Se que este es el tema del momento y que muchos están escribiendo acerca del tema, pudiera sonarles repetitiva y aburrida pero por favor, les pido denme la oportunidad de expresar lo que pienso:

Creo sin temor a equivocarme que nuestros niños mexicanos son la cosa más preciada que como país tenemos. No nada más es ver por nuestros propios hijos sino por los de los demás, en general por las generaciones futuras y las que vienen detrás .

Yo tengo dos hijos adolescentes que aún no entienden este mundo y sus cambios. Les cuesta como a cualquier adolescente adaptarse a modas, a cosas que los otros hacen y dicen, a lo que debe de ser y no es.

Me parece gravísimo que se quieran cambiar los contenidos de los libros de la SEP, pero a modo, para generar tendencias e inclinaciones hacia pensamientos ideológicos.

Eso es lo que está muy mal.

Pero la cosa está mal desde el día uno en que entró como secretaria Leticia Ramírez y que no supo contestarle a la conductora de noticias Danielle Dithurbide algo tan simple como que cuáles serían las adecuaciones curriculares que tendrían los niños y jóvenes a raíz de la pandemia.

Se quedó callada y le dijo que francamente no sabría responder a esa pregunta.

Desde ahí todos nos dimos cuenta de todo: que la educación escolar para nuestros niños y niñas y jóvenes también estaba en el naufragio.

Ahora ha cobrado mucho más fuerza un aguerrido y agresivo Marx Arriaga, supuestamente comisionado para realizar dichos cambios en los libros de la SEP.

Se siente y se escucha débil y lejana a la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, como diciendo y pensando: “mejor no hablo y no opino porque ni entiendo ni me importa”.

Hoy ante los constantes cuestionamientos y críticas que el presidente de todos los mexicanos ha recibido por la cantidad de deformación en la información dentro de los libros de texto y también por la inadecuada información en temas de sexualidad que ahí se están desarrollando, ha dicho que los va a mandar revisar con pedagogos y especialistas.

Pero se le olvida a nuestro señor presidente que los libros antes de ser impresos deben de ser revisados. Es decir todo lo hacen al revés .

No estoy en contra de que se toque el tema de las familias diversas en los libros de la SEP como un nuevo contenido que vendrá en ellos.

Lo que creo es qué hay tiempo para todo y quizá hablarle a los niños de este tema siendo muy pequeños no generará información en ellos, sino una absoluta confusión.

Las y los niños de los 3 a los 6 años empiezan a identificarse con su propio género y a distinguirse del sexo opuesto. Pero esta búsqueda de esa identificación no termina a los 6 años, nuevamente en la adolescencia se reedita este cuestionamiento y otra vez intentan las y los chicos acomodarse e identificarse como hombres, como mujeres o como homosexuales.

Pero esto les genera grandísima confusión sobre todo a los adolescentes de ahora que después de la pandemia se hizo una especie de moda en redes sociales por ejemplo videos en donde se les veía a muchachas y muchachos mantener relaciones homosexuales como si fuera una prenda de vestir moderna que se usa y se deshecha.

La confusión en ellos es enorme.

Creo que el tema de la sexualidad se debe de hablar pero en tiempo y en forma. Y no desde tan pequeños.

No es que me dé “miedo” que niños y niñas decidan cambiar de género sino lo que me da miedo es que se lleguen a confundir.

Porque un niño o niña confundida por su propia sexualidad solo hará niños con una tendencia más proclive a la depresión y a la frustración y con ello muchos actos violentos contra ellos mismos y contra los demás.

Hace años como padres de familia confiábamos en la Secretaría de Educación Pública y adquiriríamos los libros incluso con mucha gratitud por ser gratuitos.

No nos cuestionábamos nada.

Pero ahora si hay algo que no permitiremos es que se toque o se manosee a nuestra niñez, por lo que como padres de familia ahora nos toca revisar qué leen y qué contenidos hay en esta nueva era de la SEP.

Ni siquiera el mismo presidente debe de estar tan bien informado de los contenidos que vienen en estos libros que, además como una forma de adoctrinamiento también para los padres, dice que habrán conferencias vespertinas diarias para explicar qué viene dentro de los libros de la SEP.

Eso me da mucho más miedo.

La gobernadora de Chihuahua Maru Campos prohibirá la distribución de los libros de texto de la SEP.

Hizo bien, aunque me imagino el berrinche de los obradoristas ante ello.

Es que no podemos tocar a nuestros niños, ni adoctrinarlos o confundirlos.

Los libros de texto deben de ser sí, más contundentes para que sepan resolver problemas de la vida diaria y no dudo que haya contenido que sea ya obsoleto. Pero de ahí a querer cambiar la historia y sembrar en ellos pensamientos cuatroteistas me parece aterrador.

Será interesante ver cómo manejan estas conferencias vespertinas porque, o se enredan más y nos causan más enojo e inconformidad o nos convencen (lo dudo) de que los contenidos son aptos y útiles para nuestros niños.

De veras que nada más cansado que estar lidiando con este gobierno y sus ocurrencias.

Se de muchos jóvenes que una vez terminando su preparatoria se están yendo de este país.

No todos pueden gozar de esa oportunidad pero los que sí pueden, hacen bien, porque aquí en México no hay esperanza y futuro para ellos.

Como padres de familia, como ciudadanos y mexicanos nos toca abrir muy bien los ojos y prestar atención a cada movimiento que quieran hacer con respecto a los contenidos de los libros de texto de la SEP.

Ya vimos que el que aquí manda es rudo de Marx Arriaga, y tras de él la dulce y tímida Lety Ramírez que no dice mucho.

No nos vamos a dejar.

Con los niños no.

Es cuánto.