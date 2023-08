Puede que esta columna no guste a más de uno, pero vivimos en plena época de libertad de expresión, ¿que no? Por lo mismo, me permito esbozar una breve explicación de porque no creo que Adán Augusto López Hernández no sea el próximo presidente (lo peor que puede pasar, al 2030, pero lo más seguro, desde 2024).

- El presidente Andrés Manuel, en una de tantas mañaneras lo dijo, con todas sus letras: “yo no cometeré el error del general Cárdenas en su proceso sucesorio”, se refería al no inclinarse por su paisano (Michoacán), amigo fraterno y hermano ideológico, el general Francisco J. Múgica., Sin embargo para el Tata Lázaro nunca fue un error el inclinarse por Ávila Camacho, ya que las circunstancias coyunturales, desde nacionales hasta geopolíticas, hacían menester un hombre fuerte más identificado con la derecha empresarial y política, a la vez de alineado a los Estados Unidos. Creo que tuvo razón, Cárdenas dejó un Estado mexicano bien armado y un régimen consolidado, tanto que duró, con relativo e innegable éxito, varias décadas. El caso es que entrelineas muy posiblemente quiso decir, que el Múgica de su sexenio es, por más que obvias razones, el mismísimo Adán Augusto.

- Claudia y Ebrard adolecen de algunos negativos bastante preocupantes, se dice que hay ya detrás de ellos grandes empresas nacionales y extranjeras energéticas, incluso financiándolos, está también la espeluznante, de principio a fin, Línea 12 de Metro qué lo mismo ensucia a ambos, en cuánto a Claudia, carga con la primer derrota para la izquierda en la Ciudad de México en décadas, la cual arrastró, en 2021, al lopezobradorismo a perder la mayoría calificada (66%) en el Congreso, qué se adivinaba segura y que tantos dolores de cabeza ha dado a la gobernabilidad en México en el segundo trienio lopezobradorista.

- Para Marcelo (y hay que decirlo, también para Monreal) su “correrse hacia el centro” resultó un guiño a la oligarquía y a los medios de comunicación más grandes y sucios, cuestión que, en dos casos de pésimo cálculo político, granjeó cierta animadversión por parte tanto del electorado cómo del presidente López Obrador, a quien por cierto, no lo imagino cómo el ‘no gran elector’, aunque sus métodos sean muchísimo más sutiles qué en antaño.