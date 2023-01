A propósito de los efluvios pacíficos propios de la temporada, deberíamos perdonar a la ministra. Olvidarnos del plagio y dejar de ser tan exigentes. Dejemos de ser exigentes hacia todas las profesiones. Debería bastar con la buena voluntad para hacerle bien al país como requisito para obtener un grado académico. Después de todo, las buenas intenciones cuentan bastante y para la administración pública parecen ser suficientes.

Tal vez debamos abandonar el pensamiento individualista y aceptar tesis universitarias colectivas o tesis por generación. Bien se dice que dos cabezas piensan mejor que una ¿cierto? Así, todas las personas con la misma tesis que la Ministra Yasmín Esquivel habrían podido colocar sus nombres en una lista, presentar un examen grupal y listo. Aunque todavía se me ocurre algo mejor. Deberíamos de eliminar el requisito de tesis para graduar al alumnado de la universidad, después de todo, las tesis únicamente fomentan la competencia entre alumnos y esa competencia no siempre es sana, a veces cobra factura de la salud el tiempo los recursos una carrera completa o hasta un cargo. Reconozcamos que en la meritocracia académica se reflejan los perversos valores del neoliberalismo donde solo avanzan los más privilegiados y demos un paso al conocimiento libre, compartido y social en el que no importe quien lo haya dicho antes, sino que se diga.

Propongo que a partir de ahora sólo con asistir a clases y acreditar la buena voluntad sea suficiente para obtener permiso para dedicarse a cualquier profesión y que de paso en las universidades, principalmente en la UNAM, se haga una declaratoria de solidaridad y de construcción colectiva del conocimiento en donde inclusive el promedio deje de medirse por persona para medirse por grupo o por generación y bien, que se pueda fomentar el trabajo en equipo y la experiencia universitaria colectiva.

No hay necesidad de engrosar los archivos de tesis que nadie leerá, por el contrario, bien puede acreditarse una profesión en un simple cuestionario grupal. Probablemente, los títulos académicos sean una declaración de desigualdad que discrimina a los que no tuvieron oportunidades para llegar hasta ahí. Un título académico se ha tomado entre los neoliberales como factor por el que se excluye a otros de poder opinar o trabajar, y eso no es democrático. Entonces propongo que sea la mediocridad la que dejemos de satanizar. Si alguien decide escribir una tesis, con la simple felicitación le podrá bastar. Al contrario de lo que muchos critican, Yasmín Esquivel muestra la inspiradora historia sobre cómo se puede lograr llegar al más alto nivel del poder judicial solo con esfuerzo y sin la necesidad de la aprobación de las famosas “vacas sagradas”, aquellos académicos de carrera que en el ámbito del derecho deciden quienes podrán ser buenos abogados y quienes no. Digno ejemplo de la democratización de la Corte.

Perdonemos a la ministra porque a todos conviene: las Universidades del Bienestar podrán que olvidarse de la presión para obtener los trámites de titulación pues el simple hecho de haber asistido a las clases será suficiente para tener por acreditada la profesión y tampoco habrá tanto problema con el hecho de qué en el máximo órgano judicial exista una plagiadora pues obviamente, si eliminamos la tesis como requisito de titulación y dejamos de llamarle “plagio” al acto solidario de compartir el conocimiento, el paso natural será que ese delito sea derogado. A propósito de la renovación en el Consejo de la UNAM, exijamos a como de lugar que se apliquen los mismos lineamientos de la Universidad del Bienestar Benito Juárez (UBBJ): nada de exámenes ni tesis, nada de burocracia ni de discriminación con “menciones honoríficas”, un simple formato con el registro de materias, un reporte comunitario o prácticas profesionales y servicio a la nación podrá ser suficiente para ser merecedores de la titulación y acreditar ante la Dirección General de Profesiones la suficiencia para ingresar al mercado profesional.

Perdonemos a la ministra pues probablemente seamos demasiado juiciosos y tal vez ni lo de Peña Nieto haya sido tan grave ni lo de ella, de hecho, habrá algunos que pudieran promover que la próxima presidencia sea un plagió de este sexenio, así que despojémonos de prejuicios y demos el paso a la famosa “reconciliación nacional”. Dijo nadie, nunca.