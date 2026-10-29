Puebla: tradición que se convierte en soberanía económica

Hay estados que heredan recursos naturales y hay estados que heredan oficio. Puebla heredó ambos, pero su verdadera riqueza ha sido siempre la segunda: la mano que pinta la talavera, la que borda, la que teje, la que ensambla un automóvil con estándares de exportación. Esa mano tiene nombre: la gente trabajadora y luchona de Puebla. Y la pregunta de política pública que nos toca responder no es si Puebla tiene talento —lo tiene, y le sobra—, sino cómo convertir ese talento en valor agregado que se quede en el territorio.

Por eso considero un acierto estratégico la decisión del gobernador Alejandro Armenta Mier de construir la marca Puebla Cinco de Mayo a través del secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui. Una marca territorial no es un logotipo: es una promesa de calidad, de origen y de identidad que permite que un producto poblano compita por lo que vale y no sólo por lo que cuesta. Es el puente entre la tradición de lo bien hecho y la economía del conocimiento.

La riqueza de Puebla emana de su cultura, de su gastronomía, de su impulso industrial y del legado textil que dio origen a la industrialización del México independiente. El reto de esta generación de gobernantes es que ese legado no sea un museo, sino una plataforma de despegue.

La cultura no es ornamento: es PIBy es empleo

La cultura mexicana produjo 865 mil 682 millones de pesos en 2024, el 2.8% del PIB nacional, según la Cuenta Satélite de la Cultura que el INEGI publicó en noviembre de 2025. Ese mismo año generó 1 millón 430 mil 528 puestos de trabajo, el 3.5% de todos los empleos del país. Hablamos de una actividad del tamaño de una industria pesada, aunque rara vez se le trate como tal.

El dato que más debe importarnos en Puebla es otro: las artesanías son el área cultural que más aporta, con 18.4% del PIB del sector y 30.2% de sus empleos. Y el INEGI ubica a Puebla entre los nueve estados donde la cultura pesa más que el promedio nacional en la economía local. La talavera, el bordado, la gastronomía y las fiestas no son folclor: son cadenas productivas con miles de familias detrás.

Puebla: tradición que se convierte en soberanía económica

Pero la misma estadística trae una alerta. En 2024 las artesanías cayeron 3.8%, la mayor contracción de todo el sector. El patrimonio que no se convierte en valor agregado, marca y mercado se erosiona. Por eso la cultura debe incorporarse explícitamente en las decisiones de desarrollo, financiamiento e inversión, con instrumentos financieros, denominación de origen, comercio digital y compras públicas, y no sólo en la agenda turística.

El legado textil y la economía del contrabando

Puebla es el segundo productor textil del país, con una producción de 11 mil 525 millones de pesos, 13 mil 379 unidades económicas y 89 mil 448 empleos, según datos presentados por el secretario Chedraui en la inauguración de Exintex 2026. En Puebla nació la primera industria textil del México independiente. Defenderla no es nostalgia: es defender una de las grandes fuentes de empleo intensivo en mano de obra que tenemos, sobre todo para mujeres y para municipios como Tehuacán, Teziutlán o la región de Atlixco.

El adversario de esta industria no es la competencia, sino la ilegalidad. La Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex) estimó en 2025 que tres de cada cinco prendas vendidas en México tenían origen ilegal, y atribuyó a esa competencia desleal la pérdida de cerca de 80 mil empleos en ocho trimestres. Los propios datos del INEGI registran una caída de unos 41 mil 600 empleos en la industria entre diciembre de 2022 y diciembre de 2025.

Hagamos el análisis con objetividad. La prenda barata de contrabando no entra sola: entra por subvaluación en aduanas, por triangulación de origen, por abuso de regímenes de importación temporal y, cada vez más, por paquetería de plataformas digitales. Ninguno de esos mecanismos funciona sin complicidad. Por eso el contrabando es, antes que un problema comercial, un problema de corrupción: cada contenedor subvaluado es recaudación que no llega, un empleo formal que se pierde y una ganancia que alimenta redes criminales.

