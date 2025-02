¿El feminismo cobija la violencia de la mujer? ¿La exacerba? ¿Les da el derecho para agredir a un hombre o a otra mujer? Se ha confundido el término.

El feminismo va dirigido a los cambios sociales; tener los mismos derechos que los hombres como el sufragio universal, la libertad de poder estudiar y trabajar fuera de casa, de recibir salarios equitativos por realizar la misma labor que un hombre.

En el Renacimiento era “natural” la desigualdad entre hombres y mujeres. Santo Tomás de Aquino, consideraba a la mujer como un “ser inferior”. Esta creencia, no ha podido erradicarse, hasta el día de hoy no hay mujeres presidiendo una misa, no hay mujeres obispo o arzobispo, no, no tienen derecho, tienen la puerta cerrada, tienen otra para llegar a los cielos; en los cónclaves puro hombre para elegir un papa. Ellas no pasan de ser monjas, ‘esposas del señor’ y servidoras de los curas, son las que limpian los refectorios… Hay ámbitos en los que la mujer está muy lejos de ser considerada como igual.

Estuvieron apartadas de la vida pública, servían solamente para procrear y mantener la casa limpia, atender al marido, ser sumisa y obediente. No tenían derecho a heredar propiedades y no podían elegir con quién casarse. Hasta la fecha hay mujeres que viven con esas restricciones, obligaciones y omisiones, ya sea por una cuestión cultural o por una religión.

Hay confusiones en torno al término. Hay mujeres que expresan sus “derechos” por medio de la violencia, llenas de ira y embozadas destruyen propiedades, agreden a policías de su género con palos y con marros. Enloquecen.

Han confundido el término…

Poseída por la ira, el odio y los celos Marianne “N” atacó a puñaladas a Valentina Gilabert la nueva pareja de su ex novio. Con el arma blanca que traía atravesó el delgado tórax de la joven llegando a los pulmones, con ira lo blandió en el cuello, le devanó la mano; por las múltiples y profundas heridas -probablemente defensivas- Valentina corre el riesgo de perder la movilidad de la extremidad; la mano tiene 27 huesos y varios tendones, no se sabe si se le podrá reconstruir.

Terapia intensiva. Coma inducido. Respirador. ¿Cuánto tiempo tardará Valentina para recuperarse físicamente? ¿Cuántos años tardará para superar el terror psicológico por la violenta agresión? Tendrá que rehacerse toda…

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que Marianne “N” fue imputada por “el delito de lesiones calificadas” por lo que el Ministerio Público solicitó su vinculación a proceso y la medida cautelar de internamiento preventivo.

La agresora es una joven menor de edad que respira y exhala ego, es agresiva y conocida en redes sociales por ser partícipe de controversias en plataformas. Hay videos en los que se ve involucrada en peleas; una adolescente incapaz de controlar su frustración, es explosiva, arrogante y mentirosa. En uno de sus videos aseguraba haber comprado una residencia de lujo, todos y todas sus seguidores le creyeron hasta que el verdadero dueño apareció y la desmintió. Una “influencer” con miles y miles de seguidores con un contenido vacuo y agresivo.

El “influencer” Rodolfo Márquez fue sentenciado a 17 años de cárcel por haber golpeado a una mujer de 52 años. El junior Rodolfo Márquez decía a sus seguidores que nadie podía hacerle nada, que tenía mujeres en todos lados, que con dinero todo se podía hacer, un arrogante que se consideraba un dios… Ese sujeto que tenía miles de seguidores golpeó con el puño y pateó con saña a la señora Edith “N” dejándola tirada en la avenida con el riesgo de ser atropellada. Márquez fue condenado por intento de feminicidio.

¿Qué hizo la influencer Marianne “N”? Poseída por la locura de los celos, el odio y el “poder de su influyentismo” acuchillo a Valentina con saña; causándole lesiones graves que ameritaron inducir a la joven al coma.

El feminismo es un movimiento social, político, cultural, económico y académico que busca la igualdad de género y la eliminación de la discriminación y violencia contra la mujeres. ¿Pero solo la violencia del hombre contra la mujer? ¿Y la de una mujer contra otra?

Recientemente se volvió viral una mujer que viajaba en un taxi de aplicación, la cual agredía al conductor verbalmente. Le exigía que se pasara a otro carril, que lo hiciera rápido, que no sabía manejar. Ella no sabía que estaba siendo grabada. El conductor le pidió que descendiera de su vehículo, que no podía continuar con el viaje. Ella se negaba. Hablaba con alguien acusándolo de acoso, le decía al conductor que no se iba a bajar que siguiera manejando porque tenía que llegar a su trabajo. “Me está diciendo que estoy muy bonita” le decía a su interlocutor. El hombre guardó la calma, de manera respetuosa le pedía a la mujer que se bajara y ella lo amenazaba con denunciarlo. “¡Avanzas o 5 años de cárcel!”.

Valentina se encuentra con vida gracias a que elementos del sector San Ángel de la SSC CDMX intervinieron de inmediato. Detuvieron a la agresora, quien fue trasladada al Ministerio Público para determinar su situación legal. Como menor de edad será tratada como tal durante su proceso.

El feminismo se ha desvirtuado, está siendo llevado a extremos equivocados…

Christian de Pizan (1363-1431) es considerada la primer mujer escritora profesional de la historia, autora del libro “La Ciudad de las Damas”. En su relato creó un lugar ficticio en en el que las mujeres eran verdaderas ciudadanas , con derechos conquistados, algo muy distinto a lo que ella vivió. En su texto, Christine rebate la idea que predicaban los pensadores de su época de que las mujeres eran “mezquinas, envidiosas, desobedientes y peligrosas”…

Más de diez puñaladas recibió Valentina… A su agresora se le quiere imputar el “delito de lesiones calificadas”. ¿Cómo debe calificarse cuando una mujer mata o intenta asesinar a otra? ¿La agresión que sufrió Valentina debería ser considerada como feminicidio?