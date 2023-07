No sorprende que Vicente Fox haya insultado a los judíos para beneficiar a Xóchitl Gálvez, llamando a Claudia Sheinbaum... El botudo siempre ha sido un hocicón vulgar.

No sorprende que Vicente Fox haya borrado el mensaje en donde señaló, “Sheinbaum es judía búlgara; Marcelo es fifí francés, (...) ¡La única mexicana es Xóchitl!...“ el “alto vacío” siempre ha sido un cobarde.

No sorprende que en su disculpa Fox mienta, señalando: “Pido una disculpa por haber retuiteado un Tweet (sic) que no es mío .Tengo un profundo respeto por la comunidad judía”... Siempre ha sido un mentiroso. La imagen, que en su esquina inferior derecha mostraba también un águila de la Alemania Nazi, no fue “retuiteada”, sino publicada por el propio ex panista.

La pregunta aquí es ¿quién le ordenó o amenazó a Fox para que bajara su mensaje judeofóbo y discriminador? ¿Y por qué únicamente se disculpa de la comunidad judía?

¿Y las disculpas para las personas búlgaras? ¿Y las disculpas para la comunidad francesa en México y en el mundo? ¿Ellos no cuentan, o qué?

Vulgar, cobarde y mentiroso. Eso siempre ha sido el traidor a la democracia, Vicente Fox Quesada.