Algo se respira en el ambiente. Y es que más allá de decir que ya huele a Navidad yo diría que más allá de eso, huele a vida. Vida buena, de la que no depende de la política.

Y es que pasamos y vivimos dos navidades atemorizados, encerrados, con pérdidas de seres queridos y quebrantos económicos, con mucha desolación por el tema del COVID y sus funestas consecuencias .

Pero ahora aunque ahí sigue, porque es una realidad que no se ha ido, estamos jugando a que ya no es y le apostamos a la vida y a ser y sentirnos libres.

Es difícil en estos días ver a gente usando cubrebocas y las posadas ya empezaron. Ambos elementos no se llevan y la gente así lo piensa.

Ayer justamente hubo fiesta de mis vecinos, supongo le llamarían “posada”, bailaron y cantaron a rabiar. Me gustó sentir a otros felices… aunque fuera por un momento

Y es que por un momento la gente necesita olvidar que las cosas no caminan del todo bien, que las necesidades son muchas, que el miedo nos ha embargado durante mucho tiempo y ahora, por un mes queremos poner en pausa toda la carga de responsabilidad y peso que llevamos a cuesta durante todo el año e incluso durante el año pasado también.

Y es que ya en estos días empiezas a oír las típicas frases de “… para enero lo vemos”, “ahí el año que viene lo hablamos” , “ya que pase Navidad te digo”….

Es nuestra forma de desconectarnos. Pues a desconectarnos todos y todas, y a olvidar las corcholatas de Morena, del PRI y del PAN. Por lo menos este domingo no me interesan Claudia, Marcelo, Adán, Lilly, Monreal, Creel y el resto del reparto.

He de confesarles, en lo personal no me gusta la Navidad. Es decir, no en el significado mercantilista ni materialista que se le da… No me gusta tampoco la hipocresía de reunirte con gente a la que en todo el año nunca le importaste ni le importarás después pero que tienes que estar ahí sonriente en un aburrido sillón

Pocos son los que se acuerdan de Dios y su llegada al mundo. Otros tantos ni siquiera creen en él, pero festejan sus propios egos y vidas, festejan la Navidad como si ahora sí existiera Dios, y bueno, cada quien sus elecciones y creencias. Pero no me pueden negar los ateos que en cada cosa que hay en diciembre está la mano de Dios.

No me gusta la navidad porque remueve el dolor de los espacios vacíos... Pero no quiero arrastrar con mi amargura a mis seres queridos y entonces enciendo luces y pongo mi árbol de Navidad, por un momento no hay político ni mañanera que desvíen nuestra atención.

Estar reunidos otra vez. En lo particular y por primera vez después de casi 20 años estaré con la familia materna, esa que me hace contactar de nuevo con mi madre y con mi hermana que ya no están, pero que sus raíces siguen sólidas y firmas.

Me alegra pero me duele saber que detrás de esta máscara de festival y alegría hay cientos de personas enfermas buscando recursos para comprar sus medicamentos.

Me duele pensar en tantos niños que no recibirán un solo regalo porque su padre se quedó sin empleo, porque no hay sueldo que alcance….

Pero entonces veo ya todas esas luces brillar en las casas, porque creo que ahora deberíamos de vestirnos de esperanza y todos deberíamos de encender alguna luz en nuestras casas para agradecer lo que sí tenemos.

Para bendecir a aquellos que no lo tienen y para confiar que hay una ley divina que nos cuida aun cuando el más ateo de los ateos se niegue a verla.

Iluminar nuestras casas es demostrar que aún tenemos fe. Apenas es 4 de diciembre y ya se siente la Navidad.

La pandemia nos confinó a estar con nosotros mismos nada más y eso a veces no es fácil. Por eso es que da alegría saber que podamos volvernos a ver. Por eso agradezco el seguir con vida contra viento y marea. Por eso elijo con quien quiero estar y no dejo que elijan por mí. Por eso abro las puertas de mi corazón para aquel que quiera estar.

Ya huele a pausa, a descanso, a dejar de correr y exigirle a la vida. Ya huele a Dios. Aunque para mí todo este año particularmente lo tuve muy presente. Dejando que él controle lo que no puedo controlar.

Convenciéndome que los que ya no están, todavía están en todo lo que toco, veo y en cualquier lugar en el que esté. Se convirtieron en polvo de estrellas y están ahí en cada átomo.

Creo que le viene bien a los políticos, al menos en esta fecha, dejar de ofender, usar palabras agresivas y discursos de división. Es que nadie les pondremos atención.

Tenemos ganas de estar unidos, de estar en paz. No podemos darle cabida al odio cuando lo que nos exige la vida es amar.

Y bien, después de darme cuenta de lo que les estoy escribiendo, me doy cuenta que esta Navidad, el Scrooge que vive dentro de mí, no saldrá. No le daré la oportunidad. Merecemos pensar que merecemos más .

Aún no es Navidad y ya te deseo que tengas una muy feliz. Y que si te sientes solo recuerdes que hay alguien más que pide sentirse amado también.

En el mundo hay millones de personas que se sienten infelices aún más en esta época. Dales tu amor y tu perdón y haz todo el bien posible. Porque eso sana y nos restaura.

Aquí les dejo mi reflexión decembrina. Es cuánto .