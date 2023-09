Según ha trascendido, Marcelo Ebrard ha presentado una denuncia ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena con motivo de una serie de sucesos ilegales que tuvieron lugar durante la reciente encuesta que otorgó el triunfo incontestable a Claudia Sheinbaum.

Vamos a ver. En primerísimo y único lugar, se antoja poco probable que la citada “comisión”, a pesar de las razones expuestas por Ebrard y por su equipo, eche para abajo a una candidata que ha contado, desde el inicio, con todo el apoyo del presidente AMLO y de las élites cupulares del partido. Por tanto, a reserva de lo que el partido dictamine, y si bien no son comprobables las supuestas irregularidades, sí que hubo un dedazo en favor de Claudia.

¿Qué es el “dedazo”? Parece que existe cierta confusión en torno a esta figura. No se trata de un acto jurídico, es decir, AMLO no firmó un documento por el cual Claudia fue declarada oficialmente coordinadora de los comités de defensa. Este argumento ha sido retomado para defender la legitimidad de la nominación de Sheinbaum.

Insisto. No. No es un acto jurídico, sino político. Me explico. AMLO, desde hace más de dos años, ha enviado mensajes políticos dirigidos a colocar a Claudio ante Morena (gobernadores, legisladores, simpatizantes y dirigentes) como la única mujer capaz de sucederle como cabeza de la 4T.

AMLO, en tanto líder moral del movimiento, sabe bien que sus mensajes serán escuchados y que sus consignas serán aceptadas por todos. Poco importa pues que personajes como Ebrard hayan buscado competir, cuando desde un inicio los apoyos estaban volcados a favor de la ex jefa de Gobierno.

Otros defienden la elección de Claudia con el argumento de las encuestas. Aseguran que todas y cada una de ellas apuntaban hacia una amplia victoria de Claudia sobre Ebrard. Es verdad. Sin embargo, este razonamiento no echa para abajo, a mi juicio, el argumento en favor de hubo una cargada del partido en favor de la nominada. Aquellos que respondían a las encuestas apoyaban a Claudia porque ella era la “indicada”. Habían seguido, pues, las consignas del presidente.

En suma, los argumentos de Ebrard relacionados con supuestas irregularidades seguramente caerán en oídos sordos. Nada cambiará. Sin embargo, lo que se sostendrá en el tiempo es el hecho de que AMLO, con sus mensajes políticos, inclinó la balanza en favor de la mujer que él considera será la mejor para dar continuidad a su propio proyecto; un proyecto hecho a la imagen y semejanza del caudillo.