Más de 50 víctimas escuchadas. Cerca de 150 horas de atención contra la violencia vicaria. Una lista pendiente que rebasa los 3000 casos que atienden organizaciones de la sociedad civil y colectivas feministas. Reformas impulsadas desde el reconocimiento a la violencia vicaria hasta el asunto más urgente: reconocer que la violencia machista ejercida contra las mujeres es una forma de maltrato infantil cuando sus menores son testigos y sobreviven a la experiencia traumática de presenciar a su madre desfallecer por causa de su padre.

Rafael Guerra Álvarez es un magistrado que llegó a su cargo como presidente del Poder Judicial capitalino recorriendo toda la carrera desde los espacios administrativos en los juzgados hasta el más alto nivel de juicio. En sus manos se encuentra el organismo disciplinario, Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, donde revisan la actuación judicial y también la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de la Ciudad de México.

A pesar de encontrarse en un espacio de influencia para cualquier interesado con asuntos judiciales, desde el más pobre hasta el más poderoso, defiende ineludiblemente la “independencia judicial”, aquel concepto que le cede a cada uno de los juzgadores todo el poder para resolver quién tiene la razón y como debe imponerse. Sobre ellos únicamente hay juzgadores federales a través de juicios de amparo que en una estadística alta, suele darle la razón a sus inferiores confirmando sus criterios y resoluciones. Llegar al magistrado Guerra fue labor de protestas y solicitudes encarecidas que se materializaron en una reunión semanal, en la que las víctimas de diversas violencias machistas desahogan la situación real de las mujeres sumado a varias propuestas y solicitudes para que la impunidad deje de ser la regla como:

Que la emergencia por el acceso a la justicia es inminente y afecta con mayor gravedad a las mujeres debido a que los ingresos económicos son desiguales e inferiores, mientras que los hombres tienen mayores ingresos y mayor acceso al empleo formal, las mujeres se ven impedidas a dedicarse a actividades remuneradas debido a que guardan la carga de cuidados, adicionando que aún en el caso de las mujeres que trabajan, la brecha salarial les impide ganar más dinero mientras que destinan mayor porcentaje de sus ingresos al cuidado, alimentación, vestido y salud de las personas a las que cuidan, como menores hijas e hijos, personas adultas mayores, personas con algún tipo de discapacidad, etcétera. Lo anterior permite mayor que los hombres estén financieramente holgados para contratar defensas legales, despachos o abogados privados mientras que las mujeres difícilmente acceden siquiera, a una defensa legal.

Que la administración e impartición de justicia es un servicio público que no puede trasladarse a la buena praxis o a la ineficiencia u omisiones de un servicio privado de defensa legal, en el que prácticamente, quienes no pueden pagar un representante legal están condenadas a no recibir justicia o no recibirla de forma pronta y expedita, como es que nuestros derechos y garantías judiciales nos protegen, tomando en cuenta que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México tiene facultades amplias para desarrollar mecanismos de exigencia a las y los abogados, mecanismos de colaboración con instituciones públicas y privadas para canalizar con defensores económicos así como convenios de colaboración con Defensorías Públicas locales y federales, teniendo un papel fundamental en la rectoría del comportamiento ético de abogados defensores ante los Tribunales por la propia investidura y respeto a su Poder.

Que las mesas de trabajo establecidas cada lunes son una buena práctica que permite facilitar, visibilizar y promover el acceso a la justicia de las mujeres, que reconocemos el esfuerzo que realizan para individualizar caso por caso hasta el máximo nivel en esta instancia, que las mujeres de la Ciudad de México reconocemos a la Comisionada asesora en materia familiar de la Presidencia, maestra Reyna Concepción Mince Serrano, así como a la jueza Beatriz Segura Rosas y en su momento al Comisionado de la Presidencia, asesor en materia penal Víctor Hugo Rodríguez González como constructores de paz. Al mismo tiempo que se guarda la franca preocupación por la cantidad de víctimas que continúan rezagadas, acumulando sus expedientes en el cansancio de actividades manifestaciones en donde se trata de visibilizar que las víctimas no son un número más, sino una vida completa en sus manos, una familia, niñas y niños con un manojo de posibilidades. Con la franca preocupación por la continuidad de estas mesas, su extensión y la posible necesidad de que este ejercicio sea blindado a través de la Ley Orgánica que rige al Tribunal de la Ciudad y a los de cada entidad con el objetivo de que no seacuestión de voluntad política o buena disposición escuchar a las necesitadas, sino que la escucha forme parte de las actividades y facultades permanentes del Poder Judicial.

Que se acumulan más de 6000 víctimas activas en la Ciudad de México víctimas de violencias machistas, 3000 de ellas víctimas de violencia vicaria, aquella que instrumentaliza y maltrata a menores con el fin de dañar a sus principales cuidadoras y que acceden a las agrupaciones de organización colectiva formadas por mujeres para buscar ayuda respecto de violencias como física, sexual, vicaria, institucional, digital, económica, familiar, laboral, entre otras, representando en las colectivas una alternativa ante el vacío que existe de cara a las instituciones, mismas que saneando una responsabilidad del Estado en forma de organización comunitaria y colectiva, a pesar de contribuir en aligerar las cargas de las Instituciones, son agrupaciones estigmatizadas, perseguidas y tratadas de forma disuasiva, como si un problema o carga representaren mientras que brindan servicios de acompañamiento, asesoría, contención y en ocasiones, difusión y herramientas informativas para el acceso a la justicia que ni el Tribunal ni otras instituciones brindan.

