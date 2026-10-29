La presidenta Sheinbaum, probablemente aconsejada por algún asesor despistado, ha intentado sacudirse el impacto de los escándalos de Guadalupe Taddei. Ayer por la mañana, en un intento que pareció más un acto de desesperación que de una estrategia política, trató inútilmente de presentar a la ex presidenta del INE como el resultado de las acciones del INE de otros tiempos.

En concreto, apuntó hacia su designación cómo cabeza del órgano electoral de Sonora. Recordó que había sido el Consejo General de 2014, presidido por el vilipendiado Lorenzo Córdova, el que había aprobado su nombramiento. Sí, en una suerte de maniobra para sacudirse la responsabilidad de las fechorías de Taddei, la presidenta, de nuevo más en su papel de jefa de facción que de jefa del Estado mexicano, buscó responsabilizar a los que antes presidían el organismo. Típica jugarreta heredada de su antecesor.

Vamos a ver. En primer lugar, deberían recordar que el Consejo General bajo Córdova, a diferencia de ahora, decidía mediante votaciones colegiadas, amén de que el nombramiento de Taddei fue solo una de las decenas de designaciones que tuvieron lugar en aquel periodo.

En segundo, no debe olvidarse que fue un comité de evaluación integrado por diputados morenistas y por representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos el que determinó en 2023 la inclusión de Taddei en la quinteta que sería después objeto de la “tómbola”. En relación con la CNDH, su presidenta Rosario Piedra fue militante morenista y sus simpatías con el obradorismo son bien conocidas. Dicho lo anterior, con excepción de los representantes del extinto INAI, todos los miembros del citado comité estaban ligados al oficialismo.

En tercero, son bien conocidos los lazos de los parientes de Taddei tanto en el gobierno de AMLO como en el de Sonora, lo que da cuenta de las relaciones “familiares” del clan con el morenismo estatal y nacional. En cuarto, son de dominio público las polémicas votaciones de la ex funcionaria que beneficiaron a Morena y a sus aliados, desde la sobrerrepresentación hasta la validación de unas elecciones judiciales fraudulentas de principio a fin.

Y para terminar, los propagandistas de la 4T buscan hacer olvidar que fue la mayoría oficialista en el Senado, con el voto en contra del PRI, PAN y MC, la que introdujo las reformas a Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para que Taddei contase con plenas competencias para el nombramiento y cese de los puestos clave en la institución.

¿En serio se creen los mexicanos el cuento de que el ascenso de Taddei derivó de las decisiones de Córdova, Murayama y del resto del Consejo General en 2014? Mentiras. La opinión pública no debe distraerse con ridículas estrategias distractoras propias del obradorismo. AMLO, Sheinbaum y los morenistas son directamente responsables de haberla colocado a la cabeza de una institución que hoy ha visto lastimada su reputación. La realidad se impone, y ni siquiera ellos son capaces de cambiarla.