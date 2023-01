Medios colombianos informaron anteriormente que el escalador anunciaría ayer su retiro, pero en la rueda de prensa prevista Quintana afirmó que no tiene intención de despedirse del ciclismo profesional todavía. “No me voy a rendir”, dijo Quintana.

“Estoy en muy buena forma”, continuó el escalador. “Seguiré luchando para volver a competir. Soy un ciclista honesto que ha seguido las reglas”. Quintana dijo además que aún no tiene equipo para 2023, pero indicó que espera encontrar uno. Quiere mantenerse activo y al más alto nivel, por lo que ya ha rechazado varias ofertas de equipos colombianos de nivel continental.

José Julián Velasques, “El Chivo”, director deportivo del Team Medellín, formación Continental Pro donde militan Miguel Ángel Supermán López y Óscar Sevilla, aseguró que Nairo Quintana, quien ha decidido buscar equipo para seguir en activo, “tiene abiertas las puertas” para fichar por la escuadra colombiana.

“Con Supermán López, Óscar Sevilla, Fabio Duarte, y Nairo podríamos tener un equipo muy fuerte. Sabemos las ambiciones que tiene Nairo y son muy respetables, sucede lo mismo con López, ambos son ciclistas de otro nivel. Es un momento pasajero, les puede servir para seguir compitiendo y tener la ilusión de salir a entrenar en el día a día y puedan volver a correr en Europa en un equipo del World Tour en las grandes vueltas”, explicó.

“Estoy agradecido por las ofertas de diferentes equipos colombianos, pero mi objetivo es representar a mi país en las competencias más importantes del mundo”, dijo Quintana. “Aunque todavía no tengo equipo, seguiré disponible. Quiero volver a correr, ponme un número. Un verdadero ciclista no se rinde ante la adversidad. He superado muchas dificultades y siempre he respondido todas las preguntas y declaraciones falsas”.

Quintana ha corrido en el equipo francés Arkéa-Samsic durante las últimas tres temporadas, pero a principios de octubre de 2022 ambas partes decidieron, a pesar de un acuerdo de extensión de contrato verbal anterior, separarse. El escalador había sido retirado del Tour de Francia dos meses antes tras dar positivo por tramadol. Este analgésico no está en la lista de sustancias prohibidas de la AMA, pero está prohibido por la UCI.

En noviembre, Quintana dijo que correría para un equipo WorldTour en 2023 y los medios colombianos informaron recientemente que volaría a Europa para firmar un contrato con un nuevo equipo. Quintana admite ahora que aún no ha encontrado equipo, pero está enfocado en seguir buscando.

En 2014, Quintana se convirtió en el primer colombiano, y de hecho el primer sudamericano, en ganar el Giro de Italia. Junto a Luis Herrera, también ostenta el récord de mayor número de victorias de etapa en Grandes Vueltas por parte de un corredor colombiano (8). Tres de estas victorias de etapa se produjeron en el Giro de Italia, tres en el Tour de Francia y dos en La Vuelta. La pregunta es si el colombiano tendrá la oportunidad de seguir aumentando su palmarés o si la historia ha terminado.