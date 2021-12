¿Qué pasa en Aeroméxico?

En fechas recientes me he topado con varias quejas en contra del servicio de la aerolínea del Caballero Águila. Resaltan, sin lugar a duda, las de dos periodistas, que si bien es cierto hacen patente su descontento, no se cuestionan a qué se debe la deficiencia del servicio en la mal llamada “aerolínea bandera” del país. Sucedió así:

El día 29 de noviembre, Carolina Rocha, reportera de TV Azteca, escribió en su perfil de Twitter:

“Esta es la hora que marca mi vuelo como horario de aterrizaje. Pero aún no despegamos… ajá el chiste se cuenta solo cortesía @AM_Escucha. Mal servicio. Pésimo. Que no hallan una refacción, señalaron en el perifoneo del avión.” Carolina Rocha

Para nuestra reportera, la información brindada por la aerolínea le pareció “inaudita”, pero no lo es. Si investigamos un poco sabremos qué fue lo que sucedió.

“El Capítulo 11″ es como se le conoce al proceso legal que enfrenta la línea aérea que comanda Andrés Conesa ante una Corte estadounidense, específicamente en Nueva York. Esta autoridad judicial le impuso como medida necesaria, para poder salir a flote, reestructurar la empresa. Ello implicó miles de recortes de trabajadores, tanto de tripulantes, como de personal de tierra -personal de tráfico incluido-. Para que quede más claro, es el personal que atiende en mostradores, los que los documentan su vuelo, y los que están en la última sala de espera, para abordar su avión; ese personal se le llama “tráfico”.

No son los únicos “de tierra”. Los Trabajadores Generales (que entre ellos se hacen llamar “tejanos”), son el personal que sube y baja las maletas del avión, el que mueve al avión con el tractor que lo remolca a la calle de carreteo. También están los mecánicos, por mencionar algunos de los muchos “puestos”.

Aeroméxico, acatando las disposiciones de reestructura, recortó tanto personal, al grado que ahora es evidente que “le falta gente”. Por ello está contratando de nuevo al personal recortado, pero ahora a través de algo que legalmente no es “outsourcing”, pero que en los hechos, lo es. Existen empresas que se dedican al tema aeronáutico, como Swissport, creada en los años 90 en Suiza como una subsidiaria de la compañía aérea Swissair, enfocada en los servicios de apoyo al transporte aéreo (servicios auxiliares para los propios aviones, a los pasajeros y a la carga).

Por supuesto no es la única empresa, también está Menzies Aviation, que en el mes de octubre de este año, consiguió un contrato para servir a Aeroméxico en 15 aeropuertos, aunque con esta medida haya desplazado a sus propios trabajadores de Aeroméxico Cargo y Sistem Aeroméxico, parte de la empresa troncal Aerovías de México.

Y hay que decirlo fuerte y claro, estas empresas prestadoras de servicio definitivamente “mal pagan” a los trabajadores, y la Aeroméxico sólo está contratando personal por la temporada alta de invierno. Es la tormenta perfecta: muchos trabajadores están dejando tirado el trabajo, porque además de no ser un empleo fijo, está mal pagado. Y también estamos viendo el fenómeno de que algunos que fueron recortados y tratan de ingresar a estas empresas de subcontratación, se dan cuenta de que ganarían menos del 50% del salario que recibían. Es obvio, optan por dejar el trabajo. Y no es indolencia o frivolidad; su revisamos los recibos de pago de los “tejanos” podemos ver que son salarios muy castigados; una reducción a la mitad no les deja ni siquiera lo suficiente para pagar el transporte de sus casas al centro de trabajo.

Con todo esto, nos asalta la duda ¿cómo pretende Aeroméxico que su empresa funcione? Si no cuida a sus trabajadores, los maltrata, les paga mal, los corre, los recontrata de manera temporal, y con salarios de la mitad de lo que percibían, la lógica indica que no va a funcionar. Esto no se soluciona pidiéndole al trabajador que “se ponga la camiseta” para salvar a la fuente de empleo.

Por otra parte, Leo Zuckerman también se sumó a la ola de indignación por el mal servicio ayer, 1° de diciembre:

“Neta estoy harto que @Aeromexico siempre diga que la impuntualidad se debe al @AICM_mx Pues que revisen ambos los horarios y se comprometan a cumplirlos. Acaso es pedir mucho?” Leo Zuckerman

Lo que el buen Leo desconoce es que al no haber suficiente personal de tráfico (rampa), aunque haya posiciones “disponibles” a la vista de los pasajeros, no hay quien “reciba el vuelo”. Los trabajadores tienen que partirse en varios, para cubrir a la vez varios vuelos, tanto de salida como de llegada. Son jornadas intensas, de mucho estrés, de responsabilidades enormes, en las que un error sale carísimo… pero con personal mal pagado.

Coincido con los dos comunicadores citados, hay que reclamarle a Aeroméxico, pero yo agrego que debe ser un reclamo directo a Andrés Conesa, quien sobreexplota a sus trabajadores. No necesita tener un látigo en la mano, vestido de faraón egipcio, apurando a sus trabajadores para terminar de construir una pirámide. En la aviación sabemos lo que es tener personal, cansado, mal pagado y con mucho estrés sobre sus hombros; si eso no es explotación, que alguien me diga ¿qué es?

En la aviación, la posibilidad de un accidente es inversamente proporcional a la cadena de errores desapercibidos o tolerados. Entre más cansada tengas a tu gente, la cadena será más grande. Es una temporada difícil, entiendo perfectamente al cliente que ya pagó, y no poco, para recibir un servicio. Pero la historia está incompleta si no se habla de los puntos aquí narrados, y peor aún, la historia es falsa, si solamente se pretende “culpar” de la deficiencia a los trabajadores. Porque esto se los puedo asegurar con el corazón en la mano: ellos no son los responsables de un precario servicio.

Seamos sinceros, la aviación es un negocio que cuesta y mucho. Es una falacia pretender “abaratarlo”. Eso solo se logra recortando. Pero se puede usar menos combustible para un trayecto determinado, no puedo preguntarle al avión ¿es lo menos? En cambio en salarios y prestaciones sí lo están haciendo.

¿En qué otra cosa puede ahorrar una aerolínea? Pues en los servicios que van dirigidos a los pasajeros. Pero de eso ya hablaremos. Mientras tanto, les ruego mucha paciencia. De verdad, los trabajadores de Aeroméxico, los que atienden al pasajero frente a frente, y los que trabajan “tras bambalinas”, siempre darán lo mejor de sí.