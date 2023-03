Necesariamente se viene a la mente la frase aquella del entonces presidente T. Roosevelt en cuanto al dictador de Nicaragua, Somoza: “Podrá ser un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta”. No exagero si es la frase que mejor define a la política exterior gringa. Ejemplos los hay y no pocos. A botepronto pienso en dos casos: el general en su momento todopoderoso en Panamá, Manuel Antonio Noriega, quien en pocos meses pasó de ser una gran “amigo” y aliado de los Estados Unidos, para abruptamente en 1989 pasó a ser el gran enemigo para la paz y la estabilidad del hemisferio, orquestado una teatral invasión militar con el fin de extraditar al caudillo caído en desgracia, prisión de la que solo pudo salir muerto, casi tres décadas después. En su momento, a principios de los 60 cayó Trujilo en República Dominicana y el mismo clan Somoza en 1979, otrora también aliado desechable.

El apocado, gris y mediocre (de prácticamente nulas luces y carisma) Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, quien usurpó la presidencia de México en uno de los más oscuros periodos de su Historia (2006 - 2012) sí se creyó aquello de la “amistad”, con tratos, viajes reuniones bilaterales y programas y operaciones “anticrimen” conjuntos, se pensó el invaluable socio y amigo de los estadounidenses. Como un niño hace con algún ídolo del futbol que le firmó una camiseta, Calderón en una muestra se sus enormes complejos de inferioridad, al día de hoy muestra en su perfil de cuenta de Twitter una foto de la página en blanco de un libro de Barack Obama firmado y dedicado para él (¿cuántos miles, idénticos, habrá firmado?). El creyó (y García Luna también) que tenían en ellos a verdaderos amigos para toda la vida, enternece el pasaje de, recién detenido, el ex supersecretario de Seguridad Pública de Calderón en cuanto a la petición a su esposa al son de “llámame a nuestros amigos”. Nadie tomó las llamadas.

Hoy, Felipe Calderón no cae aún en la cuenta que los gringos jamás fueron sus amigos, sino que fue de sus muchos “hijos de puta” desechables, que sirvieron a sus intereses hasta que simplemente ya no les es útil sino al contrario: exhibido, señalado y muy probablemente en un mediano plazo en una fría y pequeña celda por muchos años. Dicho sea de paso, de eso se dieron cuenta los hermanos Castro al triunfo de la Revolución cubana, no confiando en la mano extendida que les brindaba el Tío Sam, yéndose a tomar la de su antítesis, la Unión Soviética, e independendientemente de cualquier otra consideración, el tiempo les dió la razón.