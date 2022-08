El costal de problemas llamado Deloitte parece agrandarse cada día pasado…

Los tiempos de 2019, donde queriendo ocultar la multa del millón de euros por el caso de la multinacional española, Abengoa, así como la prohibición para auditarles, por tres años, parecen ahora cuento de niños en comparación con las nuevas noticias, MONEX, deja de ser cliente y prefiere buscar alguien más, la firma KPMG Cárdenas Dosal, se perfila como el mejor para ganarse el puesto y ser responsable de las auditorías a sus estados financieros. Se veía venir, no muchos empresarios se pueden dar el lujo de afrontar litigios, (caso de AHMSA y Alonso Ancira amigo de Paco Cisneros) y quedar bien parados ante sus clientes y/o acreedores…

Caso Abengoa, Santander, España y OHL, Aleática, México. ¿Coincidencias Deloitte en 2019?

“La Audiencia Nacional ha confirmado la multa de un millón de euros que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) había impuesto a Deloitte por dos infracciones graves en las auditorías realizadas sobre las cuentas anuales del grupo Banco Santander y de Banco Santander relativas al ejercicio 2011”, nos relata Cincodiaselpais.com en noticias de economía el 20 de mayo de 2019.

El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de España es un organismo autónomo, adscrito al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, con competencias propias en contabilidad, en todo lo relativo a la planificación y normalización contable y al control de la actividad auditora, jurisdicción, España.

Como podemos perfectamente leer en internet, los procesos por malos manejos de la información al interior de Deloitte no son de ahora, no solo ocurren en México como lo que hemos relatado siendo protagonista principal la firma Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, lleva muchos años con serios y truculentos problemas…

Las denuncias siempre han estado y están, pero no les importa, como perfectamente podemos darnos cuenta, detallan la forma de operar de algunos socios, esta manera de hacer las cosas no es más que corrupción y cobrar al cliente trabajo no realizado o mal hecho, de aquí podemos deducir —nunca mejor dicho— Las inconformidades mostradas por Santander, ABENGOA, Crédito Real SAB de CV, AlphaCredit Capital SA de CV y Grupo Finmart, y ahora MONEX, tampoco podemos olvidar la multa, impuesta a Aleática, antes OHL, las autoridades bursátiles, ordenaron a la compañía modificar sus estados financieros de 2019 y 2020, así como el reporte anual de 2019, año en que Deloitte tuvo que pagar también el millón de euros en España, por multa y donde también le prohibieron seguir auditando a ABENGOA, cosa que no le dio mucho gusto y que trataron de que no se ventilara en los medios…

“El incumplimiento de las normas de auditoría que pudiera tener un efecto significativo sobre el resultado de su trabajo y, por consiguiente, en su informe”. La sentencia en tribunales españoles no deja asomo a dudas sobre el mal proceder…

¿Cuántos inversores fueron perjudicados por Abengoa y Deloitte? El caso de la multinacional española y las auditoras a modo, donde los nombres de las consejeras y miembros de la Comisión de Auditoría, Mercedes Gracia, Alicia Velarde, y donde resalta el socio responsable de la auditora Manuel Arranz. Es muy parecido a lo sucedido entre AHMSA y OHL y Deloitte México ENTRE MUCHOS OTROS… ¿En estos casos al delito de estafa de inversores también podría sumarse el de falsedad contable?

En el caso de Abengoa, se fincaron responsabilidades sobre el ex presidente de la compañía Felipe Benjumea y el ex consejero delegado Manuel Sánchez Ortega, las perfectas cifras que presentó Deloitte, al parecer no reflejaban la dura realidad de los estados financieros de la otrora poderosa empresa y su terrible situación financiera difundida, maquillada cuidadosamente con anterioridad a su colapso financiero, exactamente igual a Credito Real, Alpha Credit, grupo Finmart, AHMSA y los que se sumen…

