Para hablar del senador zacatecano, primero hay que citar al difunto cronista deportivo Arturo El Rudo Rivera al decir que Ricardo Monreal es un político con “el colmillo largo y retorcido”. De ahí partimos, Monreal Ávila es uno de esos personajes escasos de la política. Ha navegado las aguas de la vida pública y el poder durante años. Lo ha sido todo, regidor, diputado local, federal, senador, gobernador y jefe delegacional en el entonces Distrito Federal. Ha militado en varios partidos, siempre del lado del centro izquierda y la social democracia. Jamás en la derecha, eso sí.

En su visita a Sinaloa, el aún senador Ricardo Monreal hizo de todo: política, saludó amigos, disfrutó en familia y por supuesto, encabezó sus actos disfrazados de proselitismo.

Arribó el viernes por la tarde. Atendió una reunión de diálogo con jóvenes, de quienes se expresó muy bien. El anfitrión fue un nieto de Maquío; solo deferencias a la familia Clouthier por parte del zacatecano.

Cenó en casa de su amigo Rubén Rocha Moya acompañado de su familia y el ex gobernador Juan S. Millán. Ricardo y Don Juan fueron compañeros en el tricolor, de larga trayectoria ambos, coincidieron como gobernadores de oposición en el sexenio panista de Vicente Fox. Dato clave para el análisis, me parece.

La agenda del sábado comenzó temprano. Ofreció una rueda de prensa que nos regaló varias frases.

“Soy un hombre que viene de abajo, puedo dar la sorpresa” , sobre si no sentía el apoyo del presidente. “Somos amigos desde hace 26 años”, cuestionado por su relación con López Obrador. Recalcó que no va a dividir y tampoco será un disruptor del movimiento, pues está acostumbrado a la adversidad y va a luchar para transformar a México. De Claudia Sheinbaum dijo es una mujer estupenda, es una buena gobernadora. De Marcelo Ebrard, destacó su habilidad política y el trabajo internacional. Así como su apoyo al presidente en tiempos de pandemia. De Adán Augusto López, dijo: Es la revelación por su operación política y eficaz.

Acompañado en todo momento por su amigo el gobernador Rubén Rocha Moya. Ambos se bromearon y se hablaron con la verdad. Hasta Monreal le pidió un pedacito en su corazón respecto a sus “corcholatas favoritas”.

Monreal Ávila encabezó par de eventos, el primero en Culiacán ante más de 4 mil personas en medio de un ambiente de algarabía, conectó bien con los asistentes, les habló de tú y su historia de vida conmovió y permitió que más de uno se identificara con él. El segundo en Los Mochis, al norte del estado. Lleno total del Teatro Ingenio para escuchar al líder del senado, ahí aprovecho para despedirse como coordinador de la Jucopo en el Senado.

En exclusiva para SDP Noticias, tuve la oportunidad de entrevistarlo algunos minutos, atento, se tomó la molestia de ocupar espacio en un salón de un conocido hotel de Culiacán. Monreal es hábil con las palabras, impecable; entre los aspirantes puede no ser el más popular ni quien puntee en las encuestas, pero definitivamente es el más experimentado. Es el no tan típico político que en el 1 vs 1, siempre gana.

La columnista con el corcholato

¿Qué pendientes quedan en Senado?

La semana que entra solicito la licencia. Estoy esperando la celebración nacional del Consejo de Morena. Se quedan pendientes en la agenda legislativa, nombramientos de algunas leyes pendientes que seguramente saldrán en septiembre.

¿Cómo ve el gobierno de transformación en Sinaloa encabezado por su amigo Rubén Rocha Moya?

Lo veo muy bien, he platicado con la gente, claro hay normales problemas heredados; veo que el gobernador lo está enfrentando con mucho éxito, con mucho aplomo y mucha decisión. Veo muy bien el trabajo que está realizando.

Vi que se reunió con jóvenes sinaloenses, ¿qué mensaje les da a las juventudes mexicanas en este proceso de transformación y próximas elecciones presidenciales?

Les diría que hay que involucrarlos, capacitarlos, formarlos porque son la generación del relevo. No los estamos preparando… por eso me reúno mucho con jóvenes. Me reúno mucho con esta generación que no quiero que se aleje de los asuntos públicos, quiero que se involucre más y se forme en los problemas que actualmente tenemos y van a heredar. Es un compromiso serio con los jóvenes de México y deseo que ellos sean mejores que nosotros, más sensibles, con más compromiso en lo social y con más autenticidad que nosotros.

¿Morena la tiene fácil para el 2024?

No, no hay nada fácil, la unidad es lo único que nos puede salvar. Si la cohesión y la unidad se mantienen nos haremos invencibles, pero si hay una fisura o algo tendremos problemas.

¿Está preparado Morena para una división?

No, no está preparado, ojalá y no se de porque puede poner en riesgo a nuestro futuro.

¿Qué opinión le merece la alianza PRI-PAN-PRD?

Respeto. No está muerto ese grupo de partidos, y no hay que confiarse, porque se están reagrupando y me parece bien, es la condición propia de la política, aspirar y disfrutar el poder público.

¿Su movimiento de reconciliación incluye sumar renegados de la oposición?

Al final todos van a ser indispensables para el gobierno. Al final todos van ser indispensables para hacer un gobierno incluyente de reconciliación.

Si no resultara ser favorecido en las encuestas al interior del Consejo de Morena, ¿qué sigue para Ricardo Monreal, a qué aspiraría?

Donde pueda ayudar, no tengo ambiciones personales, en lo que pueda ayudar lo haré, en la posición que me corresponda lo haré.

¿Cómo define a AMLO, el presidente?

Un extraordinario ser humano y un estadista que México tiene y que México, creo yo, ha reconocido. La estabilidad económica, la política social, la tranquilidad, faltan como en todos los gobiernos subrayar cosas, pero para mí ha sido un buen presidente.

Democracia: Indispensable

Morena: Futuro

México: El amor de nuestra vida

¿Hay quienes dicen que a Morena le queda un sexenio más, qué opinión le merece?

No, yo creo que le queda más.

Vanessa Félix. Twitter: @vanessafelixmx