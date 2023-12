Desde el mes de julio, Enrique Alfaro tuvo razón con anticipación de los errores de la dirigencia nacional de MC al lanzar proyecto sin visión para competir en la elección de 2024 para Presidente de la República

Tal y como lo había anticipado el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, los errores cometidos por la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano (MC) en su selección de posibles aspirantes a competir por la elección presidencial del próximo año, dan muestra de la falta de rumbo que tuvo y que tiene el partido actualmente en la contienda nacional, y que hoy dan la razón a Alfaro Ramírez sobre el análisis político que declaró meses atrás cuando decidió declinar a una candidatura para ese cargo de elección popular.

El pasado 7 de julio, lanzó un video en el que dejaba claro su futuro político y señaló que “Movimiento Ciudadano debería de ser el primero en dar un paso al frente para plantear una estrategia seria que permita la construcción de un verdadero frente opositor, no basta con criticar a los partidos de siempre no basta con despotricar contra quienes gobiernan y por su supuesto, no basta con decir que somos una tercera vía y que podemos competir solos.

“Jalisco y Nuevo León son dos ejemplos de que ese camino es posible, sí, pero la circunstancia nacional hoy es diferente y no entenderlo, es una necedad. Construir una tercera vía que solo divida y haga un papel testimonial, sería desde mi punto de vista la mayor contribución para la consolidación de este nuevo régimen de izquierda. Movimiento Ciudadano ha optado por una ruta que no entiendo ni en sus tiempos ni en sus formas, la opinión de quienes desde Jalisco tanto le hemos aportado al partido, dejó de ser importante para quienes toman las decisiones nacionales. Por eso no pienso hoy hacer lo que nunca he hecho en mi carrera política, ser parte de algo en lo que no creo”, dijo Alfaro al reiterar que no será parte del proceso electoral del próximo año.

En una entrevista realizada por diversos medios de comunicación el pasado 22 de agosto Alfaro Ramírez señaló: “Me parece que en la dirigencia MC nacional no hay claridad de lo que se está haciendo y se están cometiendo errores muy graves, que cada quien asuma su responsabilidad, yo no seré parte de esas decisiones. Yo espero que, por el bien de este Estado, de Nuevo León, que se resuelva este tema rápido y la decisión de Samuel de participar en este proceso yo la respeto, tengo aprecio por Samuel, pero se lo he expresado a él, yo no voy a ser parte del proyecto político que va a buscar la presidencia de República, yo me voy a quedar en Jalisco, voy a cuidar que este gobierno cumpla con su responsabilidad hasta el último día”.

Además, al ser cuestionado el pasado 30 de noviembre en una gira por el municipio de Puerto Vallarta, Alfaro Ramírez expuso que lamentaba la situación que se estaba viviendo en Nuevo León y que esperaba se resolviera lo más pronto posible por el bien de ese Estado, dejando claro que respetaba la decisión de Samuel García de participar en el proceso electoral. Sin embargo, añadió que como ya lo había expresado, no sería parte del proyecto político en busca de la Presidencia de la República y que él se quedaría en a Jalisco a cerrar bien su gobierno.