La sistemática opacidad, maquillaje y ocultación de sustanciales pérdidas, notables alteración de la real apariencia de las situaciones económico-financiera de las empresas, se pueden entender perfectamente cuando nos adentramos a los pasillos Deloitte y nos damos cuenta de la calidad ética y moral de quienes dirigen esta empresa y por ende dan manga ancha a sus socios…

En columnas pasadas hemos referido la valiosa información que recopilamos de manos de muchos afectados, y al señalar las omisiones por parte de quienes dirigen Deloitte, nos han llegado muchas pruebas más, es increíble lo que a ojos vistos se estuvo y está haciendo… Para muestra una de tantas denuncias internas…

“2/24/2021 11:56 AM posted by Organization

Buen día!

Agradezco la atención de sus mensajes con respecto a este caso, hago de su conocimiento que sigue en investigación, le contactaré conforme vaya avanzando con la información que ha compartido.

Saludos,

3/9/2021 12:08 AM posted by Reporter

FAVOR DE REVISAR LOS REPORTES DE HORAS CARGABLES DE TODOS LOS SOCIOS EN LAS DOS QUINCENAS DE FEBRERO. NO SOLO LA MAYORÍA CARGARON LO MÁS QUE PUDIERON, OBVIAMENTE POR ADELANTADO A LO QUE REALMENTE ESTÁ EN PROCESO Y SIN HABERLO TRABAJADO EN REALIDAD, PERO INCLUSO CARGARON EN ÓRDENES DE SERVICIO DE OTROS SOCIOS, PARA AYUDARSE A LLEGAR AL HONORARIO META DE LOS PRIMEROS TRES TRIMESTRES.

AHORA LE ESTÁN PIDIENDO A LOS GERENTES RECLASIFICAR HORAS Y PRESIONANDO PARA EVITAR QUE SUBA SU ROTACIÓN. SE NIEGAN A CANCELAR LOS SALDOS Y ALGUNOS HASTA SE HAN ATREVIDO A EMITIR FACTURAS A LOS CLIENTES POR TRABAJO QUE NO ESTÁ ENTREGADO Y QUE NO SERÁ PAGADO HASTA QUE LO ESTÉ, PARA OCULTAR LOS SALDOS.

ES UN HECHO QUE DE ESTAS INSTRUCCIONES QUE DAN A LOS GERENTES PARA ACTUAR INDEBIDAMENTE HAY EVIDENCIA TANGIBLE Y COMUNICACIONES. LOS NÚMEROS IGUALMENTE LO REFLEJAN, EN ESPECIAL PARA LOS SOCIOS DEBAJO DE SU META EN ENERO Y QUE SORPRESIVAMENTE SE RECUPERARON EN FEBRERO.”

Como podemos darnos cuenta, aunque no seamos contadores, los que en algún momento hemos tenido una empresa o negocio, la forma de “chamaquear” a sus clientes, pone a Deloitte en el filo de la navaja, reiterando que maneja los números de 30 mil empresas, y sin tomar en cuenta las ramificaciones que esto representa en la economía del país y de las empresas extranjeras. ¿Qué más puedes esperar de la firma que avala miles de auditorías y estados financieros, ahora dudosos?

La forma de hacer negocios, entre amigos, así como las denuncias sobre conductas impropias que devienen en altos cargos dan una idea general del proceder, los grupos más poderosos de nuestro país se mueven con el respaldo de los números que son auditados en firmas como Deloitte, también las grandes empresas envueltas en escándalos financieros de los sexenios recientes han tenido alguna vela en ese entierro llamado Deloitte, no en balde más de una vez se ha pedido la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera de México, la UIF, para verificar a fondo…

Más allá de la conducta amoral personal, que diversos empleados han denunciado sin resultado, la conducta laboral y los contubernios, conflictos de intereses y negocios no del todo claros, Francisco Cisneros como cabeza principal en algún momento tendrá que afrontar las consecuencias de las varias anomalías en las que han incurrido él y los socios de la antes prestigiosa firma.

