de principios que no tiene ni tendrá relaciones con el crimen organizado.

Las fuerzas armadas de México, que demostraron su contundencia en Sinaloa al aprehender a Ovidio Guzmán seguramente recibirán del presidente López Obrador la instrucción de evitar que las mafias intervengan en ambos procesos electorales.

Riesgo número 3: “Las tensiones comerciales con EE.UU. y Canadá, por diversas disputas en el marco del T-MEC, derivan en deterioro económico e incertidumbre jurídica”.

Como acaba de verse en la cumbre Biden-AMLO-Trudeau están descartados los conflictos entre los tres países. Ugalde debería leer a alguien que sabe más que él, Jorge Castañeda, excanciller. Cito lo que publicó en Nexos:

“Ellos —quienes integran el gobierno de Estados Unidos— saben que el sexenio ya casi se acaba. Faltan 17 meses para las elecciones presidenciales, y veinte para el cambio de gobierno. En materia de negociaciones comerciales, es un parpadeo. Mejor esperar que amanezca, pueden pensar los norteamericanos, con algo de razón. A reserva de que las presiones de los inversionistas y de los legisladores vinculados a ellos se vuelvan irresistibles para Biden. Pero si nos basamos en la actitud del mandatario estadunidense con López Obrador —de apapachador y complaciente—, es muy posible que puedan patear el bote para adelante”. Jorge Castañeda

Patear el bote para más adelante significa que los gringos, durante lo que queda del gobierno de AMLO, no llevarán más allá de donde están a las tensiones comerciales que nada negativo han representado para México. Así que este no es un riesgo en 2023 ni lo será en 2024. Quizá después, solo quizá.

Riesgo número 4 : “La hegemonía regional del partido mayoritario se agudiza con el triunfo electoral en al menos una de dos entidades federativas en disputa, con lo que aumenta el riesgo de concentración de poder e ineficacia gubernamental”.

No entiendo por qué para alguien que participó en un fraude electoral como Luis Carlos Ugalde la democracia es un riesgo… Un momento, por supuesto que lo entiendo: el riesgo para este tipo y los que son como él —Felipe Calderón, Vicente Fox, etcétera— es que la sociedad mexicana siga votando por el único movimiento político, el de Morena, que verdaderamente ha combatido la corrupción y que jamás ha participado en el robo de un proceso electoral.

Riesgo número 5: “El presidente López Obrador continúa promoviendo la militarización de tareas y responsabilidades civiles, lo que acrecienta la dependencia del gobierno hacia las fuerzas armadas y propicia más su empoderamiento político y económico”.

Las fuerzas armadas han sido garantía de eficacia en la construcción de obra pública, algo que han hecho con mucha más honestidad que las empresas constructoras particulares. Lo sabemos todos. Por lo demás, continuarán en tareas de pacificación todo el tiempo que sea necesario, la corte no lo ve ilegal. Y el desastre de inseguridad que surgió con Calderón y García Luna no ha sido posible superarlo, pero se logrará. La gente lo sabe y apoya al ejército y a la marina. No hay ninguna evidencia de empoderamiento político de los mandos militares. Ninguna. Ningún general aspira a ser gobernador o presidente ni les interesa controlar los poderes legislativo y judicial, y vaya que sin duda habrá soldados con preparación jurídica de primer orden. Molestan las mentiras del cómplice del esposo de Margarita Zavala en el fraude de 2006.

Riesgo número 6: “En el quinto año de gobierno, continúa aumento de percepción y de ocurrencia de corrupción, así como la omisión de fortalecer las capacidades institucionales para combatirla”.

Increíble que digo eso alguien como Ugalde, que participó en uno de los gobiernos más corruptos de la historia, el de Vicente Fox, y que cayó en la espantosa inmoralidad del fraude electoral. Más que increíble, es cinismo puro acusar de no hacer nada contra la corrupción al gobierno del presidente más honesto que hemos conocido. Esto lo puede demostrar cualquier comparación entre los patrimonios de todos los que se han sentado en la silla del águila.

Regla número 7: “Se intensifican los actos anticipados de precampaña de los aspirantes de Morena a la presidencia de la república”.

¿Y por qué solo es un riesgo lo que hacen los y las corcholatas de la 4T? ¿No es lo mismo que hacen, y nadie critica, priistas y panistas como Santiago Creel, Lilly Téllez y Beatriz Paredes, que a diario se presentan como precandidato y precandidatas presidenciales? Al menos deberían Ugalde ser pareo en sus cuestionamientos.

Riesgo número 8: “El Ejecutivo federal mantiene los ataques contra el Poder Judicial de la Federación”.

No ha habido ataques a ministros y ministras, sino democráticas y perfectamente civilizadas diferencias de opinión, a veces subidas de tono, algo que la SCJN no calificaría como generador de daño moral. Y es que según los criterios de la corte se vale utilizar todos los recursos del debate al refutar a alguien en asuntos de interés público. Lo que es un hecho, y ha sido denunciado por AMLO, es que hay corrupción en no pocos jueces y magistrados —juezas y magistradas—, y no lo negará la presidenta de la corte, Norma Piña, que deberá combatir algo tan terrible y dañino.

Riesgo número 9: “Una recesión en EE.UU. incrementa el riesgo de deterioro económico en México”.

Ha manejado tan bien la economía Andrés Manuel que está a salvo de turbulencias globales. Gracias al presidente de México puede el señor Ugalde ir mañana de comprar a Houston —o a Nueva York o Miami— y le saldrá todo más barato. Este tuit de Claudia Sheinbaum explica lo que ha ocurrido con la economía:

Riesgo número 10: “Las finanzas públicas se tornan más vulnerables”.

Que no se preocupe Luis Carlos Ugalde, dinero no faltará porque AMLO si algo sabe hacer es apretar para que se trabaje con austeridad.

Y bueno, que siga enojado porque no se cumplirá el deseo del señor Ugalde implícito en su pronóstico de vulnerabilidad de las finanzas públicas: que vuelvan los tiempos aquellos en que los jefes reales de priistas y panistas pagaban pocos impuestos, ¡¡¡y además se los regresaban!!!