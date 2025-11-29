En SDPNoticias nos regimos por los más altos estándares éticos en el ejercicio del periodismo, siempre respetuosos del marco legal que nos rige. Esto incluye el respeto al derecho de réplica que asiste a toda persona que sea aludida en los reportajes, notas y columnas que aquí se publican.

El procedimiento interno de SDPNoticias para dar trámite a las réplicas que nos llegan es consistente con la Ley en Materia del Derecho de Réplica, ya que las aclaraciones se publican al día siguiente en que se recibe la carta de la persona correspondiente.

La presente se publica con relación a la publicación de Vianey Pérez Ángeles denominada “Quién es quién en las mentiras de la semana de la mañanera de AMLO del 12 de junio”, publicada el 12 de junio de 2024 en el portal de SDPNoticias. En dicha publicación se hizo referencia a la abogada Claudia Elena de Buen Unna, en particular de las manifestaciones que hizo Ana Elizabeth García Vilchis en la conferencia matutina de la Presidencia de la República de esa fecha.

Al respecto, el 3 de julio de 2024, la abogada Claudia de Buen presentó una carta ante este medio para pedir las aclaraciones que estimó necesarias a la referida publicación. Sin embargo, por un error administrativo involuntario, la carta no llegó al área correspondiente para su publicación y hace unos días se recibió una notificación de un juzgado de distrito en materia civil en la Ciudad de México, relativa a un reclamo relacionado con la falta de publicación de las aclaraciones solicitadas.

Se han tomado las medidas necesarias para evitar que irregularidades como ésta vuelvan a suceder y, para dar cumplimiento a la Ley en Materia del Derecho de Réplica, se hacen las siguientes aclaraciones.

En la publicación original se señaló que Ana Elizabeth García Vilchis dijo en la mañanera de 12 de junio de 2024, que en una entrevista que tomó Radio Fórmula a la abogada Claudia de Buen, ella dijo que la propuesta de reforma de vivienda que circulaba en ese momento eliminaba la propiedad privada, acusando García Vilchis que esa afirmación era falsa, que la reforma no elimina la propiedad privada ni hace que quienes rentan sus domicilios los pierdan.

Sin embargo, en la entrevista que se tomó a la abogada Claudia de Buen, ella no dijo eso y, como lo solicitó, se le extiende una disculpa pública por las imprecisiones en la publicación y, como aclaraciones, se incluye el siguiente extracto de su carta de solicitud de derecho de réplica:

“La información proporcionada en la nota es imprecisa y falsa, por los siguientes motivos.

De la transcripción anterior se advierte que la suscrita en ningún momento señalé que la propuesta de Morena pretenda que el Gobierno de México expropie las propiedades de los ciudadanos; o que la reforma eliminara la propiedad privada.

Por el contrario, durante la entrevista me manifesté en el sentido de desconocer la supuesta reforma, y que en tal caso era necesario estudiarla a fondo antes de dar una opinión, pues lo que ocurrió en febrero no implica que se repita en septiembre (en referencia a los periodos de sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados para la discusión de las reformas).

No obstante, lo que sí señalé fue en respuesta a la pregunta del entrevistador en relación con la posibilidad de comprar el bien inmueble que se está rentando a lo largo de los años. En efecto, al respecto, indiqué que esta adquisición se puede realizar a través del derecho del tanto, siempre y cuando se cumplan con los requisitos y condiciones formuladas por el vendedor, lo que brinda certeza a ambas partes con la finalidad de que esas condiciones se mantengan con independencia de la persona a la que se ofrece la adquisición del inmueble, figura que actualmente está regulada por el Código Civil tanto Federal como de cada una de las Entidades que conforman la República Mexicana.

No obstante, en la misma entrevista señalé que en caso de que la reforma prevea —lo que reiteré que desconocía— que las rentas se considerarían como parte del pago para una futura compraventa, en mi opinión implicaba un atentado a la propiedad privada ocasionando que nadie quisiera rentar sus inmuebles.”

La entrevista original con las correcciones correspondientes puede ser consultada en la siguiente liga: https://www.sdpnoticias.com/mexico/quien-es-quien-en-las-mentiras-de-la-semana-de-la-mananera-de-amlo-del-12-de-junio/.

SDPNoticias refrenda su compromiso con el periodismo serio e independiente.