Primož Roglič confirmó su salida del Jumbo-Visma en el inicio del Giro dell’Emilia. Sin embargo, el esloveno aún no ha admitido a dónde se dirigirá en 2024.

“Puedo confirmar que dejaré el equipo, pero solo comunicaremos más sobre esto después de todas las carreras en las que competiré. Tengo muchas ganas de volver a competir”, afirmó el esloveno.

Se espera que Roglič finalice su temporada el 7 de octubre en el Tour de Lombardía. Además del Giro dell’Emilia (hoy), el Tre Valli Veresine (el 3 de octubre) sigue en su programa. “Pero tenemos que esperar y ver cómo me recupero. No he hecho mucho después de la Vuelta y Emilia es sólo mi primera carrera de un día del año”.

A principios de esta semana, varias fuentes confirmaron que INEOS Grenadiers está dispuesto a pagar lo necesario para fichar al esloveno de 33 años. Bahrain Victorious, Jayco-AlUla y Movistar también están seriamente interesados en Roglič. Movistar y Lidl-Trek también estaban interesados, pero han negado haber concretado un fichaje.

“Después de un viaje memorable juntos, el equipo Jumbo-Visma le brinda a Primož Roglič la oportunidad de perseguir sus ambiciones en otros lugares en el futuro. En primer lugar, toda la atención se centrará en las próximas carreras italianas”, se lee en un mensaje del equipo en su cuenta de X.