Ayer el presidente AMLO exhortó a sus simpatizantes a no dar ni un voto a lo que él llama el “bloque conservador”. En su personalísima interpretación, se trata de cualquier elemento discursivo o de política pública que contraviene los “principios” de la autoproclamada cuarta transformación.

Yo lanzo una pregunta… ¿qué queda de la 4T? No hay duda de que AMLO es el político más destacado de los últimos años. Tras largos años de campaña y recorridos, y gracias a su extraordinario genio comunicativo, el tabasqueño fue capaz de ganar las voluntades de propios y extraños, desde los sectores de la población más pauperizados hasta las clases medias, logrando así la consolidación de un bloque de votantes que hizo posible su avasallador triunfo en las urnas en 2018.

Sin embargo, un creciente número de mexicanos no cree más en él. La 4T se ha quedado corta. Y no se trata de un simple argumento narrativo – como los de AMLO en cada mañanera- sino de una realidad tangible que puede verse en la vida de los mexicanos y en los indicadores.

El hombre que prometió combatir frontalmente la corrupción ha apoyado a corruptos. Desde Manuel Bartlett a Delfina Gómez, AMLO ha olvidado su promesa. Por el contrario, motivado por sus ambiciones, ha dado su espaldarazo a una candidata cuyo paso por el gobierno de Texcoco quedó enlodado por sus crímenes electorales. La hizo secretaria de Educación Pública y hoy la apoya como abanderada para encabezar el destino del Estado de México.

En materia de combate contra la pobreza, la 4T no ha cumplido. A pesar de las transferencias, el número de pobres no se ha reducido. Por el contrario, ha aumentado. Y no es sorprendente, pues ha sido bien documentado con evidencia que la solución contra la pobreza no descansa en dádivas sino en verdaderas políticas de Estado, tales como inversión en salud y educación de calidad.

AMLO y su gobierno, en vez de seguir el camino de la inversión pública, optaron por recetas populistas que no conducen a la solución de los problemas, pero sí que garantizan la consolidación de una clientela electoral que asegura el triunfo de los candidatos de Morena en los comicios.

En materia de seguridad, la realidad pinta peor. Mientras el crimen organizado gobierna de facto el país, AMLO persiste en el camino de la militarización, lo que se ha traducido, desde tiempos de Calderón, en el aumento incontrolable de la violencia sin el menor indicio de ser capaces algún día de recuperar el control de las plazas públicas.

En términos de avances democráticos… ni se diga. AMLO y su camarilla buscan incansablemente desmantelar, ahora con un plan alternativo, a la institución autónoma que hizo posible que la mayoría de los mexicanos se manifestase en las urnas en 2018 e hiciese posible su triunfo.

En suma… ¿Qué queda de la 4T? ¿Qué esperanza ofrece hoy AMLO a los mexicanos más allá de sus promesas vacías y de sus descalificaciones contra sus opositores? ¿Cómo pueden hoy las “corcholatas” prometer bienestar ante un proyecto político caracterizado por el retroceso en todas las materias evaluables?

AMLO juró pasar a la historia como Lázaro Cárdenas o Benito Juárez. Para la mala fortuna del país, aquel sueño quedará en el imaginario del presidente narcisista… y México merece un mejor destino.