Les platico hoy mi encuentro con Xóchitl Gálvez en su visita a Nuevo León.

Eso ocurre en el Cajón de Sastre y es solo un interludio porque más adelante me ocuparé de darles santo y seña con todos sus detalles.

Primero me ocuparé de darles cuenta de la 10ª parte de mi décima parte de mi saga sobre el pensamiento de Macario Schettino. ¿Arre!

Va a haber algo de crecimiento. Los primeros meses fueron muy buenos.

De febrero a mayo crecieron el empleo y el salario, pero desafortunadamente esos indicadores están muy bajos respecto a cómo estaba al inicio de la gestión de AMLO.

A lo mejor en lo que resta del año los números no van a ser tan buenos debido a la situación de la economía en Estados Unidos.

Vamos a terminar este año al mismo nivel que teníamos en 2018.

O sea, “nada más” perdimos cinco años.

Como dice otro impresentable que medio existe en San Pedro Garza García y que se autonombra “buen hombre”: veamos la cosa desde el ángulo positivo o el “vaso medio lleno y no medio vacío”. Podría ser peor.

El ingreso por habitante en México de 2018 a 2021 cayó un 5%.

El promedio mundial del ingreso por habitante -que era el ritmo normal de México- creció en el mismo lapso un 10%.

O sea, cada uno de los lectores de este artículo, en lo que va del actual gobierno ha perdido 15% de su ingreso.

Veamos la situación respecto al resto del mundo porque está ocurriendo algo extrañísimo.

Ya no va a haber gente porque dejó de reproducirse a niveles anteriores.

En el mundo hay menos población y está más vieja.

Cambia el patrón de consumo y del ahorro.

Está imperando la regionalización Vs. la globalización de los años anteriores.

Hay una transición energética.

El mundo va a crecer en mil millones de habitantes en los próximos 30 años y luego se va a venir para abajo.

Esto nunca ha sucedido en la historia humana.

Esto es una importante fuente de preocupación y más si lo vemos por países.

Estas son las gráficas de crecimiento poblacional en los países más importantes.

Los censos de la última década quedaron por debajo de la estimación más baja de la ONU.

Resumen: la población se está acabando y en serio.

Rusia, China, Italia y muchos otros países reconocen abiertamente que pierden población desde 2021.

Lo que sucede en China es muy grave, porque el punto máximo de la población en edad de trabajar en ese país fue en el año 2015.

Desde entonces han estado perdiendo al ritmo de dos millones de personas por año.

Cajón de sastre

· Al llegar a la casa del empresario Gustavo Mario de la Garza Ortega, en los que todavía son dominios del alcalde “independiente” Miguel Treviño de Hoyos, Xóchitl se bajó de un auto bastante modesto.

· No tan modesto como el famoso Tsuru blanco en el que Andrés Manuel navegó durante sus años de campaña en busca de la presidencia.

· Xóchitl llegó acompañada de Agustín Basave Benítez, ex presidente del PRD; embajador de México en Irlanda durante el gobierno de Fox; ex diputado federal; consejero de Luis Donaldo Colosio Murrieta durante su campaña como candidato presidencial del PRI en 1994; ex coordinador de asesores en la campaña de Ricardo Anaya en 2017 y 2018 y padre de Agustín Basave Alanís, secretario del ayuntamiento de Monterrey, que preside Luis Donaldo Colosio Riojas, miembros distinguidos los dos, del MC del controvertido Dante Delgado.

· Xóchitl y Agustín fueron recibidos por don Gustavo y dos de sus hijos.

· Arriba, en el comedor de la casa, esperaban empresarios, líderes sociales, políticos y en general, personas cercanas a los anfitriones.

· Lo primero que dijo la senadora fue que a ella ningún cabrón la puso en el lugar de privilegio que hoy ocupa entre las preferencias de los mexicanos que se oponen al gobierno de López Obrador.

· Su mensaje tuvo chispazos del léxico que acostumbra usar en sus múltiples presentaciones, todas ante auditorios llenos.

· Llegó por carretera procedente de Saltillo y antes de Torreón, donde tuvo eventos pletóricos de gente deseosa de conocerla y escucharla.

· De su breve estancia en casa de don Gustavo extraigo los siguientes puntos:

· Hace un mes me cerraron las puertas del Palacio Nacional pero miles de mexicanos me han estado abriendo las puertas de sus casas.

· Estaba convencida de que mi destino era ser la próxima jefa del gobierno de la CDMX. Tenía todo listo: los números, las propuestas pero ha sucedido todo esto.

· El presidente tiene un enorme desprecio a las mujeres porque cree que un montón de hombres me pusieron aquí.

· A las mujeres nos ha costado mucho trabajo llegar a donde estamos.

· Estoy aquí por mi propio esfuerzo, por mis propios resultados.

· Estoy casada y ni siquiera mi marido se atrevería a pensar que me manda o algo por el estilo.

· Hace un mes tomé la decisión de buscar la nominación por el Frente Amplio por México para ir por la presidencia.

Tómenla, para que dejen de estar chingando…

· Entonces, cuando Agustín había escrito varios artículos chingando que yo debería ser, entonces les dije: pues ahora me ayudan, para que se les quite estar chingando con eso.

· Pensé que no me iba a perdonar nunca en la vida si dejaba de intentarlo.

· Y entonces, dejé un proyecto que ya tenía hecho para entrarle a otro que podría ser una aventura, sin saber en que acabara.