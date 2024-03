Van tres enfrentamientos mundialistas en los que Argentina elimina a México en futbol: Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Qatar 2022. Las tres ocasiones, dejando de lado una que otra falla arbitral, la escuadra albiceleste fue categóricamente superior a México y lo es y será por un buen tiempo el país austral por sobre el azteca en ese deporte.

Las razones pueden a muchos resultar no obvias, pero lo son: en Argentina sobra la pasión, de la cual es hija la DISCIPLINA, característica de la que, a todas luces, no tiene de manera suficiente para trascender el futbolista mexicano actual, al que “le gana el desmadre” y ejemplos puntuales, sobran.

El aburguesamiento del futbolista profesional en México ahí está, y así, los argentinos seguirán pasando por encima de México, sino se ‘cambia el chip’ a profundidad, porque infraestructura y recursos materiales, sobran en el país. Y eso permea a la afición y por ende a los medios, que le dan a la afición lo que pide... ¿Y qué es lo que pide?, preguntarán algunos: COMEDIA, les contesto. De ahí que televisoras se afanen más en llevar aparejado a las transmisiones y/o programas con motivo de ese deporte a pseudo payasos en lugar de comentaristas y/o analistas serios. Es la ley de la oferta y la demanda: “¿Inmundicia te gusta y pides? Inmundicia te doy”, en una clara y más que obvia lógica de mercado y también de círculo vicioso.

Si bien la pasión llevada casi al límite por los argentinos tiene sus grandes premios, también tiene su cara negativa y para la forma de vivir el futbol en México, la positiva: en Argentina es impensable que aficiones de dos clubes distintos se mezclen en un estadio, y tampoco son vistas escenas que dan gusto, como familias mexicanas asistiendo a los partidos de futbol, desde bebés en brazos hasta abuelitas.

Ahora bien, tiene ya tiempo que una estúpida (y muy peligrosa) dinámica de pleito entre argentinos y mexicanos en redes sociales con motivo del futbol, en donde los primeros restriegan a los segundos su clara e innegable superioridad en ese deporte, y los segundos se van al tema de la economía, cierto es que ambos tienen algo de razón, pero, ¿una pelea entre hermanos hispanos? ¿Es en serio?

Yo les recordaría a ambos bandos que en el futbol, México es inferior porque esos son los frutos que se recogen cuando no se toma algo con la seriedad debida, y Argentina su economía si no ha ido históricamente bien en las últimas décadas, pero quisiera yo ver a un México sin los Estados Unidos de vecinos y las enormes ventajas en lo económico que esto da: Que México estuviera en su geografía en tierras australes y a ver si no estuviera este país en condiciones menos favorables aún que los argentinos, un pueblo con niveles de educación y cultura política todavía mayores a los de México.

Así que, o tanto en México y en Argentina los gallitos de pelea se dan el tiempo de reflexionar la raíz y los motivos de sus argumentos o lo que hoy parece gracioso puede en un futuro desembocar en una desgracia, el día en que ambas selecciones (y aficiones) se vuelvan a ver las caras en un estadio de futbol. Mucho cuidado con eso, que obviamente a nadie traería beneficios.