Que se reconocen los ánimos de entablar acciones al respecto consistentes en colaboraciones ante la CONATRIB, que el magistrado Rafael Guerra Álvarez igualmente preside, a través del diálogo en sus Asambleas, con sus Comisiones y su equipo para influir positivamente en replicar prácticas de atención al interior de otros Poderes Judiciales.



Por lo que a través de este histórico esfuerzo encabezado por el Magistrado que emanó del pueblo y ahora lo recibe sin que se de a basto, las mujeres y colectivas hemos suscrito una solicitud y un exhorto rumbo a una Reforma Judicial Feminista:

1. Apertura de una oficina permanente de atención a víctimas con problemas en el poder judicial.

2. Remoción de juzgadores corruptos, agresores institucionales o cómplices de agresores mediante recepción directa en las mesas de trabajo, incluyendo posibles denuncias y procesos en contra de fiscales misóginos como el caso de Uriel Carmona.

3. Compromiso de resolver los acuerdos o realizar rutas de resolución de casos de grave impunidad en menos de un mes, ya que la justicia que tarda años es un atropello.

4. Talleres, acceso guiado y gratuito al SICOR para todas las víctimas, junto con una circular para exhortar a los Tribunales de todo el país a realizar esta práctica. Así cómo circulares obligatorias a todos los tribunales para abrir esta práctica a cada entidad.

Uno de lo grandes pendientes radica en impulsar el cambio en las leyes orgánicas de los tribunales con un modelo de reforma que pueda adecuarse a las legislaciones de cada entidad con el objetivo de que las mesas de trabajo y escucha de víctimas de violencia sea una realidad permanente. El magistrado Miguel Felipe Mery Ayup, presidente del Supremo Tribunal de Coahuila y presidente de la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos se ha comprometido hasta el cansancio en lograrlo sin que se haya visto el mismo ánimo en sus pares, por lo que además de todo, se ha urgido a la creación de una Comisión especial de trabajo para casos inter-estado de violencia vicaria o violencias machistas, ya que los agresores han encontrado en la impunidad de los poderes judiciales y en la falta de comunicación un lugar muy cómodo para actuar: Retienen o sustraen menores de una entidad, como la Ciudad, para llevarlos a otra y pedir ante sus juzgados la guarda y custodia, como Michoacán o Baja California, inclusive, Estados Unidos, teniendo como resultado que las mujeres, tan sólo por el gran pecado de llegar tarde a una cita que no sabían que tenían con un juzgador, se topen con que ya son demandadas, imputadas y que tener a sus hijos es un delito, como el caso de Juliana.

Juliana es una mujer colombiana que al enterarse de las actividades delictivas de su ex pareja, un capo de capos dedicado al lavado de dinero del Cártel del Golfo y del Cartel de Medellín, le quitó a su pequeña bebé Angelita (identidad protegida) utilizando a las instituciones para perseguirla.

Cristian Daniel Orozco es un engrane dentro de una cadena de capos colombianos, ahora ya naturalizado como mexicano, dedicado a limpiar dinero que emana del tráfico de drogas. Su talón de Aquiles: haber secuestrado a su propia hija durante 3 meses. La lección dolorosa: que el manejo de abogados, instituciones y el abuso contra las mujeres extranjeras le permite ahora ser un “protegido de la justicia mexicana”, que a través de un “derecho” que parece muy chueco quiere (y puede) quitarle a Juliana el derecho de amamantar a su hija recién recuperada. Así como puede quitarle todo, aún lo que ella consiguió a través de su mérito como doctora.

Una bebé de 9 meses se debate la vida entre estar segura con su madre que ha dejado su país y todo por ella o estar con el padre al que han balaceado como parte de su “trabajo” de alto riesgo. El que la encarga con nanas o suegras o nuevas parejas, el que la dejó sola mientras su madre la buscaba.

Por cierto, tal vez necesitamos trenes en todo el país. Así como el Tren maya, probablemente con traslados en trenes, lejos de carreteras, podamos tener caminos seguros y elecciones libres de crimen y entonces, tal vez, deje de existir la duda sobre voluntad certera: sobre si votaron por convicción o por miedo, o sobre si salieron a votar por querer participar o tuvieron que dejar de hacerlo por el terror a la realidad.

Dos mundos parecen no encontrarse entre las fanfarrias por la no-elección interna de Xóchitl Gálvez y las encuestas de corcholatas: el del México proselitista y el otro gran país, ese donde trasladarse de ciudad a ciudad siembra miedo. En el trayecto de la Carretera de Orizaba, Veracruz, dos asaltos con retenes falsos que fueron reportados por un equipo de futbolistas, así como por un grupo de cantantes me hizo temblar. Hay tierras que si son de alguien pero no de los nuestros, y por los nuestros, me refiero a la autoridad civil, Hay un magistrado presidente que está intentando revertir la impunidad y el vacío del Poder Judicial, hay una Suprema Corte de Justicia que debe aprenderle mucho al Magistrado Guerra Álvarez, así como sus pares, así como el mismísimo presidente de la República. Hay mucho magistrado, muchas víctimas, mucho dolor y poco tiempo. Hay una urgencia llamada impunidad y el eco desde las calles es que sólo habrá reforma judicial si y solo si aquella es feminista. Por una reforma judicial feminista ya, por todas.