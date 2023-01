IRREVERENTE

San Antonio, Tx.

Aplaudirle a un político es como agradecerle a un cajero por darte tu dinero

Les platico:

Me sé otro sub título: Aplaudirle a un político es como que la vaca le aplaude al carnicero.

Y uno más, que los limitados de mobiliario cerebral seguro no van a entender: El hacha es tan hábil, que les hace creer a los árboles que es igual a ellos, porque su mango es de madera.

Ahora sí. Al punto. ¡Arre!

López Obrador no cansa de equivocarse y sus seguidores no se cansan de aplaudirle.

Vean esto: somos un país rico en recursos naturales y México es una nación pobre.

Mienten tanto... .

Los políticos de TODOS los partidos, le mienten tanto a la gente que hoy son unos totales y absolutos descreídos.

Desde 1970 la población escucha lo mismo:

Inflación.

inseguridad.

Peso frente al dólar.

Educación pública jodida.

Los políticos de antes y de hoy de TODOS los partidos le mienten tanto a la gente, que cuando uno de ellos dice la verdad, por innercia y costumbre no le creemos.

El actual gobierno está haciendo mierda la cabeza de millones de personas.

Unos contra otros es la arenga que se dicta desde el púlpito del palacio nacional, y la obedecen ciegamente los acólitos del presidente.

El actual gobierno le está rompiendo la psique a la población.

Unos contra otros es la proclama de los propaganderos -que no voceros- del gobierno.

Al presidente solo le falta pedirle a sus fanáticos que recen por él, o a lo mejor ya lo hizo.

A ver, señor presidente, con el debido respeto, ¿cómo quiere o va a querer que recemos por usted?

Yo voy a rezar por el pobre, por su sueldo y su alimento, no por usted ni por que le den su jubilación.

Sálvate hoy, culpa a los de ayer...

El gobierno actual necesita echarle la culpa a los de atrás, a alguien que no sea de los suyos.

Todo esto no ha explotado en México, porque los dueños de la bomba están en el palacio nacional.

Todos los días amenazan a los que reciben las dádivas de los programas sociales, que si no van a las marchas, que si no votan por los candidatos de Morena y sus rémoras del PT y del PVEM, ya no les dan.

Pero los cabrones del gobierno no les dicen a los atenidos, que el dinero que les regala la 4T proviene de los que pagamos impuestos, no de los de apellido de rancio regio pedigrí y otros de esa alcurnia, que pontifican y excretan incoherencias desde los chats y twitts, siendo que no tributan en México, y algunos de ellos ni siquiera en San Antonio, Texas, donde aunque lo nieguen viven, olvidados de los suyos o dejándolos a su suerte y al garete en San Pedro.

¿Llena la 4T el Zócalo?, pues sí, porque los acarrean en camiones, les pagan $500, les dan su torta y su frutsi. Así, ¿quién no?

Termitas de la libertad de expresión

Muchos de los “ideólogos de pacotilla” o “termitas de la libertad de expresión”, dicen en sus chats y twitts, que la prensa independiente escribe basura, pero la recogen y se nutren de ella, porque la leen.

Son tan incongruentes, que quienes se dicen empresarios y adoran a Andrés Manuel, quebraron sus propios negocios y ahora vuelan avioncitos de papel.

AMLO, un mal alumno

Andrés Manuel aprendió mal la lección de sus tiempos en el PRI, cuando el presidente de México -no del partido- designaba al tapado, que equivalía a su sucesor en Los Pinos.

Para evitar tiroteos, desgastes y desaguisados anticipados, nombraba a su tapado hasta que faltaban seis meses para las votaciones, y a veces, menos.

Jugaba incluso con la curiosidad -y la ingenuidad- de los mexicanos, cuando se aventaban puntadas como ésta de Luis Echeverría en el año 1975:”Les ‘moy a’ decir quién será el próximo presidente de México”, citando entre líneas a quien fuera su secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia.

Éste era su tapado.

Y a quien vino destapando al “cuarto para las 12″ en 1975 fue a José Guillermo Abel López Portillo y Pacheco, quien le sucedió en el trono de Los Pinos en 1976, tras ser -lean este colmo del cinismo político de aquellos tiempos- el único candidato a la presidencia con registro oficial.

Echeverría puso así un blanco de “diana” en pecho y espalda del fallecido en el 2006, Moya Palencia, y libró de eso a quien fuera su Secretario de Hacienda y antes director de la CFE, para que se moviera “Tal Cual” pez en el agua.

AMLO lo hace ahora en la modalidad de corcholatas; define “Tal Cuales” a tres y él se proclama “el destapador”.

El colmo es que los tres hasta le aplauden.