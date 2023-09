IRREVERENTE

Les platico:

Gustavo Mario de la Garza Ortega es un empresario que está en la 3a etapa de su vida, la del mecenazgo.

De esa manera busca corresponderle a la sociedad y a la vida por lo que ha logrado a lo largo de su larga trayectoria en el mundo de negocios sumamente competidos a nivel global.

Apadrinó este día último de agosto a la Generación 2020-2023 del Conalep, conformada por 500 jóvenes, en una ceremonia a la que asistieron el gobernador Samuel García y la secretaria de Educación estatal, Sofíaleticia Morales, ante la presencia de los graduandos, sus familias y el director de la institución, José Dieck Assad.

Edificio del Conalep lleva su nombre

En su mensaje, el gobernador de NL expresó:

“Queremos que salgan de aquí con la decisión en sus manos, si van a buscar un empleo. Y habrá otros que podrán seguir dedicados 100% al estudio y tener una carrera profesional y una maestría. Tienen todo un futuro y el mejor momento para ir al mercado laboral”.

27 de los graduandos son beneficiarios de la “Beca Jorge García Abaroa, AC,” fundada por el empresario sampetrino hace 23 años.

Recibieron su título 204 especialistas en Informática y 16 en el área de Metalurgia.

Filantropía

En este programa participan diversas empresas regiomontanas, que le apuestan a la juventud nuevoleonesa y aportan fondos para apoyar a Gustavo, presidente de Vívaro, consolidación de más de 50 años de esfuerzos que parten desde la innovación tecnológica hasta servicios de telecomunicaciones con alcance global.

El consorcio que comanda Gustavo está conformado por:

· Vívaro Telecom (antes Marcatel), empresa de telecomunicaciones con transporte de alta capacidad, servicios TI y ciberseguridad.

· Vívaro Media (antes Aldea Solutions), que aporta soluciones de distribución de contenidos audioviduales en vivo.

· Vívaro Digital (antes Aldea México), con soluciones innovadoras de transformación digital, gestión documental y de procesos, distribución de contenidos audiovisuales por internet y de comunicación digital corporativa.

· Vívaro Video (antes TVTel), empresa que ofrece servicios de producción y transmisión audiovisual en deportes, noticias y programas televisivos en Latinoamérica.

· Vívaro Gaming (Liga Ace Esports), la más grande de esports en América Latina, que se dedica a la organización, producción y transmisión de eventos de esports.

· Vívaro Properties (antes FAISA y Gusma), empresas de bienes raíces en México y EU.

· Vívaro Comunidad (antes Fundación Marcatel), centrada en apoyar a su gente, su comunidad y en las personas que más lo necesitan, aportando gran parte de ello a jóvenes mediante la educación, cultura y deporte.

Gustavo gusta de escribir y esto fue lo que dijo con motivo del citado evento:

Todos los problemas tienen solución

“Esa fue la esencia de mi mensaje al apadrinar a la Generación 2020-2023 del Conalep Nuevo León, ante más de 500 jóvenes.

Concluyeron exitosamente 27 beneficiarios de la “Beca Jorge García Abaroa, AC”, que me honro en haber fundado hace 23 años.

Lleva el nombre del Hermano Lasallista Jorge García Abaroa, quien me tendió la mano cuando mis hijos eran alumnos del Instituto Regiomontano, durante una crisis económica que viví en los inicios de los años 70´s, becándolos hasta que logré superar esa prueba.

Hoy esa Beca, que forma parte de una de mis compañías, Vívaro Comunidad, apoya a 80 estudiantes del Conalep, específicamente del plantel al que honrosamente le pusieron mi nombre.

Como actualmente estoy en la 3a etapa de mi vida, la del mecenazgo o filantropía (las dos primeras fueron formación y desarrollo) 130 estudiantes de diversas facultades de la UANL también forman parte de mi plan de corresponderle a la sociedad lo que me ha dado a lo largo de todos estos años.

En julio acabo de cumplir 86, por cierto.

Este programa realizará el próximo 14 de septiembre un evento a beneficio del programa ´La Voz que ayuda´, en el Auditorio de la Universidad de Monterrey.

No se me da mucho eso de dar consejos, pero si así fuera, les dije a los muchachos que en primer lugar, estén convencidos de que todos los problemas tienen solución.

Gustavo, uno de los graduados del Conalep y la secretaria de Educación de NL. Fotos por Elena Torres y Paco Peña, para Plácido Garza

Enfrentar todos los días al espejo

En segundo, que lleven a cabo una práctica que me ha servido mucho: todas las mañanas me paro frente al espejo y me pregunto ¿cómo estás hoy? ¿Igual, mejor o peor que ayer?

Si la respuesta es que estoy mejor que ayer, me aplaudo.

Si en cambio es que estoy peor, también me aplaudo, porque aprendí lo que no debo de hacer.

Pero si la respuesta es que estoy igual que ayer, me digo que no vine a este mundo a estar estático en el mismo nivel.

A la hora de tomarles la protesta a los graduandos les dije que la conciencia y la sociedad a la cual van a servir, vigilen el cumplimiento de sus deberes como gente preparada y de bien.

Estoy convencido de que la cultura del estudio y la disciplina hacen que toda meta sea alcanzable, por muy alta que sea, sin tener que arriesgarse a andar por caminos equivocados.

Hace más de 50 años estuve en un pupitre parecido al de estos muchachos.

He dado instrucciones para que estas becas se sigan cubriendo aun cuando yo haya desaparecido.

Mis hijos se encargarán de cumplir con esta encomienda”.

Samuel García y una de las graduadas. Fotos por Elena Torres y Paco Peña, para Plácido Garza