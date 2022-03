Ni la 4T ni los neoliberales tienen la culpa

Desde hace años se percibía en las denominadas barras del futbol mexicano una inminente argentinización —sin afán de ofender— en su conducta radical dentro de los estadios.

Primero fue la metamorfosis del lenguaje: el no llamarse a sí mismas porras, sino barras; en el dale; en el o; en el ‘vamo’; en nombrarse hinchadas.

Luego vino la música. Casi todos los cánticos que se escuchan en las gradas de los estadios mexicanos son casi una reproducción literal en cuanto musicalidad y letra de los cantos de aliento que se cantan en Argentina.

Dicho esto, se antojaba inevitable que lo que siguiera fuese la imitación de la violencia.

Como respuesta a este mimestismo vinieron una serie de decisiones que se tomaron para evitar la radicalización de las barras en el futbol mexicano. Sin embargo, las medidas no fueron suficientes. Básicamente se prohibió colgar mantas con los colores de los equipos y el acceso de banderas a los estadios.

Ahora bien, también es cierto que aunque la estrategia que se trazó para evitar la violencia dentro de los estadios de México se haya quedado corta; no obstante, cabe recalcar que los incidentes de trifulcas son y siempre han sido esporádicos en este país.

Luego vino la desgracia del sábado en Querétaro.

Lo que pasó fue terrible. Lo más probable, de acuerdo a algunas fuentes, es que se haya tratado de un pleito entre sicarios.

Un huachicolero, de San Juan del Río, “El Beto”, miembro de “La Resistencia”, la porra de Los Gallos, se topó con un miembro activo de la “Barra 51″, porra del Atlas, según esto ligado al CJNG.

Ambos se traían ganas. Se toparon y se enfrentaron con sus respectivas bandas y gente. Obvio los daños colaterales era imposible sortearlos.

Expuesto lo anterior, resulta absurdo atribuirle la riña entre algunos aficionados de Gallos y Atlas al gobierno de Querétaro, al gobierno federal, a los neoliberales; mucho menos podemos culpar de esto a los queretanos ni a los tapatíos. Tampoco el futbol tiene la culpa.

Lo ocurrido el fin de semana pasado es achacable únicamente a la convergencia de dos presuntos delincuentes, populares entre los suyos, antagonistas, que aprovecharon un partido de fútbol para darse con todo.

No hay teorías de conspiración detrás ni mucho menos. Tampoco un tema de género. Fue una triste coincidencia. Lamentable. Pero sucesos así nos han espantado desde palenques, conciertos, cantinas, etc. El monopolio de la violencia no está en manos del futbol.

Si fuésemos a armar una teoría conspirativa, me iría por algo como que Televisa ingenió un montaje con muertos y cadáveres y encuerados y torturados y aquelarres y caníbales y rituales satánicos; además, movilizó golpeadores, porros y sicarios acarreados para que la gente se apanicara y exigiera se cancelase el torneo para que el América se ahorre la vergüenza de terminar últimos en la tabla.

Esa sí me la hubiera creído. Lo demás, no.

Como bien dijo alguna vez “El Diego”: la pelota no se mancha.