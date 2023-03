Es cuestión de leer algunos de los columnistas y en general los medios tradicionales para ver que, a más de 4 años de iniciado este sexenio, la derecha no tiene otro tema del cual hablar más allá que la figura titánica -para ellos y para los seguidores del mandatario- de AMLO .

Con récords en reservas, inversión extranjera, tipo de cambio que nos favorece y una altísima popularidad del presidente, con Genaro García Luna oficialmente declarado narco por una corta estadounidense, al MCPRIANRD y a sus esbirros no les queda otra solución que seguir pataleando en los foros capturados en un 99% por los grandes capitales reaccionarios.

Entre fake news y amagos de “demandar a AMLO”, sin una sola cosa que ofrecerle a la gente más que el regreso al fracasado modelo neoliberal -fracasado hasta en su cuna, Reino “Hundido” y los Estados Unidos , países que atraviesan severas crisis económicas y sociales-, lo único que define a los derechosos es su odio, su inquina, su tirria contra al que despectivamente llaman “macuspano”.

AMLO se irá, pero el genio no regresará a la botella y no volveremos al México de 1994, cómo soñarían estos corruptos, racistas y clasistas. La derecha mexicana no sabrá que hacer sin AMLO y aunque por alguna tragedia o golpe de estado recuperen temporalmente el poder en nuestro país, no podrán retenerlo por mucho tiempo. ¿Qué van a hacer sin AMLO? Nada, simplemente desvanecerse, desaparecer, cómo señala la frase clásica, en el abismo del “basurero de la historia”.