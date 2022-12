España sufre una ‘resaca’ de un periodo luminoso en su futbol a nivel selección (a nivel liga, los resultados nos dicen muy claramente que todavía reina en este mundillo), la conquista de la Euro 2008, del Mundial 2010 y de nuevo de la siguiente Eurocopa de Naciones en el 2012 es una hazaña que muy difícilmente sea repetida, no por España misma sino acaso por ningún otro país. Esos periodos estelares con camadas de futbolistas virtuosos se dan tan poco que quedan grabados para siempre en la historia.

La selección española pasa por un bache que no es de escandalizar tampoco, si bien, luego de ganarle a Holanda la final de Sudáfrica 2010 por uno a cero, España en los mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022 solo ha logrado ganar tres partidos, todos de fase de grupos; se diría en México, “una campeonitis” severa. Pero está el caso de Italia, que luego de levantar la Copa del Mundo en Alemania 2006, no ha logrado nada, que no sea haber sido humillado en su grupo en Brasil 2014 y no haber ni logrado participar en los mundiales de Rusia y Qatar, dos en forma consecutiva. O Alemania, que luego de salir campeón en Brasil 2014, se ha quedado atorado en fase de grupos en los dos últimos mundiales también. Ahora, en cuánto a las falencias de esta España de Qatar 2022 (la de Luis Enrique al timón), estos son algunos puntos que considero clave para entender su tropiezo:

- Una selección demasiado joven: La selección de Luis Enrique, más que parecer una ‘selección mayor’ (sin límite de edad) más bien daba la impresión de estar participando en algún mundial de selecciones con límite de edad (sub 17 / sub 20) u olímpica (sub 23 + tres futbolistas sin límite de edad). Esto sin duda, influyó, dado que si bien es prácticamente la misma selección con la que España brilló en la pasada Eurocopa, y prometía (y aún lo hace) enormes logros, no era para tan rápido aventarla a la competición de competiciones cómo lo es una copa del mundo, máxime con la enorme presión (cancha y extra cancha) de un partido vs Marruecos, donde se sumaban el portentoso juego que ha sorprendido al mundo por parte de los marroquíes, un contexto político e histórico muy complejo, y por si fuera poco el Mundial jugado en tierras árabes y ya eliminado el anfitrión Qatar y Arabia Saudita (local también en los hechos), Marruecos ha pasado ya a ser la selección local de facto; la presión era tal, que los jugadores no podían comunicarse en la cancha dado el tremendo estruendo de los aficionados apoyando a Marruecos.

- El no convocar a Sergio Ramos, dejando de paso a una suerte de ‘Barcelona B’ defendiendo la camiseta de España: el dejar fuera a Sergio Ramos fue suicida, por varios motivos: Uno, el nivelar con algún futbolista no identificado con las regiones con resabios separatistas, principalmente Cataluña y en menor medida Eukadi (país vasco) con algunos de Madrid o de la enorme región de Andalucia, por ejemplo, y Sergio Ramos era el ideal, capitán por muchos años de la selección, andaluz de origen y madridista en lo futbolístico, cumplía a cabalidad ese cometido, que el DT campeón del mundo 2010 y Euro 2012, Vicente del Bosque, lo logró con Ramos mismo y con su gran capitán por entonces, el arquero madridista Iker Casillas (fundamentalmente), equilibrando así a la opinión pública (medios de comunicación y afición), ya que esta selección y Luis Enrique tenían demasiados detractores no barcelonistas por lo mismo, que al perder vs Marruecos se han lanzado cómo jauría contra el DT y el propio equipo, dando incluso la impresión de que se mantenían agazapados esperando sucumbiera su propia combinado nacional. Con Sergio Ramos, así fuera jugando poco o nada, eso se habría atenuado, ademas de contribuir al grupo con su enorme experiencia a los jóvenes seleccionados, que con su liderazgo muy posiblemente no habrían sido eliminados, mucho menos fallando TODOS los penales de la serie de desempate.

Ningún pretexto había, ya que en Qatar, por primera vez, el número de convocados subió de 23 a 26, y varios de los nominados por Luis Enrique a Qatar no jugaron ni un segundo siquiera. Un ejemplo parecido es el Brasil del DT Tite, que llevó a Dani Alves, futbolista con más títulos en la historia del futbol mundial, con casi 40 años a cuestas, más para sumar en “hacer grupo” mediante su liderazgo que para jugar (que por cierto, ya vió acción en dos partidos del presente mundial árabe).

- Un estilo (“TIKI TAKA” español) mal entendido y aplicado al límite: El sello que llevó a España a su periodo de esplendor futbolísitico fue, junto con la camada dorada ya mencionada, la clave, el llamado ‘TIKI TAKA’, consistente en una posesión del balón llevada a lo máximo posible, pero aplicado por Luis Enrique hasta el paroxismo, viendo a la selección española jugar con desesperantes y eternas series de pases laterales estériles y casi con nula profundidad, a diferencia de la España multicampeona, que finalizaba larguísimas series de pases, muchas veces laterales también, con referentes de área (delanteros) o bien “enganches”, tipo Andrés Iniesta y Xavi Hernández que hacían de su sistema uno mucho más vertical. El uso y abuso de ese estilo de juego, pero sin una idea clara de concretar y finalizar las jugadas con llegadas claras y/o goles, llevó a España de empezar ganando por un aplastante 7 a 0 a Costa Rica, a empatar con Alemania y perder contra Japón, luego por último a empatar sin goles contra Marruecos y a la postre a quedar eliminados en la tanda de penales.

Tocará a los federativos ibéricos tomar la decisión de si continúa o no en el timón Luis Enrique, que ese mismo grupo de jugadores se adivina como la base de España hasta por dos ciclos mundialistas más. En fin, ojalá que el tropiezo en Qatar 2022 haya dejado enseñanzas importantes en los futbolistas y por supuesto en su todavía director técnico, solo así podrá España volver a levantar una Copa mundial o continental en un futuro no tan lejano.