IRREVERENTE

Les platico:

¿Ya vieron los spots modelo 2024 del MC?

Ni los vean; se van a atacar.

A las naranjas podridas se les quedaron los comerciales que habían preparado -y ga$tado- en el rajón rabón Samuel.

Ahora, reviven a Yawi -ascendido a puberto con tenis fosfo- y lo lanzan en una pirueta político-comercial a nivel nacional para promocionar a un partido podrido SIN CANDIDATO.

Esperma de la decadencia

Dante Delgado es la personificación “modelo 2024″ del esperma de la decadencia.

Su descendencia es patética.

Fue a Nuevo León a esparcir su simiente y ahora busca inocular a todo el País.

A su paso deja hijos huérfanos estando él aún vivo.

Bueno, “vivo” es un decir, pues ya huele a alcanfor y naftalina, el aroma de los muertos insepultos.

Samuel García, una de sus crías:

Reapareció bien bronceadito el mismito 1 de enero anunciándole a la sedienta comunidad nuevoleonesa que no son cortes de agua, sino modulación.

Como le rayó el grafitero su trenecito maya chu chu al presidente cuando éste dio el banderazo de salida: NO MMS!

Samuel es una regadera de tropelías y quiere salir del atolladero a base de malabares y piruetas literales como esa.

Y el mismo Samuel ya tiene descendencia, personificada por la “dama del cedro”, que también fue “engendrada” y luego abandonada por Liliana Melo-Sada (con rayita, como dice Vero Maiz-Lancaster) en su quimera por ser alcaldesa de un lugar llamado San Pedro -no Nothing Hill- el ejido cínico del cual me he ocupado en estos días.

Samuel quiere esparcir su prole también en Monterrey, con la candidatura postiza de Mariana Rodríguez, que -por lo que se ve- cambia de código postal como quien cambia de… tenis.

Por si fuera poco, riega candidaturas naranjas de sus pajes-mages en busca de senadurías, alcaldías, diputaciones y regidurías.