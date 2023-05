Aprendió la lección el columnista no estrella de El Financiero —el mejor en ese periódico es Darío Celis, por mucho— . Y qué bueno que Raymundo Riva Palacio cambió el estilo. Ya era hora, sin duda.

Después de casi haber matado al presidente AMLO con sus informaciones exclusivas —bueno, no llegó a tanto: nada más lo infartó—, a Riva Palacio le dio pena, pidió disculpas en la tele y tomó la sabia decisión de mejor escribir de lo que sí domina: Mickey Mouse.

Qué gran artículo nos regaló en El Financiero sobre las broncas de la empresa Disney en Florida, Estados Unidos.

Recomiendo ampliamente ese texto de don Ray, lleno de información objetiva, verificable, sin amarillismos, hasta bien redactado —algo que Riva P. no acostumbra hacer—, una maravilla pues.

La verdad sea dicha, creo que ha sido extraordinaria la columna de Riva Palacio sobre Disney porque de los problemas de esa compañía no conozco nada.

Claro está, espero que Raymundo no me haga quedar mal, esto es, que en una próxima conferencia de prensa de The Walt Disney Company el famoso ratón Mickey no vaya a inaugurar una sección parecida a la más importante de las mañaneras de Andrés Manuel, la de quién es quién en las mentiras…

Porque sobre Mickey Mouse y su enfrentamiento con el gobernador de Florida no pudo haber mentido Riva Palacio, ¿o sí? Maldita duda. Siempre la maldita duda queda.