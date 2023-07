IRREVERENTE

9º episodio de mis memorias sobre el pensamiento de Macario Schettino

Les platico:

Entrego hoy esta recopilación que he realizado a través de los medios referidos anteriormente. Recomiendo leer las primeras 8 partes. ¡Arre!

Sobrevivir los próximos 15 años

La 2ª etapa del ciclo mundial viene después del agotamiento y es cuando se logra el crecimiento, el libre comercio y la democracia.

Entonces ¿qué hay qué hacer ahorita?

Concentrarse en seguir vivo por los próximos 15 años, que es cuando termina el ciclo actual.

A quienes estén vivos para entonces les va a tocar una época extraordinaria.

Quien lo logre será la primera generación humana que logra vivir dos periodos buenos.

Nunca en la historia a alguien le ha tocado eso.

Si no les toca, no se quejen, ya les tocó una época buena.

Si el poder sigue concentrado en gobierno y religión, malo el cuento

Lo que necesitamos para que nos vaya bien es descentralizar el poder. Necesitamos acabar con el poder de los gobernantes y de los religiosos.

Si al revés de eso concentramos el poder, las cosas se van a descomponer.

Y si lo concentramos en una sola persona, el asunto va a ser peor, porque cuando una sola persona decide, lo hace mal, en cualquier caso.

Y si además esa persona tiene todo el poder va a decidir peor.

Porque cuando alguien tiene todo el poder en lo único que piensa es en NO perder el poder.

Nada de que primero los pobres, el desarrollo, no señor, nada de eso.

En lo único en que piensa el viejito éste es en “yo no me voy”. Y está viendo cómo le hace para no irse. Es capaz de amarrarse a la silla.

Cuando trabajé con él hace 27 años, no tenía dónde caerse muerto. A mí me llevó con el Cuauhtémoc Cárdenas en septiembre de 1996.

El problema no es Andrés Manuel

Ahorita sí le va bien.

Pero, el problema no es él. El problema es que esto cambia por completo el sistema.

Porque cuando una sola persona tiene el poder, los demás solo piensan es cómo reemplazarlo a él.

Eso mismo sucedió en el priismo: Una sola persona tenía todo el poder y los demás zopiloteaban para ver a qué horas les tocaba a ellos.

Era esperable que el señor actual esté tomando malas decisiones porque no entiende de economía, de energía, de relaciones exteriores ni de otros temas.

La inversión:

De todas las malas decisiones que está tomando, va un ejemplo: la inversión.

Es un índice que para el INEGI vale 100 puntos en 2013.

Cuando llegó el gobierno de la 4T estábamos en 110 puntos y en seis meses ya lo había bajado a 100 por la cancelación de la construcción del aeropuerto de Texcoco.

Luego bloquearon la reforma energética, después apareció la pandemia.

Ahorita estamos en un nivel muy bajo respecto a los sexenios anteriores de Fox, de Calderón, hasta de Peña Nieto.

Con todos esos presidentes la inversión crecía en México.

Es un hecho, en ese rubro, el país va hacia abajo.

Tenemos en este momento la misma inversión que registrábamos hace once años. Con eso, no alcanza. No se pueden construir los activos productivos que necesita México.

Gráfica PIB y tendencia, 1980-2024

De 1980 al 2018, la economía mexicana crecía al mismo ritmo: 2.4% anual sin importar que hubiera crisis, como las que hicimos nosotros mismos en 1982 y en 1995.

O crisis venidas del exterior, como la del petróleo en 1986, la recesión de 2.1% en 2001, la gran recesión de 2009.

Sin importar qué sucediera, el crecimiento de México regresaba al 2.4%, pero del 2018 a 2023, eso ya no sucede.

No solo no regresa la economía a los niveles promedio del 2.4, sino que ahora, la tendencia es francamente a la baja.

Hoy, el crecimiento potencial de la economía es 1.5%, ya no es 2.4%

Muchos nos quejábamos de que 2.4% era poquito. Bueno, ahora va a ser 1.5%.

Se vuelven a quejar y le vuelven a bajar.

Cajón de sastre La siempre inquieta activista y ex diputada local por Nuevo León, Claudia Tapia Castelo, presentó ayer un Amparo Indirecto contra la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana del gobierno de NL, por el derribo masivo de árboles, daño a la fauna, remoción de vegetación en la ribera y el cauce del Río Santa Catarina. En el documento gestionado por ella se establece que conforme a la Ley para la Conservación y Protección del Arbolado Urbano en NL, se denomina derribo a la acción de extraer o eliminar un árbol en su totalidad mediante medios físicos o mecánicos. Claudia me dijo que aunque el gobierno del Estado pretenda disfrazar de “limpieza selectiva” las acciones que realiza en el Río, en realidad está cometiéndose un ecocidio mediante dichas acciones. “Reclamo la interrupción de diversos servicios ambientales como la descarbonización del aire contaminado que proporciona el bosque urbano que se encuentra en el Río Santa Catarina”, agregó. “Tal destrucción se realiza sin ningún tipo de estudio que aclara cómo van a compensar los kilómetros de arbolado que sirven como filtros naturales para mejorar la deteriorada calidad del aire que se respira en el área metropolitana de Monterrey”, puntualizó. Con este Amparo, Claudia busca que se suspenda el derribo de árboles y la remoción de vegetación, hasta que se resuelva el fondo del asunto.

Claudia Tapia

