IRREVERENTE

Les platico que van a leer aquí lo que difícilmente encontrarán en otros medios, por las razones que en seguida les comparto. ¡Arre!:

La primera vez que viví un mes en el kibutz más grande de Tel Aviv, se convirtió en uno más al año siguiente -en el de Rosh Hanikrot- y otro al tercero consecutivo en el más particular de todos, uno muy chiquito que sigue aún en Ashkelon -Ascalón- a 49 kilómetros al sur de la capital israelí.

Y digo que todavía está ahí porque esa ciudad a las orillas del mar Mediterráneo ha sido una de las más atacadas por la organización terrorista Hamas.

Tengo amigos en esa zona, que me han narrado la pesadilla que viven en esta nueva versión de las guerras santas del pasado.

En mi entrega anterior, producto de la conversación que tuve con el teniente coronel de la Marina de Israel, Ron Ziv, publiqué la fotografía de Yeshayahu Foyer, uno de los 7 sobrevivientes del holocausto que escogieron a Ascalón para pasar sus últimos días.

Yesha -como le llaman- tuvo que ser evacuado del departamento donde vive solo, porque sufrió severos daños a causa de los misiles lanzados por Hamas.

Yehud Zelig, también de 91 años, no tuvo la misma suerte

Anoche me enteré que es una de las más de 400 víctimas de los bombardeos y ataques de Hamas al territorio israelí.

Murió mientras dormía, pues el ataque de Hamas ocurrió exactamente a las 6 de la mañana -tiempo de Israel- de este sábado.

Paradojas del destino: Yehud fue de los pocos que fueron rescatados por los aliados del campo de concentración nazi de Treblinka, en Polonia.

Pesaba apenas 48 kilos y estaba hecho una piltrafa.

Llegó a Israel con edad suficiente para tomar parte hace medio siglo en la Guerra de los Seis Días, uno de los conflictos más cortos con las consecuencias más grandes y duraderas de la historia.

Yehud sobrevivió al más aterrador campo de concentración nazi y también a la Guerra de los Seis Días, pero murió en su propia cama sin haberse dado cuenta de ello.

Yesha y los otros cinco sobrevivientes del holocausto siguen vivos y pasan sus horas en uno de los muchos búnkers construidos en Ascalón para protegerse de situaciones como la que actualmente detona en Israel… Y también en Gaza, hay que decirlo.

Origen del conflicto: Guerra de los Seis Días

Entre el 5 y el 10 de junio de 1967, Israel se enfrentó en tres frentes a los ejércitos de Egipto, Siria y Jordania, propinándoles una derrota fulminante.

Durante esa breve guerra, Israel arrebató a Siria los Altos del Golán, distante 209 kilómetros de la Franja de Gaza, donde se asienta la organización terrorista Hamas, autora del nuevo Pearl Harbor.

Transformó al Medio Oriente porque tuvo un impacto significativo en la política en el mundo árabe, en Israel y en la implicación de Estados Unidos en esa región.

Junto con Cisjordania, Gaza conforma el Estado de Palestina, gobernado desde 2007 por Hamas, considerada por 8 países como una organización terrorista.

Cisjordania, el Este de Jerusalén, los Altos del Golán y Gaza están catalogados por la comunidad internacional como territorios ocupados -a la brava- por Israel desde 1967.

Además, Gaza está sujeta a un bloqueo militar desde 2007 por parte de Egipto e Israel.

Esa franja tiene 41 kilómetros de largo por 6 y 12 de ancho con un total de 360 Km2 y su población de 2 millones 250 mil habitantes al año 2002, es la 3ª entidad política más densamente poblada del mundo, atrás de Singapur y Hong Kong.

Debido al citado bloqueo, la población de Gaza -mayormente musulmana suni- no puede entrar y salir libremente y tampoco se pueden importar o exportar productos.

Israel controla la frontera con Gaza y la vida dentro de esa Franja.

Controla sus espacios aéreo, marítimo y los seis pasos fronterizos por tierra y mar de la frontera entre los dos territorios.

La Franja de Gaza depende de Israel para el abastecimiento de agua corriente, electricidad, telecomunicaciones, gas butano, combustibles y alimentos.

El gobierno de Israel ordenó de inmediato la suspensión de tales servicios, por lo que la situación en Gaza es hoy brutalmente caótica.

5,000 misiles en 20 minutos contra Israel

Hamas sorprendió con un ataque de 5,000 misiles lanzados desde Gaza hacia Israel en menos de 20 minutos.

Estos números los obtuvieron mis contactos directamente de los comunicados de la organización terrorista, emitidos desde Gaza.

Rompieron con traxcavos uno de los 6 puntos fronterizos terrestres y entraron con lanchas rápidas a través de dos enclaves israelíes que NO TENÍAN GUARDIA en la madrugada de este sábado 7.

El ejército de Israel demoró tres horas en acudir al llamado de auxilio de cientos o miles de personas que se preguntan ¿dónde estaban a la hora del ataque?

El marino israelí Ron Ziv considera que se trató del más sofisticado y brutal ataque de Hamas contra Israel en toda la historia.

