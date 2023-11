El testimonio de Rafael Loret de Mola, padre de Carlos Loret de Mola, es inaudito por donde se le vea. Que hayan entrado a su casa unos desconocidos a revolverlo todo, pero además a robar sus pertenencias y, lo peor, dejándole una hoja con las siglas escritas en ella del presidente de México, AMLO, y un cuchillo atravesando las palabras escritas, pues todavía es más sorprendente.

Por supuesto las opiniones encontradas no se han dejado esperar: Por un lado hay personas que aseguran que ese video fue un montaje... no fue real.

Por otro lado, están los convencidos de que el odio y el adoctrinamiento que López Obrador ha ejercido hacia sus fieles ha desatado la furia de los mismos y se han ido contra lo que más podría pegarle y dolerle a uno de los periodistas que más ha sido crítico de este gobierno que es Carlos Loret de Mola.

¿Y cómo poder “pegarle”?, pues a través de su padre.

Supongo, Carlos Loret de Mola además de que no vive en México por seguridad, imagino debe de contar con guardaespaldas y equipo de vigilancia lo que lo hace estar de alguna manera protegido de cualquier ataque en su contra.

Pero por otro lado, supongo que el padre de Carlos, Rafael Loret de Mola no ha contado con ninguna protección hacia su integridad, quizá no lo veía conveniente, necesario u oportuno. Y me parece que hasta se tardó. Siendo el padre del periodista que más odia el presidente debió de contar con mayor seguridad.

Pero el tema es que se dio este suceso en medio de cientos de opiniones encontradas.

El propio Carlos Loret de Mola en un tuit en la plataforma X, brindó las gracias a todos aquellos que le demostraron tanto a su padre como a él su solidaridad en estos momentos.

En el video que realiza Rafael Loret de Mola en el que da cuenta de los destrozos en su despacho y domicilio, y se alcanza a ver una caja de un medicamento llamado clonazepam.

Por supuesto que fue un gran pretexto de los obradoristas para insultar, denostar y minimizar el suceso, dando a entender que Rafael consume clonazepam y que por eso es un hombre desequilibrado, demente, falto de estabilidad mental y emocional. Y que entonces fue por ello que el propio Rafael Loret de Mola digamos “enloqueció” y grabó ese video. Es decir hizo un montaje. Es decir le llamaron “drogadicto”.

¿Y cuál fue el motivo de el video que sacó a la luz Rafael? Según los obradoristas es porque consume clonazepam.

Sin duda, queda claro, hay un profundo desconocimiento e ignorancia con respecto a la salud mental y queda constatado gracias a que el tema tendencia en redes sociales fue la palabra: clonazepam.

Me llamó la atención y navegué por X tratando de entender por qué todo mundo hablaba de ello.

Y es que, insisto, en el video de unos minutos que el padre de Loret de Mola toma aparece una caja de clonazepam en su modalidad genérica.

Entonces, luego, los comentarios se dirigieron en torno a que el padre de Loret estaba “loco”.

Me aterró pensar en la profunda ignorancia qué hay en torno al tema, pero, además, el estigma que hoy en día se utiliza todavía contra las personas que utilizan medicamentos para cuidar de su salud mental: Se les rechaza, se les ofende, se les llama “adictos” o “desequilibrados mentales”.

El clonazepam, de ser real que Rafael lo consuma, no contribuyó en absoluto a que él tuviera un brote psicótico o que lo llevara a inventar todo lo que documentó en su video.

El clonazepam es usado por millones de personas en el mundo, pero no todos tienen el valor de aceptar que lo consumen. Les da miedo ser señalados como seres inestables y enfermos mentales.

En México, por cierto, y a raíz de la llegada de la 4T, este medicamento se encuentra en desabasto. Es de muy difícil acceso y muy complejo de obtener por la carencia que hay del mismo y porque, ya se sabe, el mercado negro ha logrado apoderarse de él para venderlo en tianguis de Tepito, por ejemplo, como si fueran dulces.

