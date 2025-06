“Existe un aumento preocupante de la censura online en los gobiernos.” ERIC SCHMIDT

“La censura perdona a los cuervos y se ensaña con las palomas.” JUVENAL

Ya no les alcanza con silenciar a columnistas, presionar a medios de comunicación y a editorialistas. Ahora recurren a censurar a ciudadanos comunes y corrientes. Puede ser cualquiera; el siguiente puedes ser tú.

Y es que los funcionarios públicos actuales tienen la piel muy sensible y han descubierto que es fácil silenciar volcando el peso de las instituciones contra los ciudadanos.

Quiero subrayar que aquí el gobierno ha comenzado a sobrepasar una frontera distinta a la que ya nos tenían acostumbrados. Una línea muy delgada que vulnera de muchas maneras al ciudadano de a pie.

Este abuso de poder para amedrentar al pueblo es peor que el que se da entre el Estado y los poderes fácticos o entre el Estado y los formadores de opinión (sean columnistas, medios, prensa, reporteros).

Y no, evidentemente no es que defienda esos otros niveles de censura, pero cuando se utiliza la fuerza del Estado contra el ciudadano, es la manera más injusta y desproporcionada de tratar a un individuo.

El ciudadano no tiene, ni cuenta con, ninguna herramienta ni poder de convocatoria que le ayude en el debate político para su defensa. Es, además, una forma torva de terminar con sus opiniones y la de muchos otros que seguramente piensan como él. Un ciudadano de a pie usualmente no tiene capacidad económica para contratar abogados, monitorear el proceso y optar por la impugnación.

En el caso en comento sobresalen estos aspectos:

Karla Estrella, una simple ciudadana, que expresó su opinión en redes sociales. Olvidó que el nepotismo que señaló les duele a las abusivas autoridades. Lo que se cuestiona sobre la candidatura de la esposa del morenista Sergio Gutiérrez Luna es cierto: el diputado y su esposa utilizaron al INE y al Tribunal para abusar.

En febrero del año pasado, Karla María Estrella acusó de nepotismo a Sergio Gutiérrez Luna por presionar para que su esposa, Diana Karina Barreras, fuera candidata a diputada federal por el PT en Sonora.

¿Qué dijo Karla Estrella para merecer un castigo?: “Cómo estaría el berrinche de Sergio Gutiérrez Luna para que incluyeran a su esposa, que tuvieron que desmadrar las fórmulas para darle una candidatura. Cero pruebas y cero dudas”.

A partir de ese comentario inocuo en X, Karla tuvo que pagar una multa y pedir disculpas, todo porque el Tribunal Electoral así lo determinó.

En su mensaje no hay violencia política de género; lo que sí hay es una excusa para callar a la ciudadanía. Censura disfrazada, quedando como precedente a partir de ahora para silenciar cualquier crítica por verdadera que sea. Si bien el Tribunal no mencionó por nombre a Diana Karina Barreras —la diputada federal por Hermosillo “orgullosamente sonorense” y esposa de Gutiérrez Luna—, no fue necesario. Ella difundió un video donde menciona su trayectoria y experiencia, argumentando que su candidatura no fue gracias a su esposo el diputado Gutiérrez Luna.

Yo me pregunto: si es así, ¿por qué en lugar de demandar a una persona, no mostró su experiencia legislativa en vez de recurrir al abuso de poder callando a una persona?

Más, no solo es ella y su esposo. Hay abuso también por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De hecho, la violencia de género la realizaron tanto el diputado como la autoridad electoral, pues el mensaje de la ciudadana señala a Sergio Gutiérrez Luna, no a su esposa. El diputado se ha pertrechado detrás de la figura de su esposa para acusar a la ciudadana de violencia de género, cuando es él quien la realiza. Por partida doble al ir en contra de una mujer y utilizar a otra mujer para atacar cuando al que señalaron fue a él.

Tanto el TEPJF como Sergio Gutiérrez Luna pasarán a la historia como los intransigentes que utilizaron el poder del Estado para cubrir ilegalidades y cochinadas.

Giro de la Perinola

Los malos ejemplos cunden rápidamente. Después de Karla Estrella, el INE ya inició un procedimiento en contra del activista Miguel Meza por “violencia política” contra el exdirector de la Consejería de la Presidencia y candidato en la elección judicial, Luis Castañeda, por publicar información sobre múltiples señalamientos en su contra por acoso sexual y amenazas. Ahora resulta que no se puede informar sobre eso. ¿Investigar lo dicho por el activista? No, qué va; solo proceder en contra de él…

Una muestra más de que la libertad de expresión está bajo asedio. El peso del aparato del Estado para callar.

Los críticos teníamos razón: estos de Morena no son iguales, son peores.