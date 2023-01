Lamento que Ovidio Guzmán , el jefe del cártel de Sinaloa, sufra la espantosa enfermedad de la depresión y que, además, enfrente la tortura brutal de los trastornos gástricos severos. Lo ha dicho su abogado y le creo. Espero que en la cárcel se le proporcione la atención que requiera.

Un amigo experto en derecho penal me ha dicho que soy ingenuo. Por dos razones: (i) porque seguramente Ovidio no está tan enfermo, sino que así lo presentan sus asesores jurídicos como una estrategia de defensa, y (ii) que el alias de Ovidio no es El Chapito , sino El Ratón , que el verdadero Chapito es su hermano Iván Archivaldo, este sí el jefe del cártel más poderoso de México.

Si Ovidio no es el jefe de la mafia sinaloense, los sicarios de este grupo criminal lo defendieron como si lo fuera. Y esto anuncia un serio conflicto para el Estado mexicano en caso de ser cierta la segunda enfermedad del hijo de El Chapo mencionada por su abogado. Trataré de explicarme.

Más allá de los delitos que Olvido Guzmán y sus hermanos hayan cometido, sus derechos humanos deben respetarse y se le respetarán. Pero, dada su peligrosidad —evidenciada después de que se le capturó—, ¿qué tendría que hacerse en caso de que requiriese hospitalización por complicaciones en la cirugía que le hicieron y que, según se ha dicho, implicó que casi le retiraran completo el estómago? Este sería un problema mayor.

El asesor legal del hijo de El Chapo Guzmán no detalló el padecimiento que llevó a El Ratón al quirófano, pero pudo ser una colectomía y quizá necesitó —o pueda llegar a necesitar— una ileostomía o colostomía. No soy médico, pero algo sé de tales suplicios, que desgraciadamente no he sido yo quien los ha padecido. Si se complicaran, el hijo de Joaquín Guzmán no podría ser atendido en la penitenciaría. Tendría que ir a un hospital de alta especialización, lo que implicaría un riesgo mayor para mucha gente.

Lo prudente, entonces, es brindarle desde ahora mismo los cuidados médicos que necesite —inclusive vigilancia de personal de enfermería día y noche— para asegurar que no entrará en una crisis.

¿Y el padecimiento emocional de El Chapito o El Ratón? Supongo que puede ser tratado eficazmente, con medicamentos y terapia profesional, en la propia celda.

Buscando información sobre la historia de una enfermedad tan compleja como la depresión, encontré por ahí que alguien la relacionaba con la teoría de los humores del griego Hipócrates de Cos, quien vivió entre el 460 a.C y el 370 a.C.

Hipócrates de Cos catalogaba la personalidad de los individuos en cuatro estados: valiente, enojado, depresivo y calmado. El griego pensaba que tales estados eran producidos por cuatro fluidos o humores. Cito a Alfred López:

La sangre (producida por el corazón), la cual proporcionaba valentía y coraje .

. La bilis amarilla (producida en el hígado) que daba exacerbación y mal carácter.

(producida en el hígado) que daba exacerbación y mal carácter. La bilis negra (que se producía en el bazo) responsable del decaimiento y la depresión .

y la . La flema (que se producía en los pulmones) que convertía a la persona en indiferente y aplacada.

La verdad de las cosas es que el terror del narco no se eliminará aprehendiendo a más Ovidios, Archivaldos o Chapos. Los jefes están mucho más arriba y, a veces, pasan por empresarios o políticos respetables. Son estos quienes lavan miles de millones de dólares que permiten se mantengan operativas las estructuras criminales.

Ojalá el arresto de Ovidio sirva para ir mucho más lejos y llegar a quienes en la política y en los sectores financieros verdaderamente se enriquecen con la sangre que corre en cada enfrentamiento, come el de Sinaloa .

Hablando de humores, el producido por la sangre , esto es, la valentía, la aportan las fuerzas armadas, heroicas. Acabamos de ver que murieron 10 soldados de la patria para que no hubiera víctimas civiles, y no las hubo.

El mal carácter lo ha exhibido la comentocracia mezquina que en los medios de comunicación y en las redes sociales manifestó su frustración por un éxito del gobierno del presidente al que desprecia la prensa que ha perdido privilegios, Andrés Manuel López Obrador. Cuánta ruindad en las especulaciones, los chistes, las interpretaciones.

La depresión envolvió a toda la gente en Sinaloa, incluidos los propios sicarios e inclusive al jefe, Ovidio, quien así se presentó ante las autoridades.

La flema en principio caracterizó a los responsables de la violencia que desde lejos vieron lo que pasó y simple y sencillamente dijeron “está bien, sigan así”. Fue el caso de Felipe Calderón, quien quiso dar una imagen de impasibilidad al felicitar a las fuerzas armadas, pero no al presidente de México.