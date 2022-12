IRREVERENTE

Les platico: Admiro la estoicidad de algunos colegas que ignoran los insultos que les profieren algunos “iluminados” en los chats, por correo, por whatsapp, en llamadas telefónicas y algunos pocos, en persona.

Ellos no se “enganchan”.

Por cierto, a propósito de la estoicidad, si no sabes lo que significa esta hermosa palabra, que no te dé pena, consulta a tu diccionario favorito, pero consúltalo, no vaya a sucederte lo mismo que a cierto emBOLAdo, que cuando me lo topé en cierta sala de última espera de cierto aeropuerto, se soltó de la lengua y cuando hubo terminado de excretarse, que no de expresarse, sonriéndole y dándole una amigable palmada, le dije:

Era un bilimbique!

“Gracias por tus palabras, reconozco en ti a un auténtico y consumado bilimbique. Que tengas muy buen vuelo…”

Sorprendido, el emBOLADO suavizó su fúrica expresión e inclinando la cerviz, hasta las gracias me dio.

Eso es lo que hace la ignorancia con quienes se definen por lo que NO SABEN NI SON.

Es que, “bilimbique” es sinónimo de “falso”, pues así se les llamaba a los dineros con que los revolucionarios “pagaban” lo que cuanta compra hacían en los pueblos.

Llegaban los villistas y usaban su propio dinero.

Luego los carrancistas hacían lo mismo y así todos: maderistas y demás “istas”.

Entonces, con el emBOLAdo citado me tomé la libertad de insultarlo y como les dije, hasta las… gracias me dio, porque se lo dije sonriendo.

Otro…

Hace un par de días sucedió otro incidente:

En un deshilachado chat vuelto vil chal por la saturación de tanta opinión y crítica sin sustento, alguien copió una expresión que Pedro Ferriz de Con usó en Saltillo cuando andaba en su campaña por la presidencia de México.

Aquel día, al terminar su alocución, alguien le hizo cierta pregunta con tintes de agresión.

Ahí, Ferriz de Con le dijo literalmente: “Eres un pendejo”.

Y a la críticas que le llovieron por semejante “improperio”, respondió diciendo que en ese caso, pendejo no era un insulto, sino un adjetivo calificativo.

Pues esto mismo hizo alguien en el chat que refiero: copió la expresión de Ferriz de Con, preguntando mamonamente si usar esa expresión podría ser tomada como un adjetivo calificativo y no como un insulto.

O sea, hasta para eso son copiones los tipos esos.

Me quedé con las ganas de escribir ahí lo que antes hice en otro chat, al preguntarle a alguien: “Estás p3nd3jo o qué?”

Y cuando fue de llorón con los administradores a quejarse: “Miren, Plácido me está insultando”, le respondí: “No te estoy insultando, nomás te estoy preguntando”.

Pero no lo hice, al emBOLAdo copión de Ferriz de Con, no le respondí, seguí la recomendación de mis sabios colegas y no me enganché.

Pero... Yo no me dejo…

A ese mismo chaflán que un día acusó a los medios donde escribo de ser chayoteros, le hice una “promesa”, que él y cierta “venerable ama de casa” tomaron como “amenaza”: si me acusas, ahora tienes la carga de la prueba.

Y como en México todavía hay leyes y están al servicio de quienes sabemos invocarlas, a lo mejor el mero día 24 del diciembre que hoy comienza, los que toquen a su puerta no serán peregrinos pidiendo posada, sino actuarios de un juzgado para dejar en el nacimiento de su arbolito de Navidad… una notificación envuelta para regalo.

Es que, para su información, las fiscalías de todo México no van a descansar ni un día de este diciembre porque quieren desahogar el madrazo de demandas que tienen acumuladas en el año.

Este es un logro más del presidente López Obrador. Loas a él.

Por favor, aludido en cuestión, no lo tomes como una amenaza, es una promesa.

Resumen... sin faltas de ortografía

Estoy en una cruzada personal contra los “buenos hombres”, los “emBOLAdos”, los “desenFRENAAdos” y las “venerables amas de casa”, que con sus faltas de ortografía han tomado por asalto cuanto chat se les pone en frente para saturarlos con copias de lo que otros dicen y escriben. Incluso, cuando a algunos de ellos los botan de los chats donde medran, suplican y se arrastran para que los vuelvan a meter.

Así de frágil es su ego por que otros los lean.

Por cierto, uno de los emBOLAdos me sugirió que buscara asistencia médica.

Pero es tan burdo en sus excreciones -que no expresiones- que después de decir que YA NO ME LEE, se quejó del “odio” de mis columnas.

Y entonces le respondí: pues el que necesita atención médica -y urgente- eres tú, ya que si tanto te disgusta lo que escribo y me sigues leyendo, eres un masoquista consumado y eso, “amigo”, ocupa atención médica.

Luego se defendió diciendo que él lee de todo.

Total, un soberano desmadre de incongruencias, como todo lo que escriben él y sus “colegas”.

Ahí se los encargo a los administradores de los chats que toleran a semejantes especímenes.

Bueno, también se los encargo -respetuosamente- a los juzgadores del nuevo sistema penal acusatorio.