La respuesta federal ha empezado a dar resultados. Tras el decreto de la presidenta Claudia Sheinbaum, los aranceles a países sin tratado y el endurecimiento de reglas aduaneras, Canaintex reporta que la industria dejó de perder empleos y recuperó 3 mil 337 plazas en el primer bimestre de 2026. Pero hay que decirlo con claridad: el arancel sólo compra tiempo. La industria poblana gana de verdad cuando compite por diseño, calidad, trazabilidad y velocidad de entrega al mercado norteamericano. Ahí la marca Puebla Cinco de Mayo puede cumplir su función: certificar origen y distinguir lo bien hecho.

Puebla: tradición que se convierte en soberanía económica

La mina de oro de los próximos 50 años: APIs, biocomponentes y aeroespacial.

Puebla debe conciliar dos vocaciones que sólo en apariencia se contradicen: la filigrana, la talavera y el oficio de lo bien hecho, con la manufactura de alta precisión. La tolerancia milimétrica de un artesano es la misma disciplina que exige un laboratorio farmacéutico certificado o un taller aeronáutico. Ahí está el puente entre nuestra tradición y nuestro futuro.

Farmacéutica y principios activos. Más del 90% de los ingredientes farmacéuticos activos (APIs) que usa México viene de India y China, según la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf). Es una vulnerabilidad sanitaria y, al mismo tiempo, la mayor oportunidad de sustitución de importaciones de la década. México y Estados Unidos ya negocian cómo relocalizar en Norteamérica la producción de APIs, y el Plan México declaró a la industria farmacéutica sector prioritario. Puebla tiene química, energía, agua, conectividad y cercanía con el mayor mercado de salud del país. El Polo de Desarrollo para el Bienestar de San José Chiapa, con 90% de avance en infraestructura, reporta unos 12 mil millones de pesos en inversiones privadas y busca llegar a 20 mil millones, con la farmacéutica entre sus apuestas centrales. El propio secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que Puebla participará en esta industria como nunca antes.

Biocomponentes y dispositivos médicos. Los excipientes, los insumos biológicos y los dispositivos médicos completan la cadena. Cada eslabón que se produce aquí, en lugar de importarse, es valor agregado, empleo calificado y soberanía sanitaria.

Aeroespacial y MRO. México cerró 2025 como cuarto exportador aeroespacial del mundo, con ventas externas estimadas en 13 mil 600 millones de dólares, y la federación del sector (FEMIA) proyecta duplicarlas hacia 2029. Puebla todavía no figura entre los grandes polos —Querétaro, Baja California, Chihuahua, Sonora y Nuevo León concentran la industria—, pero tiene lo más difícil de construir: una base metalmecánica y de autopartes con estándares globales. El mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves (MRO) es la puerta de entrada natural. Como referencia, Querétaro anunció un centro MRO de Viva Aerobus con inversión de 4 mil millones de pesos y 3 mil empleos.

Puebla tiene talento: las cifras

Formación. Puebla suma alrededor de 354 mil estudiantes de educación superior, con instituciones de referencia nacional como la BUAP, con más de 100 mil alumnos, y la UDLAP, la UPAEP, el Tec de Monterrey y la red de universidades tecnológicas y politécnicas.

Puebla: tradición que se convierte en soberanía económica

Manufactura de clase mundial. Entre enero y noviembre de 2025, Puebla produjo 455 mil 397 vehículos y exportó 385 mil 992; las autopartes poblanas encabezaron la captación nacional de inversión extranjera directa del ramo, con 412 millones de dólares.

Innovación. La BUAP fue la tercera universidad del país con más solicitudes de patente entre 2009 y 2014, sólo detrás del Tec de Monterrey y la UNAM. Ese es el músculo que hay que escalar.

Por qué las patentes importan

La riqueza de este siglo no está en producir más, sino en ser dueño de lo que se produce. México invirtió apenas 0.27% de su PIB en investigación y desarrollo en 2022, según el Banco Mundial; el promedio de la OCDE ronda 2.3%. En el IMPI, de más de 20 mil solicitudes de invención recibidas en un año, menos de mil fueron patentes de mexicanos. Mientras sigamos manufacturando con patentes ajenas, las regalías y el margen se van. Un estado que patenta captura renta tecnológica, atrae centros de investigación y retiene a sus mejores jóvenes. Por eso cada peso destinado a vincular universidad, laboratorio y empresa en Puebla tiene un rendimiento nacional.

