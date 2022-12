Y digo querida porque somos del mismo género, porque me han dicho los que te conocen en persona y a profundidad que eres una buena persona, que eres muy inteligente y con un gran amor a tu país.

Me parece te encuentras algo ansiosa por querer, anticipadamente, que la gente te conozca.

Y entonces fue cuando los muros y bardas de todo el país se llenaron con la leyenda #EsClaudia.

Pues fue un éxito. Y hasta se parece al nombre de mi cuéntame Twitter: @ClaudiaEsClaudia. Coincidencias de la vida.

El punto es que ya sabemos lo que pasó: El INE sancionó esos espectaculares, tú lo aceptaste a regañadientes. Ya sabemos que ustedes no quieren al INE, pero el INE tenía razón: No son tiempos Clau de andar en campaña.

Por supuesto que tus corcholatas rivales también andan de aquí para allá publicitándose.

Pero por alguna razón sus giras no han hecho tanto escándalo. Las tuyas sí han generado mucho ruido.

Entonces no entiendo ahora esta nueva campaña de, ya ni bardas ni muros, sino de espectaculares con tu perfil y tu emblemática cola de caballo.

Por cierto a las mujeres no se nos va una: tu cabello natural es estilo afro y no te gusta del todo, por lo tanto te haces coletita de caballo con el pelo súper alaciado. Maravillas de la cosmetología que ahora podemos arreglarnos las mujeres el cabello como mejor nos sintamos.

Pero el punto no es ese… El punto es que ya están por doquier esos espectaculares. Hace días estuve en la hermosa y heroica ciudad de Puebla y ahí estaban esos espectaculares por doquier.

Yo te creo cuando dices que tú no los mandaste hacer ni poner. Pero no te creo cuando dices que no estabas enterada de dónde salieron y de parte de quién.

Ya se supo que dos calientes diputados, Patricia Armendáriz y Miguel Torruco han alzado la mano diciendo que ellos han cooperado para ponerlos.

De Patricia Armendáriz solo tengo cosas buenas que decir pues me apoyó en ir tras un sueño que tuve y tengo de adoptar a un bebé y me guió en el proceso de hospedaje y de traslados en Chiapas, como sabrás, su lugar de origen.

Pero, Paty se arriesgó demasiado lanzándose como niño héroe envuelto en la bandera al decir: “Yo puse para los espectaculares”, porque esto le acarreará toneladas de odio y animadversión contra ella. Pareciera que Paty es fuerte y se ha montado una coraza contra esto. Valiente aceptar que ella financió los espectaculares sabiendo que la gente reclama por muchas necesidades no solo dentro de la ciudad sino en todo el territorio nacional.

Miguel Torruco siempre me ha parecido un tipo que muere y delira por el poder. Ahí estaba el día de la marcha de Obrador, desesperado por caminar junto a él, ahogándose entre la multitud queriendo alcanzar al presidente con cara de angustia. Mientras, Claudia, tú caminabas con Obrador hombro con hombro tambaleándote por los empujones, atrás se le veía a Torruco como quien pelea con una gran ola en playa El Revolcadero en Acapulco queriendo llegar a la orilla sin lograrlo. Pero es otro que se lanzó al matadero diciendo “yo cooperé también para los espectaculares”. De veras que hasta me hacen sospechar que los mandaron a decir eso…

Así pues, Clau, de esta manera te deslindan de que tú los pusiste. O los mandaste poner.

Has dicho que no estás de acuerdo con ello, pero al revelarte contra el INE y protestar no coincide entonces con tu discurso acerca de que no estás de acuerdo con dichos espectaculares.

Claro que tú no puedes detener a tus fans, por llamarlos de alguna manera, pero si tus fans te ven enojada porque el INE te sancionó las bardas pasadas, es evidente que harán lo posibles porque prevalezcan.

Y lo que no entiendo es ¿por qué tanta prisa por darte a conocer? Todo México te conoce. Diles a tus fans que se vayan con calma. Porque lejos de ayudarte, te perjudican… la cosa es calmada, Clau, y hay tiempos para todo.

Imposible que nadie ignore quién eres.

Difícil cosa es que los demás sepan quién es Adán Augusto y Marcelo Ebrard. Todavía hay una ignorancia tremenda con respecto a quienes son las otras corcholatas.

¿Pero, tú, Clau? Uno se da a conocer por el trabajo que hace en la vida, por las buenas o malas acciones que ejecuta, por quienes se rodea…

¿Es entonces que sientes que quizá la presencia empalagosa de Obrador encima de ti te ha traído más mal que bien y por eso quieres abrir tu propio camino?

Porque de ser así, sí necesitas crearte una nueva imagen absolutamente fresca y separada del presidente. Suena imposible pero igual y al asesor español lo logra.

Sería interesante que escucharas a aquellos que no te aplaudimos y a los que tampoco nos pagas para darte una opinión objetiva y sincera.

La gente está harta de los espectaculares donde se publicitan políticos, Clau. Verdaderamente harta.

Todos sabemos que cuestan muchísimo dinero. Sí, ya sé que tú no los pusiste. Pero deberías de tener una seria conversación con tus fans y seguidores para que, si van a hacerte campaña, sea una campaña de resultados, efectiva, que conecte contigo y que te dé cercanía .

Necesitamos que nos demuestres que eres mucho más que un hashtag pintado en los murales y que eres mucho más que un espectacular simulando que eres tú.

Algo más, Clau, debe de haber algo más. Porque perdóname pero ya estamos hartos de esto. Y hay muchas otras necesidades que satisfacer, a las que acudir, a las que hay que atender con urgencia.

Yo sí creo que vas a ser presidenta. Mi voto no hace falta para que ello ocurra, tienes todo el aparato de poder que te apoya, pero además cuentas con mucho tiempo para convencer a ese sector que aún no se engancha contigo. Y las encuestas arrojan que vas en primer lugar. Y además de eso aún nadie de la oposición se ha apuntado firmemente para competirte. No porque ellos sí acatan los tiempos y reglas del INE, sino porque quizá nadie más tiene la fuerza que tú tienes.

Pero como consejo no pedido: tienes que ser más humilde y aceptar dialogar y acercarte con quienes no se hacen a la idea de tenerte como presidenta.

Has tomado distancia con alcaldías de la CDMX que no son morenistas, por ejemplo, y eso es muy preocupante.

Tienes que enfocarte en la CDMX y dejar que las cosas fluyan. Hay gente que no perdona la caída del metro. Aún sigue sin haber justicia por ello. Un espectacular no borra las heridas.

Piensa qué puedes hacer para no pedirle a los que te aplauden, que te aplaudan más fuerte, sino qué cosa debes de hacer para que te aplaudan los que nunca lo han hecho.

Hasta aquí mi carta.

Es cuanto.