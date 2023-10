No hay duda de que para que un candidato tenga una campaña exitosa debe conquistar voluntades. Para no ello no bastará tener buenas propuestas de gobierno, y ni siquiera un proyecto de Estado, sino contar con la estrategia para atraer a los votantes.

Xóchitl Gálvez, en medio de todos los candidatos de la oposición que alzaron la mano para abanderar el proyecto del Frente Amplio, fue designada como la mejor opción. Y parece que no se equivocaron, pues difícilmente la mayoría de los mexicanos habría votado por Santiago Creel, Enrique de la Madrid o, menos aún, Claudia Ruiz Massieu.

Sí, Xóchitl parece ser, dentro del grupo opositor, como la mejor candidata para buscar derrotar a Claudia Sheinbaum y a la bien aceitada maquinaria morenista. Sin embargo, para ello, debe comprender el sentir de los mexicanos.

El discurso del 2 de septiembre en el Ángel de la Independencia agradó a muchos. Se mostró como una mujer cercana al pueblo, dispuesta a escucharles, y sobre todo, compartió la percepción de que sí puede ganar. Lejos de ser una política sin carisma o acartonada, lució como una mexicana que entiende las necesidades de la mayoría.

Sin embargo, falta aún un larguísimo estrecho por recorrer. Primero, deberá darse a conocer, pues difícilmente los mexicanos votarán por una candidata que no conocen. En segundo lugar, estará obligada, si verdaderamente quiere ganar las elecciones del año que viene, a “apropiarse” muchos de los eslóganes de la 4T.

El primero es quizá el más popular “la Esperanza de México.” No hay duda de que resultó sobremanera exitoso para AMLO pues fue capaz de apelar a las emociones de los mexicanos; muchos cansados de la corrupción del PRI y deseosos de promover un cambio que les permitiese mirar hacia un mejor futuro.

Ahora Xóchitl deberá ganar espíritus con la idea de que azuzar a todos los mexicanos que se han manifestado decepcionados por los fracasos de la 4T; aquellos hombres y mujeres que viven bajo el yugo del crimen organizado, que perdieron el Seguro Popular, que rechazan el autoritarismo de AMLO, que repudiaron los ataques contra el INE, o que, simplemente, miran con esperanza hacia un cambio.

En todo caso, Xóchitl Gálvez es la candidata mejor posicionada para buscar “apropiarse” del discurso morenista. Así como AMLO prometió una “cuarta transformación”, Gálvez deberá adueñarse de la esperanza de millones de mexicanos que votaron por AMLO y que aspiran a un cambio en 2024.