Los retos, sin autocomplacencia

Una visión seria se mide por cómo enfrenta sus obstáculos. Puebla tiene cinco que no admiten retórica:

Dependencia automotriz. La economía poblana sigue concentrada en el clúster de Volkswagen, Audi y sus proveedores. Los aranceles y la transición eléctrica global hacen urgente diversificar, no como alternativa al automóvil, sino como seguro frente a sus ciclos. Regulación sanitaria. Una planta de APIs no arranca sin certificaciones de Cofepris y, para exportar, de la FDA. Sin ventanilla especializada y tiempos predecibles, la inversión farmacéutica se irá a otro estado. Talento especializado. Tenemos ingenieros; nos faltan químicos farmacéuticos con experiencia en buenas prácticas de manufactura, técnicos aeronáuticos certificados y especialistas en validación. La formación dual con empresas ancla debe empezar antes que las plantas. Financiamiento de largo plazo. La banca comercial no financia proyectos de 10 años con riesgo tecnológico. Sin capital paciente, la innovación poblana seguirá migrando o vendiéndose barata. Estado de derecho. Contra el contrabando, contra la piratería farmacéutica —México ya figura entre los países con mayor incidencia de medicamentos falsificados— y contra la extorsión que asfixia a las pequeñas empresas. Sin legalidad no hay inversión.

Puebla: tradición que se convierte en soberanía económica que dure

Nombrar estos retos no debilita la propuesta del gobernador Armenta; la fortalece. Las políticas industriales que fracasan son las que prometen sin medir. Las que funcionan fijan metas, plazos e indicadores públicos.

Fondos soberanos para financiar a los unicornios del mañana

Los estados deben pensar en fondos soberanos de riqueza. No como alcancías, sino como inversionistas pacientes que financien a las empresas que todavía no existen. La experiencia internacional lo demuestra: Temasek, el fondo de Singapur, concentra cerca de 62% de las participaciones de capital soberano que entraron a empresas antes de que alcanzaran valuación de unicornio. Y no se trata sólo de países: el Fondo Permanente de Alaska, un fondo subnacional, administra más de 80 mil millones de dólares y reparte cada año un dividendo a sus habitantes.

Un Fondo Soberano de Riqueza de Puebla podría capitalizarse con una fracción de ingresos extraordinarios, aportaciones de banca de desarrollo y coinversión privada, y orientarse por misiones: APIs y biocomponentes, aeroespacial y MRO, diseño textil de alto valor y economía cultural. Su regla de oro debe ser la gobernanza: consejo con mayoría independiente, auditoría externa, reglas públicas de inversión y rendición de cuentas anual. Sólo así la riqueza que genere se convertirá en grandeza comunitaria y no en botín.

Ese es el sentido profundo de la marca Puebla Cinco de Mayo y de la estrategia que impulsan el GobernadorAlejandro Armenta y el secretario Víctor Gabriel Chedraui: pasar de vender mano de obra a vender conocimiento, origen y calidad. Un sistema económico que premia crear, patentar y exportar genera sus propios incentivos para crecer, y esa riqueza sostenida es la base material de un verdadero Estado de bienestar.

La talavera tardó siglos en volverse patrimonio de la humanidad. Las decisiones que tomemos hoy definirán si, dentro de 50 años, Puebla es recordada como el estado que sólo ensamblaba o como el que se atrevió a inventar. La visión de los gobernantes de hoy será la soberanía económica y la prosperidad de los pueblos del mañana.

Fuentes

INEGI, Cuenta Satélite de la Cultura de México 2024, reporte de resultados (19 nov 2025)

Milenio, Inauguran Exintex 2026 en Puebla (datos textiles de Puebla) El Financiero, Competencia desleal asiática provoca pérdida de 80 mil empleos textiles (20 mar 2025)

Milenio, El plan contra el contrabando que podría reactivar al sector textil (Canaintex) Page 5 of 6

Puebla: tradición que se convierte en soberanía económica

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