Fragmentos de los cohetes encontrados entre las ruinas revelaron que la fabricación de ojivas y proyectiles es mayormente rusa.

Desempleo del 71% en Gaza

Ese es el nivel entre la población económicamente activa en el territorio gobernado por Hamas.

La pobreza extrema -según los indicadores de la ONU- alcanza a 1 de cada 2 habitantes.

Su economía local se derrumbó en el 2022 a -7}5 respecto a 2018.

Dos economistas palestinos a quienes conocí durante mi 3ª estancia en el kibutz de Ascalón, viven en Gaza pero trabajan en centros de investigación en Tel Aviv.

De lunes a viernes pasaban subrepticiamente hacia territorio israelí y de regreso por uno de los 6 puntos de control de la frontera entre los dos territorios.

Claro, también en Israel existe la corrupción

Pero mis amigos no son los únicos.

Lo mismo hacen diariamente MÁS DE 50,000 palestinos que viven en Gaza, pero trabajan en Israel.

Algunos han pagado un doble piso a corruptos israelíes y lograron vivir en las inmediaciones de Tel Aviv y Ascalón, principalmente.

Uno de mis amigos vive en un departamento de 60M2 en Ascalón con dos paisanos suyos y pasa los sábados y domingos con su familia en Gaza.

¿Quiénes los ayudan a lograr eso?

Sus mismos patrones: dueños de restaurantes, tierras de cultivo, hoteles, centros de investigación, hospitales, centros comerciales e incluso, en los kibutz de Tel Aviv, de Rosh Hanikrot hay uno que otro palestino sumado a las labores de esas comunidades, eminentemente judías, no de las ortodoxas, sino más bien reformistas y liberales.

Uno de mis amigos economistas quedó atrapado por esta guerra.

Dormía en su departamento de Ascalón cuando Hamas detonó los ataques.

Ahora, no puede volver a su tierra, donde quedaron su esposa y tres pequeños hijos.

Le sucede lo mismo que ocurrió con los alemanes del este cuando de la noche a la mañana los aliados construyeron el muro de Berlín.

Esa pared dividió a miles de familias por las mismas razones de lo que hoy ocurre en Israel y Gaza.

Mi amigo que se quedó varado en Ascalón está seguro de que cuando se presente el lunes a su trabajo, o lo despiden o lo detienen, porque el gobierno judío está reaccionando ante el ataque de Hamas como fiera herida.

Su celular dejó de funcionar, porque después de muchísimos intentos, ya no responde a mis llamadas. Me temo lo peor.

Mi otro amigo palestino, el que vive en Gaza, no responde su celular desde el pasado sábado al mediodía.

La tecnología israelí es capaz de bloquear las telecomunicaciones de medio mundo, si lo quiere.

A lo mejor me voy; quién sabe…

Anoche le comenté a la irreverente de mi Gaby que casi mataría por estar en Israel en estos momentos.

Tengo muchos amigos allá y estoy preocupado e interesado en platicarles a ustedes -amables lectores- de primera mano lo que ocurre allá.

Gaby dice que estoy loco.

Pero lo mismo me decía cuando, estando en Panamá el pasado diciembre, me le escapé a Perú donde me pasé tres semanas cubriendo el intento de auto golpe de Estado del ex presidente Pedro Castillo, hoy preso, para el pesar de su amigo López Obrador, quien lo sigue defendiendo.

Así que, quién sabe de dónde les escriba la saga de mis artículos sobre este tema.

Detonaciones de bombas. Foto para Plácido Garza

Mexicanos en manos de Hamas

La cancillería mexicana anunció que dos mexicanos fueron capturados como rehenes por Hamas.

Nada se sabe de ellos hasta ahora.

Se trata de algunos de los muchos extranjeros tomados de sorpresa por el ataque de los palestinos de Hamas.

El principal aeropuerto de Israel, el “Ben Gurión” en Tel Aviv, reportó ayer la cancelación de una proporción altísima de sus vuelos.

El país está prácticamente sitiado y las calles de la capital lucen semi desiertas.

Por lo pronto, esto continuará…

Cajón de sastre: “El ataque de Hamas a Israel me hizo recordar lo que ocurrió en Pearl Harbor a manos de los japoneses. El domingo 7 de diciembre de 1941, cuando el sol apenas nacía, los hijos del Sol Naciente le partieron su mandarina a la flota norteamericana del Pacífico, estacionada en Hawaii. Al día siguiente, el gobierno norteamericano le declaró la guerra al imperio japonés y lo demás es historia: ´Little boy´ detonó sobre Hiroshima el lunes 6 de agosto de 1945 y ´Fat man´ le cayó encima a Nagasaki el jueves 9 del mismo mes y año. Y así, se acabó la II Guerra Mundial. Confío en que no se llegue a esos extremos en este siglo XXI ni nunca más, aunque conociendo lo belicosos que son los israelíes, quién sabe…”, detona la irreverente de mi Gaby.

Para mis amigos israelíes y palestinos atrapados en este conflicto. Les abrazo.