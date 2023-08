Me dirijo a cuatro ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, seis consejeras del Instituto Nacional Electoral y dos magistradas de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Enseguida los nombres de 12 valiosas mujeres que espero me digan —y nos digan a todos los machos de México— qué es la violencia política en razón de género, porque evidentemente nosotros los hombrecitos no hemos entendido nada: no aceptamos que la cometemos cuando se nos señala por estar en falta y, faltaba más, nos victimizamos en el momento en que se nos demuestra que somos absolutamente misóginos:

Norma Lucía Piña Hernández.

Margarita Ríos Farjat.

Yasmín Esquivel Mossa.

Loretta Ortiz Ahlf.

Guadalupe Taddei Zavala.

Norma Irene De La Cruz Magaña.

Carla Astrid Humphrey Jordan.

Rita Bell López Vences.

Dania Paola Ravel Cuevas.

Beatriz Claudia Zavala Pérez.

Janine M. Otálora Malassis.

Mónica Aralí Soto Fregoso.

De estas 12 grandes mujeres no espero una definición académica o jurídica, sino un manual para machos bobos, con ejemplos para que podamos entender. Pido respuestas, acompañadas de explicaciones simples a preguntas como estas:

¿Son violencia política de género algunas expresiones con las que critico en mis artículos a Xóchitl Gálvez , como la llamarla con ganas de burlarme “la vendedora de gelatinas” ? Si la respuesta es sí, explicar por qué.

, como la llamarla con ganas de burlarme ? Si la respuesta es sí, explicar por qué. ¿Son violencia política de género las caricaturas en La Jornada de Rafael El Fisgón Barajas en las que deforma tan excesivamente los rasgos físicos de la ministra presidenta Norma Piña y de la aspirante presidencial Xóchitl Gálvez ? Si la respuesta es sí, explicar por qué.

de en las que deforma tan excesivamente los rasgos físicos de la y de la aspirante presidencial ? Si la respuesta es sí, explicar por qué. ¿Son violencia política de género los numerosos dibujos de burla contra Claudia Sheinbaum que publica en Reforma el monero Calderón ?Si la respuesta es sí, explicar por qué.

que publica en el ?Si la respuesta es sí, explicar por qué. ¿Son violencia política de género las críticas que Luisa María Alcalde recibió en la prensa de derecha cuando se le nombró secretaria de Gobernación? Si la respuesta es sí, explicar por qué.

en la prensa de derecha cuando se le nombró secretaria de Gobernación? Si la respuesta es sí, explicar por qué. ¿Son violencia política de género los insultos que a diario recibe en Twitter la señora Beatriz Gutiérrez Müller por el único pecado de ser esposa del presidente López Obrador ? Si la respuesta es sí, explicar por qué.

la señora por el único pecado de ser esposa del ? Si la respuesta es sí, explicar por qué. ¿Son violencia política de género las columnas de Reforma , como la de hoy domingo llamada Templo Mayor , en las que se difunden enormes calumnias contra Sheinbaum? Si la respuesta es sí, explicar por qué.

, como la de hoy domingo llamada , en las que se difunden enormes calumnias contra Sheinbaum? Si la respuesta es sí, explicar por qué. ¿Son violencia política de género las viñetas en las que el monero José Hernández dibuja grotescamente a la senadora Lilly Téllez ? Si la respuesta es sí, explicar por qué.

dibuja grotescamente a la senadora ? Si la respuesta es sí, explicar por qué. ¿Son violencia política de género los insultos tan vulgares de Ricardo Salinas Pliego dirigidos a la morenista Citlalli Hernandez? Si la respuesta es sí, explicar por qué.

dirigidos a la morenista Si la respuesta es sí, explicar por qué. ¿Son violencia política de género las columnas de Pablo Hiriart y Raymundo Riva Palacio en El Financiero , en las que cuestionan con exceso de mentiras a Claudia Sheinbaum solo porque es líder en las encuestas? Si la respuesta es sí, explicar por qué.

en , en las que cuestionan con exceso de mentiras a solo porque es líder en las encuestas? Si la respuesta es sí, explicar por qué. ¿Son violencia política de género las críticas de AMLO a la Norma Piña? Si la respuesta es sí, explicar por qué.

Como probablemente habrá dos candidatas presidenciales vale la pena que las mujeres que más conocen el tema nos expliquen con ejemplos sencillos que sí y que no podemos decir de ellas los machitos que nos dedicamos a opinar en público. En una de esas hasta nos volvemos más serios, profesionales, objetivos y sensatos.