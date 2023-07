La señora Beatriz Paredes Rangel , uno de los últimos grandes activos del partido emanado de la revolución mexicana, afirmó en la sede del PRD, con motivo de su registro para, a la postre, contender por la presidencia de la república, a manera de petición, el no caer en amnesia histórica para con el partido del sol azteca, qué porque ‘primos hermanos’, que por compartir raíces y más, y efectivamente, en ese caso puntual no le faltó razón, lo que por obvias razones omitió fue el hecho de que el partido que hoy ocupa Palacio Nacional y es el cuasi hegemónico en México (Morena) no es el primo de ese viejo e inexistente ya, PRI, que es el de la señora Rangel, sino que es su hermano, o incluso que es quizás el mismo, pero con otras siglas y colores, solamente que corrigió el rumbo, del todo ya, extraviado.

Es que es justo la amnesia histórica lo que tiene al partido tricolor al borde de fenecer, al olvidar sus orígenes y su enorme legado y participación en la construcción del México qué surgió luego de la primer revolución social del siglo XX en el mundo, consolidación de una identidad nacional incluida, y no se trata del sexenio de Don Miguel de la Madrid ni tampoco del de Salinas de Gortari, ni de lejos pues, ya que en ese par de administraciones, a pesar de los pesares, se enderezó un país en crisis por excesos estatistas cometidos durante el periodo de 1976-1982, vamos que me atrevo a decir que ni siquiera el de Ernesto Zedillo, sino que la amnesia ha sido desde el amasiato burdo y anti natura con el partido de ultraderecha, qué nació cómo la reacción a los intereses afectados por la revolución, su ‘leimotiv’ fue siempre el estar, por décadas (mismas que el país fue una isla de democrática y paz social en América Latina, cómo bien en su momento afirmó el recién finado Porfirio Muñoz Ledo ), en contra de todas las conquistas sociales, programas de gobierno y decisiones del periodo posrevolucionario, cómo la educación pública, el ejido, la intervención estatal en la economía y hasta los generosos actos humanitarios, cómo abrir al país las puertas a las diásporas españolas (republicanas) y chilenas (pro Salvador Allende) qué no sólo supusieron salvar miles de vidas, sino que esas migraciones contribuyeron a engrandecer aún más a México.

Dicho amasiato se dio, con total ya ausencia de pudor, desde la irrupción del farsante y torpe foxismo qué encontró apoyos en el PRI, luego apoyando al fraude qué llevó a la presidencia al peor presidente en la historia luego de Victoriano Huerta, qué no es sino el chacal Calderón, de cuyo sexenio tuvo cómo hijo al gobierno de Enrique Peña Nieto, que al tener a sus dos principales funcionarios egresados del ITAM y con la Biblia neoliberal bajo el brazo, llegaron a la humillación de postular a un panista cómo candidato a la presidencia en el 2018, eso es José Antonio Meade; eso, y lo sabe la señora Paredes, es justamente la amnesia histórica qué solicita no tener, pero llevada al paroxismo pragmático y aún ausente de los principios qué dieron origen y tan larga existencia al PRI del nacionalismo revolucionario; ese hecho también es el que le impidió aspirar seriamente a la presidencia, con la interrupción de su carrera política por medio de un exilio dorado en la Embajada de México en el Brasil, por ser incomoda al peñanietismo tecnócrata , instrumento de una oligarquía rapaz, por tanto también, gobierno corrupto sin par.