Nombres importantes como el del socio líder de precios de transferencia, José Eduardo Campos Martínez, salen a relucir en las transcripciones de reportes realizados en la plataforma de denuncias, a las cuales el comité de ética hace caso omiso, mucho se menciona sobre los fraudes que cometen Eduardo y otros socios con los reportes de tiempo, pero todas ellas han sido ignoradas completamente, pese a que tiene un claro impacto financiero en la firma y en las utilidades y bonos que se pagan a los socios.

¿Qué más se necesita para poner manos a la obra e investigar la opaca forma de manejo, así como los negocios secundarios crecidos al amparo del poder y dinero que maneja Deloitte?

En teoría TODOS los ejecutivos de Deloitte, rangos medio y alto, gerentes y socios, están obligados a presentar una declaración de independencia y ética en forma semestral en la cual los ejecutivos tienen que confirmar una serie de declaraciones relacionadas con conflictos de interés, inversiones, deudas, relaciones familiares dentro de la firma y un punto muy importante; DEBEN CONFIRMAR QUE NO SON MIEMBROS DE CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN y/o COMITÉS DE AUDITORÍA, tanto de clientes como de no clientes Deloitte, incluso fue creado un equipo de revisores para tales efectos, pero oh sorpresa, estos reportan al COMITÉ DE ÉTICA, y como ya les mencionamos en columna anterior, este comité reporta a su vez a francisco Pérez Cisneros… Y como que aquí no pasó nada…

¡Para muestra, un botón!

En 2014 a Paco Pérez Cisneros le fue observado un incumplimiento muy importante el cual tuvo consecuencias y sanciones importantes; ¿qué hizo Paco? ¡Fácil, fue y buscó su propia casa de inversiones!

De esta manera asegura sus centavitos y al mismo tiempo obtiene rendimientos y ventajas únicas, incluido vigilante de sus inversiones… ¿Se reportó esto? ¡Obviamente NO!

Pérez Cisneros entró en negociaciones con UniCCo, Unión de Crédito para los Contadores, a su vez UniCCo, utiliza el dinero de Paco prestando a los socios Deloitte en la famosa compra de autos que ya les desmenuzamos en anterior columna, sí, la clásica operación “back to back”… y ¡Viva México, cab… alleros!

Caray, hay que saber invertir dinero en forma segura y rendimientos a modo y que forma más segura de cuidar los dineros, pongamos a un buen amigo al frente, el elegido fue Sergio Vargas, el mismísimo socio director de operaciones para México y Centroamérica, ahora figura como miembro del Consejo de Administración de UniCCo, por si la memoria es corta, recordemos que Sergio Vargas es uno de los socios Deloitte que fueron multados y suspendidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para colmo de currículum, también fue despedido de por el Consejo de Administración de Grupo ICA cuando era socio a cargo de la auditoría, donde por cierto también corrieron a Arturo García Chávez el mismo que fuera presidente del Consejo de Administración Deloitte México.

Esta es la gran familia Deloitte, hay mucho, demasiado para compartir, habrá más de algún interesado en leer, miles de millones pasan por el filtro llamado Deloitte y al parecer la cola de incidentes es muy larga…

Otro ejemplo muy claro se dio durante la propuesta de FEMSA, sí, la famosa empresa del Diablo Fernández, José Antonio Fernández Carbajal, muy importante a nivel global por cierto, cotiza en la Bolsa de Nueva York (NYSE) y en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV ), pues durante ese tiempo se hizo un cambio de localidad de las oficinas de la socia responsable de sustentabilidad, ella es nada menos que la hija del presidente del comité de auditoría, la jugarreta anterior fue para justificar que no existía CONFLICTO DE INTERÉS, cabe mencionar que esta es la única área que tiene oficinas aparte, Interlomas, Paco Pérez Cisneros así lo designó, resulta bastante extraño, ya que todas las operaciones de la firma se efectúan en Torre Mayor y Torre Diana.

