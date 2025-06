El Instituto Nacional Electoral (INE) tiene una oportunidad extraordinaria de alinear la justicia con la democracia frente a las excepcionales elecciones judiciales en las que, desde la reforma, se previó que la integración del Poder Judicial priorice a las mujeres.

La paridad sustantiva no implica solamente que en las listas de las vacantes para juezas y magistradas, se apliquen reglas para que haya mitad y mitad de candidaturas . La paridad implica tomar en cuenta el contexto y el punto de partida , pues hay tribunales predominantemente ocupados por hombres en los que no cabe aplicar las estrictas matemáticas sin realidad social.

Este primer ejercicio requiere hacer un esfuerzo extraordinario mediante un ajuste matemático por tasa preguntándose cuántas mujeres juzgadores hay por cada 100 jueces, modificando en la asignación de vacantes esos números para acercarse a la estricta integración paritaria.

Oaxaca, por ejemplo, fue comprado por una operación de Estado que impidió a la ciudadanía expresar sus deseos orgánicos. Los más votados fueron hombres y las mujeres que contendieron desde el acordeón promovido por el gobernador. La mayoría de ellas, hijas de presidentes municipales y regidores.

Y no es porque las hijas de los funcionarios y líderes cercanos al gobernador no puedan tener trayectorias valiosas e inclusive, propuestas propias. La realidad es que no tuvieron que hacer campaña y el piso no fue parejo frente a las que no tuvieron el derecho de sangre para poder ganar.

La paridad contextual implica darle mayor número de lugares a las juezas mujeres en los lugares que históricamente los hombres han ocupado más cargos en el Poder Judicial.

Una medida compensatoria básica si es que nuestro país aspira a que haya la misma cantidad de juzgadores que de juzgadoras.

Claudia Sheinbaum frente a Donald Trum

Hoy se traslada la presidenta arropada por una comitiva excepcional.

Omar García Harfuch, Marcela Ebrard, Juan Ramón de la Fuente y Edgar Amador estarán presentes en el G7. El reto en seguridad y migración frente a Estados Unidos estará superado por el mínimo respeto y reconocimiento de que la hora que se reunirán, a propósito de este espacio multilateral, con Donald Trump se trata a nuestra presidenta con la dignidad del país que representa. Una disculpa por las falsas acusaciones en su contra le deben después de que la secretaria de Seguridad de Estados Unidos dijera en una entrevista que fue la presidenta quien alentó a las protestas en California que muy pronto se tronaron violentas, a pesar de que ella no ha invitado nunca a ese tipo de expresiones.