Porque el clonazepam, es un medicamento controlado: es decir que requiere estrictamente receta para su venta.

¿Para qué sirve el Clonazepam?

Básicamente es administrado a personas que padecen convulsiones. Se utiliza para tratar ataques de pánico y ansiedad, y también sirve para inducir el sueño en personas que sufren de insomnio.

El que el padre de Loret de Mola lo consuma, no tiene nada que ver con lo que le sucedió ni con el video que grabó.

Me parece terrible y cruel las burlas que le profirieron a Rafael en torno a que sale ahí en el video la caja del medicamento y que la burla recayera también en que pareciera ser genérico y, por Dios! ¿quién no ha preferido comprarse medicamento genérico muchas veces?

Los argumentos de los obradoristas para minimizar este hecho como tantos otros están totalmente usados sin fundamentos, y lejos de que tengan peso sus observaciones, se ven y muestran una ignorancia inmensa. Se les ve ridículos pues.

Hay gente que en pleno siglo XXI sigue satanizando la existencia de estos medicamentos y sataniza a la gente que los consume.

Y como psicóloga que soy, solo puedo decirle a toda esa gente que es una bendición de la ciencia que exista un medicamento que controle las crisis de ansiedad, los ataques de pánico y el insomnio, porque todo esto, junto, sí que puede provocar el colapso en las personas.

Qué bueno que exista este invento del hombre para que otro ser humano sobreviva mentalmente en medio de la ansiedad que millones de seres humanos hemos sentido alguna vez en la vida.

Si genera o no genera adicción, es un tema que merece ser tocado en otra columna.

A veces la gente se derrota y cree que sin ese medicamento ya no podrá seguir adelante. Y hay otros que lo emplearon por un tiempo y pudieron dejarlo a un lado sin mayor problema.

De la forma que sea: Una persona que consume clonazepam no es una persona que esté dañada mentalmente o que no tenga un juicio de realidad o que no tenga control de impulsos. El clonazepam, por el contrario, es un medicamento que brinda un estado de “sedación” por lo que si, los obradoristas quisieron atribuirle locura al padre de Loret de Mola por consumirlo están en un absoluto error y los que quedan como muy ignorantes pues francamente son ellos.

Mientras tanto, ojalá más allá del video, exista una denuncia formal y penal por parte de Rafael Loret de Mola, para que se haga justicia, se llegue a la verdad y se sepa qué fue lo qué pasó o quienes fueron los autores intelectuales de esto.

Porque quizá fue alguien que entró a robar y que sabía muy bien que el dueño de esa vivienda era Rafael Loret de Mola, padre de Carlos, y solo “jugó” un poco a hacerse los malhechores escribiendo las siglas AMLO en una hoja y con un cuchillo clavado en ella. O bien que viniera de parte del presidente esto lo cual y ustedes saben que no es santo de mi devoción, no lo creo. Es decir no veo a un Obrador mandando a alguien hacer algo así.

Pero para saber es muy difícil. Al final de cuentas es la muestra de que todo el odio que todos los días López Obrador desborda por su boca y dale de su alma genera impacto en otros. Genera odio y enojo en otros, y divide de tal manera que pasan estos sucesos que, insisto, deben de ser investigados a profundidad.

El problema es que la fiscal que juega a ser autónoma pero no lo es, la adorada Ernestina Godoy anda más preocupada por reelegirse que por ocuparse de este evento y mucho menos viniendo de quién viene.

Es terrible sentirse así en este país, como huérfano. Como que si no eres de la porra no encontrarás la justicia de tu lado ni la seguridad ni la protección.

Aprovecho esta columna para enviarle un sentido abrazo para todos los que han sufrido muestras de odio. O por estar en contra del presidente o por estar a favor de él.

Pero sí es un hecho: Vivimos en un estado de odio como jamás lo habíamos vivido.

Y en un estado de deshumanización y de crueldad de niveles para mí nunca antes vistos.

Espero que algo cambie y cambie pronto.

Antes de que unos terminemos contra otros.

Es cuanto.