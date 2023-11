IRREVERENTE

Les platico:

En medio de la batalla que libra el gobernador de Nuevo León contra el PRI y el PAN en el Congreso local, surgió el nombre de Mauricio Fernández como posible interino suyo ahora que el emecista se apresta a diluir el voto de la oposición en las elecciones presidenciales de 2024.

El tres veces ex alcalde de San Pedro Garza García se cuidó de no confirmar lo anterior, pero su correligionario blanquiazul, el diputado federal Víctor Pérez, no se anduvo por las ramas: “Es él”, me dijo.

Retomo el tema para analizar los diferentes escenarios de lo anterior. ¿Arre?

O te aclimatas o te aclichingas

Samuel destila prepotencia al sentenciar que “tiene” que ser naranja y de su gobierno el mentado interino.

Semejante “seguridad” solo es explicable por el apoyo que recibe desde el Palacio Nacional.

El inter escuadras local entre anaranjados, blanquiazules y tricolores se va a distender en la sede del poder nacional, no en tierras regias.

A Samuel lo traen cortito con los robustos expedientes que están en la sala de “cuidados intensivos” de la FGR contra familiares suyos, incluso los políticos.

Como decía mi abuela la alcaldesa: “o te aclimatas o te aclichingas”.

Esa es la fórmula para explicar su repentino furor ensoñador por ser presidente de México, después de que durante su campaña para gobernador juró y perjuró que no cometería el mismo error que su némesis, el Bronco, Jaime Rodríguez.

El mismo poder del expediente robusto se va a aplicar para aclimatar o aclichingar a priyistas y panistas.

¿No me creen?

Pregúntenle al líder de facto tricolor Paco Cienfuegos, por qué se tuvo que ir repentinamente a Vancouver durante una buena temporada, cuando salieron a relucir detallitos del autorrobo multimillonario a su empresa de seguridad; los contratos a constructores amigos cuando fue alcalde de Guadalupe para terminar la cuarta que convirtió en quinta campestre en el pueblo mágico de Santiago y otras “minucias” por el estilo.

Le dieron chance de apersonarse en Monterrey para acompañar a su esposa en los funerales de su suegro, el doctor Todd, pero anda aquí con “visa de turista”, que le podrían revocar en cualquier momento.

Al diputado federal panista Víctor Pérez le tienen deparada semejante fórmula por ciertos documentos que extraña y repentinamente aparecieron en la FGR sobre sus gestiones como alcalde de Santa Catarina.

Y con el líder de la “santísima trinidad” panista -Chefo Salgado- sucede la misma cosa.

¿Samuel para jalar el voto de los machos mexicanos?

N´ombre. Para esa tarea, el presidente tiene listos a dos gallos.

Samuel es un polluelo espinillento al lado de Adán Augusto López y Marcelo Ebrard.

A mucha honra, fui el primer analista que escribió en estos mismos espacios, que el “pataleo” de Marcelo ante el ring disparejo en favor de la doctora, era puro camuco, como la “sangre” de la lucha libre.

Dije -y ya se comprobó- que Ebrard seguiría siendo parte de Morena, porque es uno de los dos luchadores que López Obrador tiene listos en los vestidores de la Arena México, si los generales verdes y azules insisten en que no acaban de convencerse de tener a una comandanta suprema de las fuerzas armadas.

Si los milicos mexicanos siguen jodiendo con eso y la doctora comete otro error al tratar de imponer a su gente por encima de los designios presidenciales, “adiós Nincanora”.

Primera caída:

La doctora quiso que su secretaria de finanzas la supliera en el gobierno de la CDMX cuando se lanzó al ring por la defensa de la 4T, y el presidente le aplicó tremenda “hurracarrana” al poner en esa posición a Martí Batres.

Segunda caída:

La doctora trató de que su ex secretario de seguridad -Omar García Harfuch- luchara por el gobierno de la CDMX, y el presidente le soltó vistosas “patadas voladoras” al poner ahí a Clara Brugada.

Tercera caída:

Si los militares siguen aferrados en su afán machista, el réferi Andrés Manuel le contará a la doctora los tres segundos contra la lona.

Y si esto sucede, como compensación, la también científica se iría a dirigir a la borregada de Morena en el Senado y entrarían al quite para luchar por la presidencia, Marcelo o Adán Augusto. Tan tan.

SPGG:

La Revista Quién, con patrocinio de Gucci -que circula en San Pedro Garza García- calificó a Liliana Melo y Federico Sada como “la pareja multimillonaria de Monterrey”, al celebrar el pasado junio sus 49 años de matrimonio.

La pareja multimillonaria de Monterrey

Les platico esto porque detrás de Lorenia Canavati -la dama del cedro- en sus afanes anaranjados por buscar la alcaldía de SPGG, está precisamente Liliana Melo de Sada, mandamás del Festival Santa Lucía.

Esta es una muestra del poder económico que se mueve en el “ejido” detrás del político.

Lorenia era presidenta de dicho patronato, pero le prestó la silla a su directora operativa, Erika López Treviño.

Se la va a pedir de regreso cuando vuelva con cajas destempladas tras su intento por ser alcaldesa de SPGG.

Si se confirma que Mauricio será el reemplazo por seis meses de Samuel García en la gubernatura de NL, el candidato panista por tan preciada alcaldía será Luis Susarrey.

Por el lado del MC, la dama del cedro.

Y luchando con máscara ciudadana, por el bando de los técnicos, el aguerrido Víctor Martínez , quien ya le ganó un amparo al actual alcalde Miguel Treviño y logró que se someta a consulta popular la polémica ciclovía.

, quien ya le ganó un amparo al actual alcalde Miguel Treviño y logró que se someta a consulta popular la polémica ciclovía. Ni el PRI, ni Morena ni la hija de Benjamín Clariond -Vivianne- tienen gran cosa qué hacer en el “ejido”.

Desde un principio, Mauricio acordó con Liliana Melo darle cuerda a Lorenia para diluir el voto que podría oponerse a sus intenciones de ser alcalde por 4a vez.

Si Samuel se sale con la suya -mediante el apoyo presidencial- su sustituto será naranja y de su gobierno, tal como sentenció en el mensaje que me envió por whatsapp.

De ser así, Mauricio iría por la alcaldía y el único que le daría pelea es Víctor, siempre y cuando éste se sacuda a rémoras como Beto Frías, Arturo Soto y otras mancornadoras que no se le despegan ni a sol ni sombra.

Víctor dará la pelea si y solo si suma a su equipo a gente que ya lo apoyó en sus escarceos vecinales y que tiene gran ascendencia en círculos económicos, políticos y sociales.

